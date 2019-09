RateLinx revela plataforma de Datos-como-una-Estrategia

El proveedor de tecnología ofrece una plataforma de datos de logística integral para promover la economía de costos de la cadena de suministro.

MADISON, Wisconsin, Sept. 17, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RateLinx, con sede en Madison, un proveedor líder de datos y tecnología de logística, reveló su solución de Datos-como-una Estrategia. El sistema está diseñado para ofrecer inteligencia logística integral en una plataforma única, ofreciendo a los clientes un análisis incomparable para promover la economía de costos.En la actualidad, los transportadores enfrentan una presión cada vez mayor a través de la cadena de suministro. Mientras que las demandas obligan a las empresas a incrementar el servicio, la economía de costos es indispensable. Los desafíos existen en áreas aisladas para reducir costos, al mismo tiempo que mantienen o mejoran el servicio. Las empresas tienen que saber que los cambios en la estrategia de la cadena de suministro no impactarán de manera adversa las funciones de servicios críticas.En complemento con la Plataforma de Datos-como-una-Estrategia de RateLinx las empresas tiene la visibilidad para comprender cómo los cambios afectarán a la cadena de suministro antes de la implementación. Los transportadores tienen una visión completa y detallada de sus operaciones logísticas completas. El sistema integra los datos según su orden, envío, seguimiento y costo. Hoy, los transportadores pueden evaluar el costo de servicio en tiempo real y la presión de precios por transportadora, carril, modo y más.“Muchas empresas tienen datos, pero no confían en ellos, debido a que no tienen los datos correctos”, dice Shannon Vaillancourt, presidente en RateLinx. “Con nuestra plataforma, los transportadores hoy cuentan con los datos correctos para tomar decisiones para crear una economía de costos real y mesurable sin afectar los servicios de adversamente”.Un nuevo conjunto de datos único con análisis poderoso en tiempo real y KPIs (claves indicadoras de funcionamiento) identifican rápidamente la causa de la presión de los precios y proporciona soluciones alternativas. La inteligencia capacita a los clientes de RateLinx para tener un impacto positivo en la compra de carga, gestión de inventario, servicio al cliente, y mucho más.El sistema empodera nuevos niveles de inteligencia de datos y detalle. El detalle de cargos accesorios permite a los clientes analizar los costos por artículo-línea, efectuando una mejor selección de transportador y negociación de tarifas. Todos los tableros de instrumentos en vivo, informes y análisis están diseñados específicamente para la nomenclatura del cliente.RateLinx continúa liderando y operando el futuro de la tecnología logística. Con la nueva plataforma de Datos-como-una Estrategia, RateLinx se posiciona como el socio principal para los clientes que buscan asegurar el futuro de las estrategias de su cadena de suministro.Acerca de RateLinxFundada en 2002 y con sede en Madison, Wisconsin, RateLinx proporciona inteligencia logística integral en un solo lugar. Maximizamos la visibilidad de las empresas mediante la integración de embarques, seguimiento y datos de facturas de carga en una plataforma estratégica única. Nuestro ecosistema está diseñado para reducir los costos de logística y optimizar las operaciones Los clientes pueden acceder análisis y KPIs críticos para mejorar la toma de decisiones. Nuestro enfoque basado en primero-datos ayuda a diagnosticar problemas, desarrollar estrategias de economía de costos validadas e implementar economía de costos real. RateLinx es una empresa galardonada y líder visionario reconocido en el sector de logística. Para más información, visite ratelinx.com.ContactosCory Comer 608.515.5822 cory.comer@ratelinx.com