Ria Money Transfer amplía su alianza con Save the Children para apoyar proyectos educativos y colaborar en emergencias internacionales

Ria continuará recolectando donativos de clientes para la asistencia de crisis en Ucrania y otras emergencias internacionales a través de su red de aproximadamente de 500.000 ubicaciones a nivel mundial.Ria, además, apoyará proyectos de educación infantil y bienestar social en México y Filipinas mitigando el impacto a largo plazo de la pandemia de la COVID.BUENA PARK, California, April 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, un segmento comercial de Euronet WorldWide, Inc. y un líder global en la industria de transferencias de dinero internacional, anunció hoy la ampliación de su alianza con Save the Children, organización humanitaria mundial líder en materia de infancia. Como previamente anunciado, Ria continuará apoyando a Save the Children en sus esfuerzos de actuación en relación con la crisis de Ucrania y otras regiones. Asimismo, Ria apoyará a la organización a impulsar un cambio positivo y brindar acceso a una educación de calidad a más de 10.000 niños y niñas en México y Filipinas, cuyo bienestar se ha visto deteriorado como resultado de la pandemia.

Actualmente, Ria se encuentra apoyando la llamada de emergencia para ayudar a los niños y niñas de Ucrania y a sus familias, habilitando su red de aproximadamente de 500.000 ubicaciones en más de 160 países para recolectar donaciones de clientes. Ria está comprometida a apoyar los futuros llamados de emergencia de Save the Children en caso de una emergencia humanitaria o un desastre natural en cualquier parte del mundo.

La colaboración entre Ria y Save the Children apoyará programas educativos y para la mejora del bienestar en México y Filipinas. Estos programas, creados para mitigar los efectos persistentes de la pandemia, están diseñados para garantizar una educación ininterrumpida y mejorar el acceso continuo a oportunidades de aprendizaje seguras y de calidad, para que los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los seis años.

El Proyecto “Las palabras que emergen” apoyará la educación preescolar de 2.050 niños y niñas en los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil (CCDI) en la Ciudad de México. Estos centros comunitarios se vieron significativamente afectados por la pandemia, ya que la inscripción escolar ha cayó un 27,7% y el 87% de las instalaciones tuvieron que implementar actividades de aprendizaje a distancia. En colaboración con Save the Children, Ria proporcionará fondos para ayudar a fortalecer las habilidades de alfabetización y matemáticas de estos niños y niñas en edad preescolar, estableciendo una base para el desarrollo completo de sus habilidades de lectura y comunicación a medida que van creciendo.

En Filipinas, el programa “Regreso seguro a la escuela” apoyará los Espacios Temporales de Aprendizaje (TLS, por sus siglas en inglés) en escuelas y comunidades para promover el acceso ininterrumpido a oportunidades de aprendizaje de calidad para casi 9.000 niñas y niños desplazados y que se han visto afectados por COVID-19 en la región de Mindanao.

"En Ria, nos complace contribuir a los esfuerzos de Save the Children poniendo a su servicio nuestra red global y apoyando programas internacionales”, dijo Juan Bianchi, CEO del Segmento de Envío de Dinero de Euronet. “Esta alianza con Save the Children, una organización comprometida con la mejora de la vida de los niños y niñas a través de una mejor educación, atención médica y oportunidades económicas ayuda a cubrir sus necesidades inmediatas, como es en el caso crítico de Ucrania y otras emergencias, al igual que le proporciona las herramientas necesarias para que puedan prosperar".

"El apoyo de Ria nos ayuda a seguir trabajando por un mundo más justo. Agradecemos su solidaridad y esperamos seguir trabajando en conjunto para llegar hasta el último niño y niña", dijo Andrés Conde, CEO de Save the Children España.

Sobre Ria Money Transfer

Ria Money Transfer, un segmento comercial de Euronet Worldwide, Inc., ofrece servicios financieros innovadores entre los que se incluyen transferencias de dinero globales, rápidas, seguras y asequibles. Con la segunda red de liquidación de efectivo más extensa y la red de depósito bancario directo más grande del mundo, Ria lleva el dinero a donde más importa.

La conexión de Ria a la plataforma de pagos REN de Euronet Worldwide brinda acceso productos y servicios fintech de última generación, lo que lleva a Ria a ser una empresa vanguardia de su industria. Al cerrar la brecha entre transacciones digitales y físicas, los productos y servicios omnicanal de Ria, junto con sus capacidades de pago global alternativas de rápida expansión de la compañía, proveen opciones de consumo sin precedentes, incluyendo agentes y socios, pagos en tiempo real, entrega a domicilio, billeteras móviles y pago en cajeros automáticos sin tarjeta (exclusivamente con Ria). La infraestructura global de Ria facilita el acceso financiero a la clientes y socios por igual, promoviendo el crecimiento económico en todo el mundo al abrir nuevas oportunidades de mercado. Ria abre caminos para un mejor día a día.

Sobre Save the Children

Save the Children tiene la creencia de que todos los niños y niñas se merecen un futuro mejor. Desde nuestros inicios, más de 100 años atrás, hemos cambiado las vidas de más de mil millones de niños y niñas. Les proveemos un comienzo de vida saludable, la oportunidad de aprender y protección contra el maltrato. Hacemos lo necesario por los niños y las niñas – todos los días y en tiempos de crisis – transformando sus vidas y el futuro que compartimos.

Save the Children ha estado trabajando en España por más de 20 años en programas de apoyo y cuidados para los niños y niñas más vulnerables, con enfoque especial en aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social. La ONG provee cuidados comprehensivos a los niños y niñas y a sus familias, para que su situación económica o de exclusión social en la que se encuentran no sea un obstáculo para que puedan disfrutar de sus derechos de forma plena, y así alcanzar el máximo de sus capacidades.

Ria Media Contact:

Aura Martinez Schifflers – Global Communications & PR Director

[email protected]