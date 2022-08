Rompiendo las barreras de lo convencional, Decentraland presenta la Semana del Arte Metaverso 2022: El mundo está hecho de código

Artnet, Frida Kahlo Family, Sotheby 's, Estée Lauder, Nick Knight, Ukrainian Meta History of War Museum y OpenSea presentan la futura generación del arte

NUEVA YORK, Aug. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Decentraland, el mundo social virtual líder global de propiedad y operado por usuarios, anunció hoy la tercera edición de Metaverse Art Week - The World is Made of Code (La Semana del Arte Metaverso - El mundo está hecho de código). Reflejando el ADN en el mundo natural, en el mundo virtual, toda la vida está hecha de código. Inspirada en la Bienal de Venecia de este año, la tercera edición de la Semana del Arte Metaverso anual explorará cómo el espíritu humano está programado para obtener una respuesta emocional cuando se le presenta arte inspirado en diseños matemáticos presentes en la naturaleza, y cómo la tecnología metaversa rompe las barreras del arte programático y redefine lo que es una experiencia inmersiva.

"La Semana del Arte Metaverso 2022 llega en un momento crucial para la mayor adopción de tecnología Web3 y decisiones sobre nuestra realidad digital. Creemos que el futuro de Internet deber ser desarrollado por comunidades descentralizadas que no busquen beneficiarse de datos de usuarios, imaginación y creatividad", dijo el director creativo de la Decentraland Foundation, Sam Hamilton. "La Semana del Arte de este año es una carta de amor que relata lo que la futura generación de artistas está haciendo en el metaverso".

La Semana del Arte Metaverso 2022 llega a Decentraland este agosto del 24 al 28. Inspirado en eventos de arte de renombre mundial, como la Bienal de Venecia y Art Basel, Decentraland presenta una experiencia Web3 con instalaciones de arte inmersivo, producciones de artes escénicas y conceptuales, y exposiciones de NFT como nunca antes se había visto. La Semana del Arte Metaverso 2022 presenta una serie de actividades en espacios dedicados dentro de Decentraland, centradas en torno de un jardín de esculturas 3D conocido como "Art Plaza", un museo al aire libre que desafía la gravedad. Junto a esta área, presenta exposiciones de galerías de arte colectivas y diseño comunitario, que presentan paneles y mesas redondas.

Puntos destacados de la Semana del Arte Metaverso 2022

El mundo del arte contemporáneo en el Metaverso

La Familia de Frida Kahlo , en colaboración con Ezel.Life, lanzará Frida Kahlo Family Red House (La Casa Roja de la Familia Frida Kahlo), una experiencia inmersiva que muestra la primera parte de la vida excepcional de Frida. Esta asociación única trae obras de arte nunca antes vistas de Kahlo al metaverso a través de la nueva colección NFT de Ezel.Life, lo que permite acceso a futuros lanzamientos de contenido de Kahlo.



“Estamos encantados de asociarnos con Decentraland para traer la casa de la familia de Frida Kahlo, La Casa Roja, al metaverso. Esta experiencia descubrirá muchas historias y recuerdos inéditos sobre los desafíos y triunfos de Frida Kahlo que agregan profundidad a su vida excepcional como artista. La Casa Roja es el primero de muchos proyectos emocionantes que Ezel.Life entregará a audiencias digitales en todo el mundo, incluyendo experiencias inmersivas en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Teotihuacán y Chichén Itzá”, dijo Pedro Quinzanos, cofundador y director ejecutivo de Ezel.Life. "Esperamos compartir nuestro profundo canal de contenido único mientras cumplimos nuestra misión de llevar tiempo, cultura y humanidad a Web3".

, en colaboración con Ezel.Life, lanzará Frida Kahlo Family Red House (La Casa Roja de la Familia Frida Kahlo), una experiencia inmersiva que muestra la primera parte de la vida excepcional de Frida. Esta asociación única trae obras de arte nunca antes vistas de Kahlo al metaverso a través de la nueva colección NFT de Ezel.Life, lo que permite acceso a futuros lanzamientos de contenido de Kahlo. “Estamos encantados de asociarnos con Decentraland para traer la casa de la familia de Frida Kahlo, La Casa Roja, al metaverso. Esta experiencia descubrirá muchas historias y recuerdos inéditos sobre los desafíos y triunfos de Frida Kahlo que agregan profundidad a su vida excepcional como artista. La Casa Roja es el primero de muchos proyectos emocionantes que Ezel.Life entregará a audiencias digitales en todo el mundo, incluyendo experiencias inmersivas en los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Teotihuacán y Chichén Itzá”, dijo Pedro Quinzanos, cofundador y director ejecutivo de Ezel.Life. "Esperamos compartir nuestro profundo canal de contenido único mientras cumplimos nuestra misión de llevar tiempo, cultura y humanidad a Web3". Artnet , una de las mayores comunidades de arte en línea, explora la idea del Metaverso a través de las artes escénicas, poesía en vivo e IA durante la Semana del Arte Metaverso. En colaboración con los reconocidos artistas Sasha Stiles y Hsinyen Wei, entre otros, las experiencias de arte se realizan en diferentes locales durante la semana. Un auditorio conducirá mesas redondas sobre el futuro del arte y la tecnología. Dispositivos portátiles limitados de artistas se regalarán durante la activación.



