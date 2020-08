RedHill Biopharma inicia un estudio global de Fase 2/3 para COVID-19

El estudio global de Fase 2/3 inscribirá hasta 270 pacientes con COVID-19 grave en 40 centros clínicos; el estudio ha sido aprobado en el Reino Unido y Rusia y está bajo revisión en Italia, Brasil y México



--

La inscripción en un estudio paralelo de Fase 2 de Estados Unidos para pacientes con COVID-19 grave se espera que concluya en agosto de 2020

--

-- Las aplicaciones de uso de emergencia están planificadas para su posible presentación tan pronto como en el cuarto trimestre de 2020



TEL-AVIV, Israel y RALEIGH, Carolina del Norte, Aug. 03, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd . (Nasdaq: RDHL ) (“RedHill” o la “Empresa”), una empresa biofarmacéutica especializada, anunció hoy que inició un estudio clínico global de Fase 2/3 que evalúa el opaganib (Yeliva®, ABC294640)1 en pacientes hospitalizados con infección grave por SARS-CoV-2 (la causa de COVID-19) y neumonía que requieren tratamiento con oxígeno suplementario.

"Continuamos avanzando rápidamente el programa de desarrollo para evaluar la eficacia y seguridad del opaganib en pacientes que sufren de COVID-19 grave después de los resultados alentadores de los pacientes tratados bajo uso compasivo", dijo el Dr. Mark L. Levitt, MD, Ph.D., Director Médico de RedHill. "Rápidamente lanzamos un estudio de Fase 2 en Estados Unidos y ahora estamos expandiendo el programa a nivel mundial con un estudio de Fase 2/3 que nos permitirá recopilar un conjunto de datos amplio y riguroso en poco tiempo. Opaganib tiene el potencial de abordar de forma única el COVID-19 a través de su mecanismo dual de actividades antiinflamatorias y antivirales. Estamos entusiasmados con las perspectivas de este programa que, si tiene éxito, se propone apoyar las aplicaciones de uso de emergencia a nivel mundial".

El estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de brazo paralelo, controlado con placebo de Fase 2/3 ( NCT04467840 ) está configurado para inscribir hasta 270 pacientes en hasta 40 centros clínicos a través de Europa, América Latina y otros países. Se planea la expansión adicional del estudio a otros países.

Los participantes inscritos en este estudio serán aleatorizados en una proporción de 1:1 para recibir opaganib o placebo, juntamente con la terapia estándar de tratamiento. El objetivo final principal del estudio es evaluar la proporción de pacientes que requieren intubación y ventilación mecánica en el Día 14. Un análisis provisional de futilidad no ciego será conducido por un comité independiente de monitoreo de seguridad de datos (DSMB), cuando aproximadamente 100 participantes hayan sido evaluados para el resultado primario.

La inscripción también está en curso para un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 2 con opaganib en Estados Unidos ( NCT04414618 ). Este estudio está configurado para inscribir hasta 40 pacientes con neumonía grave por COVID-19 que requieren hospitalización y oxígeno suplementario, y se espera que la inscripción concluya en agosto. Este ensayo clínico no tiene importancia estadística.

Acerca de Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib, una nueva entidad química, es un inhibidor selectivo patentado de la esfingosina quinasa-2 (SK2), administrado por vía oral, con actividades anticancerígenas, antiinflamatorias y antivirales, dirigido a múltiples indicaciones oncológicas, virales, inflamatorias y gastrointestinales. Al inhibir la SK2, el opaganib afecta múltiples vías celulares que están asociadas con el crecimiento del cáncer, la replicación viral y la inflamación patológica.

Opaganib fue desarrollado originalmente por Apogee Biotechnology Corp. con sede en Estados Unidos y completó múltiples estudios preclínicos exitosos en modelos oncológicos, inflamatorios, GI y de radioprotección, así como un estudio clínico de Fase 1 en pacientes con cáncer con tumores sólidos avanzados.

Opaganib obtuvo la designación de Medicamento Huérfano de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos para el tratamiento del colangiocarcinoma y está siendo evaluado en un estudio de Fase 2a en colangiocarcinoma avanzado y en un estudio de Fase 2 en cáncer de próstata. Opaganib también se está evaluando para el tratamiento del coronavirus (COVID-19).

