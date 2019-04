RealNetworks lanza SAFR™ for Security para ayudar a los profesionales de seguridad a proteger mejor a las personas y activos valiosos

Plataforma de reconocimiento facial SAFR de alta precisión se integra con los principales sistemas de gestión de vídeo en todo el mundo

LAS VEGAS, April 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RealNetworks, Inc (NASDAQ: RNWK ), líder en software y servicios de medios digitales, anunció hoy SAFR™ for Security, una nueva solución que integra SAFR, la principal plataforma de reconocimiento facial del mundo para vídeo en vivo, con los principales sistemas de gestión de vídeo (VMS) para proporcionar una mayor y más detallada y precisa visibilidad de la situación para los profesionales de seguridad. Anunciado hoy en el ISC West en Las Vegas, SAFR™ for Security ya está disponible para implantación mundial.



Hoy, los jefes de seguridad en hospitales, estadios, campus corporativos, aeropuertos y otras empresas deben mantener una gran atención sobre áreas extensas a través de un número creciente de cámaras de seguridad. Para saber si una persona familiar, empleado, VIP, sospechoso o persona extraña están en el reciento vigilado, los profesionales de seguridad deben confiar en su capacidad para concentrarse en detalles y, a continuación, hacer evaluaciones precisas.

"Ha sido un desafío mantener la visibilidad en cada momento de quién está presente en Shelby American, sean individuos específicos de interés o bien por datos demografícos de los visitantes del museo", dijo Richard Sparkman, director de tecnología, flota e instalaciones del museo de coches Shelby American en Las Vegas.". SAFR™ for Security simplifica el mantenimiento de la seguridad en áreas públicas y restringidas en nuestras instalaciones y nos ayuda a entender quién está pasando por nuestro museo organizando el público por edad, sexo y hora del día - permitiendo así adaptar mejor la experiencia en el museo.

Disponible como una solución autónoma o integrada con sistemas líderes de gestión de vídeo en el mercado, SAFR™ for Security proporciona monitoreo las 24 horas del día, 7 días a la semana para detectar y combinar millones de rostros en tiempo real, ofreciendo una tasa de precisión de 99,86%. En los resultados de las pruebas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de abril de 2019, el algoritmo SAFR se probó como el más rápido y el más compacto entre los algoritmos para imágenes en el mundo real con menos de 0.025 FNMR. Cuando SAFR™ for Security está emparejado con un VMS, la experiencia integrada incluye superposiciones de vídeo en el VMS para identificar extrañas, amenazas, preocupaciones, personas no reconocidas, VIPs, empleados y otras personas marcadas en vídeo en vivo. Los equipos de seguridad pueden personalizar las alertas en tiempo real para notificarlas automáticamente cuando las personas de interés aparecen en una fuente de cámara de vídeo o utilizar marcadores automáticos para llevar a cabo análisis forenses. SAFR™ for Security adjunta metadatos avanzados a las grabaciones de vídeo para que los profesionales de seguridad puedan buscar por intervalos de horario, ubicación, categoría, tipo de persona e individuo registrado, en lugar de analizar horas de vídeo para encontrar una persona específica.

"Los profesionales de seguridad están inundados con horas de imágenes brutas, muchas de las cuales deben ser evaluadas en tiempo real por un número limitado de ojos humanos", dijo Dan Grimm, Vice-Presidente y Gerente General de Computer Vision de RealNetworks. " SAFR™ for Security ayuda a estos profesionales a mantener una mayor visibilidad combinando nuestro servicio de reconocimiento facial - basado en Inteligencia Artificial y altamente preciso - con el software que utilizan actualmente".

La plataforma SAFR ha sido optimizada para detectar y reconocer caras de vídeo en directo basándose en su excelencia líder en el mercado de precisión y rendimiento. La plataforma SAFR se puede implementar en un único PC para monitorear un puñado de cámaras IP o dimensionado para miles de cámaras en una arquitectura distribuida, alojada localmente, en la nube o de forma híbrida. Todos los datos transmitidos por SAFR están protegidos con encriptación AES 256 tanto en tránsito como en reposo. La plataforma también proporciona datos accionables para análisis en vivo de volúmenes de tráfico, composición demográfica, tiempos de parada, mapas de calor y exportaciones de datos para informes adicionales.

"Estamos muy satisfechos de nuestra alianza con RealNetworks para ampliar nuestro sistema inteligente de vídeo IP con SAFR™ for Security que es una plataforma de reconocimiento facial altamente precisa", dijo Thomas Lausten, CEO de MOBOTIX AG. "La combinación de SAFR y nuestras innovadoras tecnologías de cámaras abren un nuevo conjunto de aplicaciones y casos de uso para los clientes de MOBOTIX en todo el mundo, especialmente en el comercio minorista, salud y educación”.

SAFR™ for Security está disponible para la compra e instalación a través de una lista creciente de partners confiables en todo el mundo. "Nuestros clientes en Aviación, Retail, Residencial y Banca ahora pueden administrar con más precisión y facilidad el acceso, la seguridad y el tráfico de personas a través de la tecnología SAFR", dijo Diego Filardi, CEO de Shock Group.

Para empezar a usar SAFR™ for Security en su empresa, visite http://es.SAFR.com o pruebe SAFR™ for Security en Las Vegas en el ISC West Sands Expo Hall, stand nº 27099, del 10 al 12 de Abril.

Acerca de RealNetworks

Con base en un legado de experiencia e innovación en medios digitales, RealNetworks ha creado una nueva generación de productos que emplea inteligencia artificial y aprendizaje de máquina de punta para mejorar y proteger nuestro día a día. SAFR ( http://es.SAFR.com ) es la principal plataforma de reconocimiento facial del mundo para vídeos en vivo. Liderando en rendimiento y precisión en el mundo real, como se muestra en las pruebas de NIST, SAFR permite nuevas aplicaciones para seguridad, conveniencia y análisis. Kontxt ( www.kontxt.com ) es la principal plataforma de categorización de mensajes A2P para ayudar a los operadores de telefonía móvil a conquistar la lealtad de sus clientes y generar nuevos ingresos mediante la clasificación de mensajes de texto y antispam. Para información sobre nuestros otros productos, visite http://www.realnetworks.com

Los resultados que se muestran en NIST no constituyen una aprobación de ningún sistema, producto, servicio o compañía en particular por parte de NIST. https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt-ongoing .

