Relevium da un paso significativo en América Latina con la adquisición de Lifeline Pharma en Cali, Colombia

MONTREAL, June 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Relevium Technologies Inc. (TSX.V: “ RLV ”, OTCQB: “ RLLVF ” y Frankfurt: “ 6BX ”) (la “Compañía” o “Relevium”), se complace en anunciar que Biocannabix Health Corporation (“Biocannabix”), una filial de propiedad integral de Relevium, firmó el 12 de junio de 2019, un acuerdo obligatorio para la adquisición de las acciones de Lifeline Pharma SAS, con sede en Cali, una empresa de cultivo y extracción en el emergente mercado agro-farma en Colombia.



PUNTOS PRINCIPALES DE LA ASOCIACIÓN CON LIFELINE

Mejor asociación en su clase para la integración vertical internacional.

Combinación del enfoque de Biocannabix en la medicina endo-pediátrica con una operación a gran escala con 150 años de sostenibilidad, ecológicamente responsable y trayectoria agrícola orgánica.

Localizada en Rozo, Valle del Cauca, en el corazón de la región de la caña de azúcar a siete minutos de distancia del aeropuerto internacional y a 10 minutos del centro de la ciudad de Cali y una población de más de 3 millones de personas.

Proyecto multi-etapa con (1) un área inicial de 5 hectáreas que incluye las oficinas locales, un laboratorio, un invernadero completamente cerrado para cultivo de tejido y micropropagación y un cultivo inicial de más de 200.000 pies cuadrados en invernaderos al aire libre, (2) una opción para la expansión de 20 hectáreas adicionales o 2,2 millones de pies cuadrados de cultivo en invernadero al aire libre y (3) la posibilidad de expansión a otras 60 hectáreas adicionales o 6,5 millones de pies cuadrados de cultivo.

Registro completo de 668 cepas genéticas con el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario.

Tres licencias en progreso que incluyen: (1) extracción y manufactura, (2) cultivo con THC y (3) cultivo no psicoactivo, todas con investigación científica, ventas nacionales y modalidades de exportación.

Infraestructura estratégica a bajo costo que permite una etapa estimada con capacidad de dos flores de 170.000 Kg por año con un costo estimado de producción de 0,53$ por gramo.

Desarrollo de una planta de extracción de escala industrial en la Zona Franca del Pacífico, un parque industrial privado localizado a pocos minutos del proyecto de cultivo. La zona franca ofrece los beneficios de un régimen libre y busca promover y desarrollar el proceso de la industrialización de productos, la cadena productiva y la provisión de servicios, así como fortalecer la competitividad de sus usuarios y clientes aprovechando las oportunidades generados del comercio internacional y acuerdos bilaterales firmados por Colombia.

El laboratorio genético e investigación agronómica en el BioParque del Pacifico localizado en el campus del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Corporación Colombiana para la investigación agrícola (Agrosavia).

AJUSTE ESTRATÉGICO PARA SUMINISTRO GLOBAL E INTEGRACIÓN VERTICAL

La rama bio-farma de Relevium, Biocannabix, se centra en el desarrollo, marketing y ventas de formulaciones endo-medicinales en alimentos medicinales y nutracéuticos, principalmente dirigidos al sector pediátrico. Un componente esencial de la estrategia de ofrecer medicina segura 100% auditable para pacientes pediátricos es garantizar el control total sobre la genética, el cultivo y el procesamiento de los extractos. La asociación con Lifeline garantiza un producto cien por ciento orgánicamente cultivado con acceso a más de 600 cepas genéticas registradas, la de una planta de extracción EU GMP en la Zona Franca del Pacífico y la capacidad de seguimiento y auditoria total del proceso desde la semilla a la medicina a través de tecnología de cadena de bloques (blockchain).

La estricta regulación del régimen legal colombiano para el cannabis sólo permite la exportación de extractos y productos terminados y nos proponemos satisfacer la demanda internacional de extractos de cannabis medicinal de fuente orgánica para América Latina, Europa y eventualmente el continente asiático.