Los resultados del tratamiento de los primeros pacientes con COVID-19 grave con opaganib fueron recientemente publicados2. El análisis de los resultados del tratamiento en cinco pacientes con COVID-19 grave mostró un beneficio sustancial para los pacientes tratados con opaganib bajo uso compasivo, tanto en los resultados clínicos como en los marcadores inflamatorios en comparación con un grupo de casos y controles comparados retrospectivos del mismo hospital. Todos los pacientes en el grupo tratado con opaganib fueron dados de alta del hospital sin necesidad de ventilación mecánica, mientras que el 33% del grupo de casos y controles correspondiente requirió ventilación mecánica. El tiempo medio hasta el retiro de la cánula nasal de alto flujo se redujo a 10 días en el grupo tratado con opaganib, en comparación con 15 días en el grupo de casos y controles combinados.

Los datos preclínicos han demostrado actividades antiinflamatorias y antivirales de opaganib, con el potencial de reducir los trastornos inflamatorios pulmonares, tales como neumonía, y mitigar el daño fibrótico pulmonar. Varios estudios preclínicos previos apoyan el papel potencial de SK2 en el complejo de replicación-transcripción de virus de ARN monocatenario de sentido positivo, similar al coronavirus, y su inhibición puede inhibir potencialmente la replicación viral. Los estudios preclínicos in vivo 3 han demostrado que opaganib disminuyó las tasas de mortalidad por infección por el virus de la gripe y mejoró la lesión pulmonar inducida por Pseudomonas aeruginosa reduciendo los niveles de IL-6 y TNF-alfa en los fluidos de lavado broncoalveolar.

El desarrollo de opaganib es financiado por subsidios y contratos de agencias gubernamentales federales y estatales de Estados Unidos concedidos a Apogee Biotechnology Corp., incluyendo el NCI, BARDA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos de la FDA.

Acerca de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) es una empresa biofarmacéutica especializada enfocada principalmente en enfermedades gastrointestinales. RedHill promueve los medicamentos gastrointestinales, Movantik®para el estreñimiento inducido por opioides en adultos4, Talicia® para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori (H. pylori) en adultos5 y Aemcolo® para el tratamiento de la diarrea de viajeros en adultos6. Los principales programas de desarrollo clínico en estadio avanzado de RedHill incluyen: (i) RHB-204, con un estudio pivotal de Fase 3 planificado para infecciones pulmonares por micobacterias no tuberculosas (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), un primer inhibidor selectivo de SK2 de clase - dirigido a múltiples indicaciones con un programa de Fase 2/3 para COVID-19 y estudios de Fase 2 en curso para cáncer de próstata y colangiocarcinoma; (iii) RHB-104, con resultados positivos de un primer estudio de Fase 3 para enfermedad de Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), con resultados positivos de un estudio de Fase 3 para gastroenteritis aguda y gastritis y resultados positivos de un estudio de Fase 2 para IBS-D; (v) RHB-106, una preparación intestinal encapsulada, y (vi) RHB-107, un inhibidor de proteasa serina de Fase 2, dirigido a cáncer y enfermedades gastrointestinales inflamatorias y también se está evaluando para COVID-19. Más información acerca la empresa está disponible en, www.redhillbio.com .

