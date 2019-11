Raven Industries Aununcia Plataformas Estrategicas Para Crecimiento Excepcional

Raven Autonomy™ Para Entregar Soluciones Autónomas Para La Agricultura SIOUX FALLS, S.D., Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Raven Industries, Inc. (La Compañía; NASDAQ: RAVN) recientemente anunció detalles de su plan estratégico, el cual incluye un aumento de nivel de inversión significativo en áreas de enfoque con el sentido de generar mayor crecimiento en los ingresos y valor a largo plazo. A lo largo de varios de los próximos años, la Compañía avanzará en dos plataformas estratégicas para el crecimiento: Raven Autonomy™ and Raven Composites™.“La fuerza de nuestras posiciones de mercado y de la oferta de tecnología nunca han sido tan grandes como lo son hoy” dijo Dan Rykhus, Oficial Ejecutivo en Jefe y Presidente de Raven Industries. “ahora es el momento para impulsar nuestras posiciones en estos mercados en expansión con el objetivo de generar un crecimiento significativo en el desempeño de la compañía a largo plazo – y no podríamos estar más emocionados por las oportunidades frente a nosotros,”Estas dos plataformas de crecimiento estratégico son resultado del desarrollo y crecimiento en estos mercados clave y directamente alineados con el modelo de negocio de la Compañía, el cual es servir segmentos de mercado con fuertes perspectivas de crecimiento. La tecnología Autónoma en la agricultura tiene expectativas de desarrollo rápido a través de los próximos cinco años. Adicionalmente, el mercado de compuestos tiene expectativas de expansión significativa así como la necesidad de estos materiales aumenta a lo largo de varias aplicaciones.Raven Autonomy™ es una plataforma de crecimiento estratégico que impulsará su División de Tecnología Aplicada para convertirse en líder en la industria en soluciones agrícolas autónomas. Esta plataforma de crecimiento estratégico se construye sobre nuestra tecnología de control automático existente, mientras que también innova en plataformas inteligentes de maquinas/implementos para lograr soluciones completamente autónomas en toda la empresa agrícola.Raven Composites™ es una plataforma de crecimiento estratégico que expandirá su División de ingeniería de Películas (Engineered Films) para convertirse en líder en la industria en el mercado de compuestos reforzados. Aprovechando nuestra experiencia y conocimientos en materiales reforzados, Engineered Films innovará en soluciones que ofrezcan compuestos más delgados, livianos y fuertes dentro de los mercados de transporte, construcción, automotriz y embalaje. Estos compuestos serán alternativas atractivas para los materiales existentes, tales como, madera, metal y plásticos más gruesos, dado que reducen significativamente el peso al mismo tiempo que mejoran la apariencia, la fuerza, la durabilidad y el ciclo de vida.“Para alcanzar por completo nuestro potencial de crecimiento, se requiere una mayor inversión a lo largo de estas áreas, y estamos en una gran posición para aprovechar estas oportunidades del mercado”, agregó Rykhus. “Estuvimos invirtiendo en investigación y desarrollo, capacidades de producción, adquisiciones estratégicas, desarrollo de liderazgo y en un nuevo programa de planificación de recursos empresariales durante algún tiempo—y ahora continuaremos invirtiendo. Juntos, estos otorgan una base sólida para ejecutar esta estrategia más audaz”.Rykhus contunuó diciendo, “estas plataformas de crecimiento estratégico son adicionales a nuestro modelo de negocios existente y mejoran nuestras fortalezas principales — que incluyen antecedentes comprobados de tecnología innovadora en agricultura de precisión y laminado especializado”.Raven ingresa en acuerdo para adquirir la propiedad mayorista de DOT®, Líder en Plataformas AutónomasEl 31 de Octubre, 2019, Raven ingresó a un acuerdo para adquirir la propiedad mayorista de DOT Technology Corp. (DOT®), un líder en soluciones autónomas para agricultura. La inversión alineará bajo la División de Tecnología Aplicada de la compañía en soporte a Raven Autonomy™.DOT® es diseñador y fabricante de una plataforma única en forma de U e impulsada a diésel diseñada para maniobrar autónomamente una gran variedad de implementos agrícolas. A través de su precisa tecnología de planeación de ruta, la plataforma es capaz de completar tareas autónomamente. Sucesivamente, los profesionales de la agricultura pueden hacer un mejor uso de su tiempo y de las operaciones en general.Las dos compañías comenzaron a trabajar juntas en Mayo del 2018, cuando la Compañía anuncio que la plataforma Dot seria equipada por tecnología Raven, incluyendo sistema de dirección, guía y propulsión.“Durante el ultimo año y medio colaborando con DOT, Raven ha llegado a entender el valor y la unicidad de la plataforma DOT,“ dijo Rykhus. “Estamos fomentando nuestra inversión y propiedad de esta única y disruptiva tecnología. Debido a la inversión en el crecimiento de DOT, creemos que tenemos la habilidad de liderar en la próxima revolución de producción agrícola.” A través de la propiedad mayoritaria, Raven va a impulsar las respectivas fortalezas de cada entidad para dirigir la comercialización y esfuerzos en adopción de la autonomía en la agricultura. Raven es el líder de mercado en dirección, guía y tecnología de control de máquina, mientras que Dot trae planeación de ruta de campo, experiencia de control de usuario, seguridad de máquina y software de comunicación remota a esta relación única. Juntas, las compañías acelerarán el desarrollo de la tecnología de agricultura de precisión para soluciones semiautónomas y totalmente autónomas.