MERCADO LOCAL LISTO PARA ADOPTAR FORMULACIONES ENDO-MEDICINALES

Los remedios tradicionales y la medicina natural son parte integral de la cultura colombiana y con una clase media de rápido crecimiento y su naturaleza emprendedora, este mercado con una población de más de 49 avanza rápidamente a la adopción de la terapia cannabinoide. Lifeline, a través de las formulaciones pediátricas Biocannabix, está posicionada para obtener con gran éxito una participación significativa en el mercado local.

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

Bajo los términos del acuerdo obligatorio, Biocannabix adquirirá el cien por ciento de las acciones de Lifeline Pharma SAS con una inversión inicial de US$850.000 que se implementará durante la primera etapa de los proyectos. La inversión inicial está compuesta por US$125.000 al momento de la firma, US$125.000 al momento de la concesión de las licencias iniciales y un compromiso para la implementación de los fondos, totalizando US$600.000 durante los próximos siete meses. Como parte de la transacción, Biocannabix Health Corporation emitirá US$3.650.000 en acciones representando aproximadamente el 41% de las acciones en circulación de la filial de propiedad integral.

En caso de una transacción importante, incluyendo la venta o una oferta pública, los accionistas de Lifeline Pharma también recibirán US$1,5 millones adicionales para colocarse en acciones de Biocannabix o en dinero en efectivo.

Aurelio Useche, director ejecutivo de Relevium dijo: “La adquisición y asociación de Lifeline Pharma SAS en Colombia representa el emprendimiento más importante hasta la fecha para Relevium, nuestro equipo y nuestros accionistas. Esta es la culminación de meses de realineamiento estratégico, negociaciones y el arduo trabajo de nuestro equipo y las partes interesadas clave de Lifeline”. El Sr. Useche añadió”: Estamos muy complacidos y orgullosos de asociarnos con el equipo maravilloso de Lifeline, que cuenta con Oscar LIbreros, director ejecutivo y Hossein Shadanlou, director de operaciones y esperamos trabajar en conjunto para llevar a cabo nuestra misión común de ofrecer productos endo-medicinales seguros, de fuente orgánica y totalmente auditables para aplicaciones pediátricas”.

Oscar LIbreros, director ejecutivo de Lifeline Pharma SAS dijo: “Con más de 150 años de tradición en cultivo orgánico y nuestro objetivo de proveer los mejores extractos y productos de cannabis medicinal, estamos contentos (ENTUDIASMADOS) de unir fuerzas y fusionarnos con Biocannabix Health Corporation en Canadá. Esperamos entregar un verdadero valor a través de la implementación disciplinada de nuestra estrategia operacional de Colombia al mundo”.

Acerca de Relevium Technologies

Relevium es una compañía públicamente negociable en bolsa, que opera en el sector de salud y bienestar, incluyendo cannabis legal, con enfoque principal en la distribución en línea. El segmento principal de la compañía es la identificación, evaluación, adquisición y operaciones de marcas y negocios en los mercados de salud y bienestar y cannabis medicinal. La compañía sigue su estrategia de negocios a través de un modelo de adquisición y asociación en un enfoque integral que abarca una amplia gama de productos de salud y bienestar para el consumidor. Relevium opera a través de dos filiales de propiedad total:

BGX E-Health LLC (BGX), con sede en Orlando, Florida, comercializa suplementos dietéticos, nutracéuticos, nutrición deportiva y cosmecéuticos, principalmente a través de su portafolio de marcas Bioganix® en Estados Unidos y Europa. Las marcas premium de Relevium están a la venta en algunas de los minoristas líderes mundiales, tales como Walmart.com y Amazon.com.

Biocannabix Health Corporation (BCX), con sede en Montreal, Quebec, es una compañía biofarmacéutica nutracéutica centrada en ofrecer nutracéuticos endo-medicinales pediátricos para terapía cannabinoide.

Acerca de Lifeline Pharma

Lifeline Pharma SAS es una compañía de propiedad privada verticalmente integrada dedicada a la investigación científica, cultivo, extracción, producción y exportación de derivados de cannabis de grado medicinal. Lifeline, incorporada en Cali, Colombia, aprovecha 150 años de agricultura orgánica, localizada en Rozo, Valle del Cauca, en el corazón de la región de la caña de azúcar, apenas a siete minutos de distancia del aeropuerto internacional y a 10 minutos de Cali, la tercera ciudad más grande en el país.