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de 1995. Tales declaraciones pueden estar precedidas por las palabras “intenta”, "puede", “voluntad", “planea", "espera", "anticipa", “proyecta", "predice", “estima”, "apunta", "cree”, "espera", "potencial” o palabras similares. Las declaraciones prospectivas se basan en ciertas suposiciones y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de la Empresa y no se pueden predecir ni cuantificar, y en consecuencia, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, el riesgo de que la condición clínica de los pacientes tratados con opaganib no continúe mejorando y pueda empeorar, el riesgo de que los estudios clínicos Fase 2a en Estados Unidos, que evalúan el opaganib no tengan éxito; el riesgo de que la Compañía no expanda este estudio a un estudio multinacional con sitios en países adicionales; el riesgo de que otros pacientes de COVID-19 tratados con opaganib no muestren cualquier mejora clínica; el riesgo de que los ensayos clínicos con opaganib en Israel, Estados Unidos, Italia, Rusia, Reino Unido, Brasil, México o en cualquier otro lugar para el tratamiento de COVID-19, si se llevan a cabo, no muestren ninguna mejora en los pacientes; los riesgos de desarrollo de los esfuerzos de descubrimiento en estadio temprano para una enfermedad que todavía se entiende poco, incluida la dificultad para evaluar la eficacia de opaganib para el tratamiento de COVID-19, si es que se lleva a cabo; la intensa competencia de otras empresas que desarrollan tratamientos y vacunas potenciales para COVID-19; el efecto de una posible aparición de pacientes que sufran eventos adversos graves utilizando opaganib bajo los programas de uso compasivo, así como los riesgos e incertidumbres asociados con (i) el inicio, el momento, el progreso y los resultados de la investigación, fabricación, estudios preclínicos, ensayos clínicos y otros esfuerzos de desarrollo de candidatos terapéuticos de la Compañía, y el momento del lanzamiento comercial de sus productos comerciales y los que pueda adquirir o desarrollar en el futuro; (ii) la capacidad de la Compañía para hacer avanzar a sus candidatos terapéuticos en ensayos clínicos o para completar con éxito sus estudios preclínicos o ensayos clínicos o el desarrollo de un diagnóstico comercial complementario para la detección de MAP; (iii) el alcance y la cantidad y el tipo de estudios adicionales que la Compañía pueda ser requerida para realizar y la recepción por parte de la Compañía de aprobaciones regulatorias para sus candidatos terapéuticos, y el momento de otras presentaciones regulatorias, aprobaciones y retroalimentación; (iv) la fabricación, desarrollo clínico, comercialización y aceptación en el mercado de los candidatos terapéuticos de la Compañía y Talicia®; (v) la capacidad de la Compañía para comercializar y promover con éxito Movantik®, Talicia® y Aemcolo®; (vi) la capacidad de la Compañía para establecer y mantener colaboraciones corporativas; (vii) la capacidad de la Compañía para adquirir productos aprobados para su comercialización en los Estados Unidos que logren éxito comercial y construyan y mantengan sus propias capacidades de marketing y comercialización; (viii) la interpretación de las propiedades y características de los candidatos terapéuticos de la Compañía y los resultados obtenidos con sus candidatos terapéuticos en investigaciones, estudios preclínicos o ensayos clínicos; (ix) la implementación del modelo de negocio de la Compañía, planes estratégicos para sus negocios y planes terapéuticos candidatos; (x) el alcance de la protección que la Compañía es capaz de establecer y mantener para los derechos de propiedad intelectual que cubren sus candidatos terapéuticos y productos comerciales y su capacidad para operar su negocio sin infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros; (xi) partes de las cuales la Compañía licencia su propiedad intelectual incumpliendo sus obligaciones con la Compañía; (xii) estimaciones de los gastos de la Compañía, ingresos futuros, requisitos de capital y necesidades de financiación adicional; (xiii) el efecto de los pacientes que sufren experiencias adversas al usar medicamentos en investigación bajo la Compañía Programa Ampliado de Acceso; y (xiv) competencia de otras empresas y tecnologías dentro de la industria de la Compañía. Información más detallada sobre la Compañía y los factores de riesgo que pueden afectar que se materialicen las declaraciones prospectivas, está establecida en los informes de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluido el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 20-F presentado ante la SEC el 4 de marzo de 2020. Todas las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva escrita o verbal, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo a menos que lo exija la ley.

AVISO: Este comunicado de prensa, proporcionado con fines de conveniencia, es una versión traducida del comunicado de prensa oficial publicado por la Empresa en inglés.

Contacto de la Empresa:

Adi Frish

Vicepresidente sénior de desarrollo y licenciamiento de negocios

RedHill Biopharma

+972-54-6543-112

adi@redhillbio.com Contacto IR (Estados Unidos):

Timothy McCarthy, CFA, MBA

director administrativo, gerente de relaciones

LifeSci Advisors, LLC

+1-212-915-2564

tim@lifesciadvisors.com