Premios Stevie anuncia ganadores de lo Mejor de los Premios IBA 2019

Los ganadores del Premio Grand Stevie serán galardonados con trofeos en el Andaz Vienna am Belvedere Hotel, el 19 de octubre

FAIRFAX, Va, Aug. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los Premios Stevie® anunciaron los ganadores de lo Mejor de los Premios IBA en la 2019 (Decimosexta Edición Anual) International Business Awards®, (Premios Internacionales de Negocios -IBA), la principal competencia de premios de negocios en el mundo.Los nominados en los Premios IBAs 2019 no pudieron presentarse para lo Mejor de los Premios IBA directamente. Los ganadores fueron determinados por un sistema de puntos basado en el número total de premios obtenidos en los IBAs, con una victoria de un Stevie de Oro contando por tres puntos, una victoria de un Stevie de Plata contando por dos puntos, y una victoria de un Stevie de Bronce contando por 1.5 puntos.Los ganadores de los Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce de este año en los Premios Internacionales de Negocios (IBA) fueron anunciados el 14 de agosto. Los ganadores de lo Mejor de los Premios IBA recibirán trofeos del Premio Grand Stevie en el banquete de la decimosexta edición anual de los Premios Internacionales de Negocios en el Andaz Vienna am Belvedere Hotel en Viena, Austria el 19 de octubre.Los ganadores de los Premios Grand Stevie 2019 son:Organización más reconocida: Empresa internacional de correo y logística DP DHL Group, con 86.5 puntos de premiación obtenidos por participaciones ganadoras de premios Stevie de Oro, Plata y Bronce presentadas por sus oficinas y filiales en 32 países. Este es el Decimoprimer Premio Grand Stevie ganado por DP DHL Group en una de las competencias de Premios Stevie desde 2014.Agencia de relaciones públicas más reconocida: LLYC, con un total de 69.5 puntos de premiación obtenidos por participaciones ganadoras de Premios de Oro, Plata y Bronce presentadas a nombre de clientes como, BBVA, Coca-Cola, y Starbucks. La firma global de comunicaciones y consultoría de asuntos públicos con sede en Madrid ganó un Top 10 Premio Grand Stevie en 2018.Agencia de marketing más reconocida: Switching-Time, con un total de 20 puntos ganados por participaciones ganadoras de Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce presentadas principalmente a nombre de la marca de accesorios deportivos Columbia. La agencia está centralizada en Shanghái, China.Agencia de servicios interactivos más reconocida: The XD Agency, con 20.5 puntos ganados por participaciones ganadoras de Premios Stevie de Oro, Plata y Bronce presentadas a nombre de clientes tales como, Porsche y Red Bull. La agencia de comunicaciones estratégicas con sede en Atlanta, Georgia, USA está hiperenfocada en el diseño de experiencia. La agencia también ganó el Grand Stevie como la agencia de servicios interactivos más reconocida en The 2019 American Business Awards®.Top 10: Estos son los principales ganadores de premios Stevie de Oro, Plata y Bronce entre otras organizaciones galardonadas en los IBAs de 2019. También recibirán trofeos del Premio Grand Stevie.1. MSL, mundial (66.5 puntos) 2. IBM, mundial (65) 3. ASDA’A BCW, Dubái, Emiratos Árabes Unidos (59.5) 4. The Audacious Agency, Coombabah, QLD, Australia (37) 5. PT Petrokimia Gresik, Gresik, Indonesia (35.5) 6. (tie) Dell Technologies, mundial (30) Ooredoo, mundial (30) 8. Dan Lok Education Inc., Vancouver, BC, Canadá (29) 9. (tie) Jeunesse Global, Lake Mary, FL, EUA (24.5) Thai Life Insurance Plc., Bangkok, Tailandia (24.5)“De todas las organizaciones y logros excepcionales reconocidos entre un número récord de nominaciones de IBA este año, estas 14 organizaciones se destacan por su más extensa magnitud de logros”, dijo Michael Gallagher, presidente y fundador de los Stevie Awards. “Lo Mejor de los Premios IBA tienen el objetivo de reconocer a las organizaciones que demuestran una dedicación especialmente fuerte para honrar el trabajo de sus empleados, el compromiso con sus clientes y un sentido de innovación, y esperamos con entusiasmo celebrar a estas firmas con trofeos del Premio Grand Stevie en nuestro evento de gala en Viena el 19 de octubre”.Los Premios Internacionales de Negocios presentan una variedad de categorías para reconocer los logros en toda faceta de la vida laboral, incluyendo premios a la gestión, premios a los nuevos productos, premios al marketing, premios a las relaciones públicas, premios al servicio al cliente, premios a sitios web, y más. Las posiciones de los Premios Stevie Oro, Plata, Bronce en los IBAs 2019 fueron determinadas por los puntajes promedio de más de 250 profesionales en todo el mundo en el proceso de evaluación de tres meses.Para más información acerca de los Premios Internacionales de Negocios, incluyendo una lista completa de todos los ganadores de los Premios Stevie en la competencia de 2019 visite, http://www.StevieAwards.com/IBA.Acerca de los Premios Stevie® Los Premios Stevie se confieren en ocho programas: Los Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, los Premios Americanos de Negocios, los Premios Internacionales de Negocios, los Premios Stevie a la Mujer en los Negocios, los Premios Stevie a los Empleadores Excelentes y los Premios Stevie a las Ventas y Servicio al Cliente y los Premios Stevie en el Medio Oriente. Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 naciones. Para reconocer a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Stevies reconocen el rendimiento extraordinario en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite, www.StevieAwards.com.