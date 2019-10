Plataforma Synchronoss Financial Analytics seleccionada por Rackspace para validar con precisión gastos y facturas

BRIDGEWATER, N.J., Oct. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), un líder mundial e innovador en productos en la nube, mensajes, digitales e IoT (Internet de las Cosas), anuncia hoy que Rackspace utilizará la plataforma Synchronoss Financial Analytics para gestionar los costos, proporcionar visibilidad y generar ahorros mediante la verificación y validación de la precisión de sus mayores y más complejos gastos y facturas de terceros.La plataforma Synchronoss utilizará análisis avanzado para evaluar las facturas complejas y a gran escala que Rackspace recibe de sus socios todos los meses. Cada factura puede contener conjuntos de datos grandes y complejos, que la plataforma Synchronoss automáticamente procesará para identificar anomalías y errores en los datos. El proceso automatizado mejorará la precisión y también proporcionará gobernanza de gastos para permitir que Rackspace recupere con prontitud los cobros incorrectos de sus mayores gastos.“La verificación y validación de facturas grandes y complejas que recibimos todos los meses de nuestros socios y proveedores es un reto operacional”, dijo Dustin Semach, director ejecutivo de Rackspace. “La plataforma Synchronoss es una adición importante a nuestro kit de herramientas operacional. La plataforma captura automáticamente y procesa rápidamente vastas cantidades de datos a escala, luego transforma los datos en una perspectiva accionable". Glenn Lurie, presidente y director ejecutivo de Synchronoss, dijo: “La plataforma Financial Analytics ya ha sido utilizada por algunos de los mayores proveedores de servicios del mundo para validar la precisión de la facturación de sus proveedores y generar ahorros operacionales significativos. El uso innovador de la plataforma de Rackspace demuestra su flexibilidad y destaca su valor para las grandes empresas globales que buscan generar eficacia operacional. Este acuerdo también demuestra el progreso significativo que Synchronoss está haciendo para ampliar nuestro alcance y abrir nuevas oportunidades para nuestros productos y tecnologías fuera de nuestra presencia TMT establecida".Acerca de Synchronoss Technologies, Inc.Synchronoss (NASDAQ: SNCR) transforma la manera en que las empresas generan nuevos ingresos, reducen costos y satisfacen a sus suscriptores con productos en la nube, mensajería, IoT y digitales y plataformas con soporte para cientos de millones de suscriptores en todo el mundo. Las nuevas tecnologías seguras, escalables e innovadoras, las asociaciones confiables y el personal talentoso de Synchronoss, cambian la manera en que los clientes de las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones avanzan su negocio. Para más información, visite www.synchronoss.com.InversoresJoseph CribeloSynchronoss 908-566-3131investor@synchronoss.comContacto para los medios de comunicación: Anais Merlin CCgroup (Internacional) T: +44 20 3824 9200 E: synchronoss@ccgrouppr.com Diane Rose CCgroup (Norteamérica) T: +1 727.238.7567 E: diane@ccgrouppr.com