“Nuestra inversión en la propiedad mayoritaria en DOT es una clara evidencia de nuestro compromiso de entregar una tecnología autónoma revolucionaria para el Mercado,” dijo Brian Meyer, Vice Presidente de la División de Tecnología Aplicada. “Uniendo la plataforma única de DOT con nuestra tecnología de control de máquina, conocimiento de industria y sociedades con OEMs, Raven será un líder de mercado en avances en autonomía para agricultura de precisión.”“Como compañía, lanzamos la plataforma Dot para cambiar la agricultura. Raven ha sido un socio critico ayudando a Dot a estad donde está hoy,” dijo Norbert Geaujot, Dueño y fundador de DOT Technology Corp y SeedMaster Manufacturing Ltd. “Nuestras tecnologías combinadas sin duda van a ayudar a acelerar la velocidad del mercado y de la adopción de autonomía de máquina.”La transacción se espera que se cierre en noviembre de 2019.Raven adquiere Smart Ag®El 1 de noviembre de 2019, Raven anunció si adquisición de Smart Ag Inc. — una compañía de tecnología que desarrolla soluciones autónomas para la agricultura — como parte de Raven Autonomy™. Complementando la División de Tecnología Aplicada de la compañía, esta adquisición será integrada en los negocios de la división y portfolio de tecnología con el objetivo de crear soluciones autónomas para el mercado de agricultura de precisión.“La adquisición de Smart Ag es parte de una audaz estrategia de toda la empresa de Raven,” comento Rykhus. “Esta es una inversión clave en Raven Autonomy™, una de nuestras dos plataformas de crecimiento estratégico. Autonomía en las labores es el futuro de la agricultura, y esta adquisición, acopló con nuestras soluciones existentes de agricultura de precisión, solidificando nuestra posición como líder en tecnología en este mercado.”Junto con el acuerdo de la Compañia para adquirir la propiedad mayoritaria en DOT, la adquisición de Smart Ag trae percepción y capacidades de planeamiento de ruta para la compañía que lidera en tecnologías en operaciones de agricultura de precisión.Smart Ag, con base de operaciones en Ames, Ia, fue fondada en 2015 para solucionar la creciente crisis de trabajo en producción agrícola. Hoy, Smart Ag, está ofreciendo kits de modernización aftermarket para automatizar implementos así como una plataforma para conectar, gestionar y operar con seguridad maquinaria agrícola autónoma. El conjunto de tecnología de Smart Ag es fácil de usar y modular para escalabilidad. En adición su tecnología probada y propietaria, Smart Ag trae a Raven una red establecida de distribuidores y un equipo capacitado de desarrollo.“La experiencia de Raven en control de máquina y aplicaciones es un complemento perfecto al control autónomo de maquina desarrollado por Smart Ag,” dijo Brian Meyer, Vicepresidente de la División de Tecnología Aplicada. “Juntas, las experticias de ambas compañías va a permitir que más operaciones sean desempeñadas en el campo — con incrementos significativos tanto en desempeño como en producción. Por la automatización de las plataformas existentes de máquinas e implementos, maquinas sin conductor tienen gran potencial para complementar el trabajo en campo de operaciones de máquinas tripuladas.”Acerca de Raven Industries, Inc.Raven Industries (NASDAQ: se dedica a proporcionar productos y soluciones innovadores y de alto valor que resuelven grandes desafíos en todo el mundo. Raven es líder en agricultura de precisión, placas especiales de alto rendimiento y tecnologías más livianas que el aire. Desde 1956, Raven ha diseñado, producido y entregado soluciones excepcionales, lo que le otorgó una reputación de innovación, calidad de producto, alto rendimiento y servicio inigualable. Para obtener más información, visite http://ravenind.com.Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Títulos Valores de 1933, según enmienda y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmienda, incluyendo las declaraciones con relación a las expectativas, creencias, planes o estrategias con respecto al futuro. La Compañía se propone que todas las declaraciones prospectivas estén sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados.En general las declaraciones prospectivas se pueden identificar por palabras tales como, “puede”, “hará”, “planea”, “cree”, “espera”, “propone”, “anticipa”, “potencial”, “debe”, “estima”, “predice”, “proyecta”, “haría", y expresiones similares, que generalmente no son históricas en su naturaleza.Sin embargo, la ausencia de estas palabras o expresiones similares no significa que una declaración no sea prospectiva.Todas las declaraciones que abordan el rendimiento operacional, eventos o desarrollos esperados o anticipados que ocurran en el futuro – incluyendo declaraciones con respecto a nuestro rendimiento futuro operativo o financiero o eventos, nuestra estrategia, objetivos, planes y proyecciones con respecto a nuestra posición financiera, nuestra liquidez y recursos de capital y nuestro desarrollo de producto – son declaraciones prospectivas.La gerencia considera que estas declaraciones prospectivas son razonables como y cuando fueron emitidas.Sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones son válidas sólo a la fecha en que fueron emitidas Nuestra Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requiera la ley.Además, las declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos conocidos, según se describe en el formulario 10-K/A de la Compañía bajo el rubro 1A, y riesgos desconocidos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran de manera material de la experiencia histórica de la Compañía y de nuestras proyecciones o expectativas actuales.Información de contactoBo Larsen, Director de Relaciones con Inversores Margaret Carmody, Directora de Comunicaciones Corporativas Raven Industries+1 (605) 336-2750Source: Raven Industries