“¿Qué significa experimentar el arte en el Metaverso? Artnet fue fundada hace más de 30 años como la primera plataforma de arte en línea del mundo, y la tecnología siempre ha sido el núcleo de nuestro ADN. Como una marca que se enorgullece de desarrollar una conversación crítica en torno al arte y la tecnología, quisimos explorar el Metaverse en un contexto significativo, para motivar pensamiento y crear encuentros verdaderamente únicos con el arte, es por eso que invitamos a artistas escénicos, poetas e IA, humanos y no humanos, a interactuar entre sí en Decentraland. Quisimos incorporar a nuestros usuarios para experimentar algo excepcionalmente valioso en el Metaverso". Jiayin Chen, vicepresidente de Artnet.



, una de las mayores comunidades de arte en línea, explora la idea del Metaverso a través de las artes escénicas, poesía en vivo e IA durante la Semana del Arte Metaverso. En colaboración con los reconocidos artistas Sasha Stiles y Hsinyen Wei, entre otros, las experiencias de arte se realizan en diferentes locales durante la semana. Un auditorio conducirá mesas redondas sobre el futuro del arte y la tecnología. Dispositivos portátiles limitados de artistas se regalarán durante la activación. “¿Qué significa experimentar el arte en el Metaverso? Artnet fue fundada hace más de 30 años como la primera plataforma de arte en línea del mundo, y la tecnología siempre ha sido el núcleo de nuestro ADN. Como una marca que se enorgullece de desarrollar una conversación crítica en torno al arte y la tecnología, quisimos explorar el Metaverse en un contexto significativo, para motivar pensamiento y crear encuentros verdaderamente únicos con el arte, es por eso que invitamos a artistas escénicos, poetas e IA, humanos y no humanos, a interactuar entre sí en Decentraland. Quisimos incorporar a nuestros usuarios para experimentar algo excepcionalmente valioso en el Metaverso". Jiayin Chen, vicepresidente de Artnet. Sotheby 's sorprende con varias nuevas colaboraciones artísticas, incluyendo la primera escultura de joyería en el metaverso con Metagolden. Durante la Semana del Arte, Sotheby 's expondrá su colección permanente:



“Sotheby 's realizó sus primeras ventas dedicadas a las NFT y al arte digital hace apenas 18 meses. En ese tiempo, estuvimos en el centro de algunos de los momentos más históricos del arte digital, desde alcanzar resultados récord para proyectos icónicos como el Bored Ape Yacht Club y CryptoPunks, hasta diseñar formas innovadoras para exhibir arte digital, no solo en nuestras galerías físicas en todo el mundo, sino también en Decentraland", dijo Michael Bouhanna, vicepresidente de Sotheby 's. “Fuimos la primera - y aún la única - casa de subastas en construir una galería virtual dedicada. Nuestro espacio Decentraland nos ha permitido curar exposiciones creativas y reflexivas, tanto de arte digital como de una serie de obras de arte físicas, como ‘El Varón de Dolores de Sandro Botticelli, para el que transformamos una de las galerías en un espacio inmersivo inspirado en la catedral".



sorprende con varias nuevas colaboraciones artísticas, incluyendo la primera escultura de joyería en el metaverso con Metagolden. Durante la Semana del Arte, Sotheby 's expondrá su colección permanente: “Sotheby 's realizó sus primeras ventas dedicadas a las NFT y al arte digital hace apenas 18 meses. En ese tiempo, estuvimos en el centro de algunos de los momentos más históricos del arte digital, desde alcanzar resultados récord para proyectos icónicos como el Bored Ape Yacht Club y CryptoPunks, hasta diseñar formas innovadoras para exhibir arte digital, no solo en nuestras galerías físicas en todo el mundo, sino también en Decentraland", dijo Michael Bouhanna, vicepresidente de Sotheby 's. “Fuimos la primera - y aún la única - casa de subastas en construir una galería virtual dedicada. Nuestro espacio Decentraland nos ha permitido curar exposiciones creativas y reflexivas, tanto de arte digital como de una serie de obras de arte físicas, como ‘El Varón de Dolores de Sandro Botticelli, para el que transformamos una de las galerías en un espacio inmersivo inspirado en la catedral". En nombre de la Decentraland Foundation, más de una decena de artistas expondrán su trabajo en un jardín de esculturas virtualmente al aire libre. En esta exposición se exponen algunas de las obras de mayor escala y alta fidelidad jamás vistas en Decentraland. El curador David Cash dio vida al tema de este año "El mundo está hecho de código" con esculturas en 3D y obras en video de líderes del sector, como Krista Kim, el legendario creador de imágenes Nick Knight y el director creativo de Lady Gaga Nicola Formichetti , entre otros. Estas piezas se exhibirán junto con obras de varias de nuestras galerías destacadas, incluyendo Artnet y Sotheby 's. Explore el jardín de esculturas al aire libre para presenciar todo el potencial del arte 3D en Decentraland y ser testigo de niveles de creatividad que se extienden más allá de los límites de la realidad en el reino de lo surrealista.

dio vida al tema de este año "El mundo está hecho de código" con esculturas en 3D y obras en video de líderes del sector, como Krista Kim, el legendario creador de imágenes Nick Knight y el director creativo de Lady Gaga , entre otros. Estas piezas se exhibirán junto con obras de varias de nuestras galerías destacadas, incluyendo y Explore el jardín de esculturas al aire libre para presenciar todo el potencial del arte 3D en Decentraland y ser testigo de niveles de creatividad que se extienden más allá de los límites de la realidad en el reino de lo surrealista. UXart Lab presentará a maestros latinoamericanos reconocidos internacionalmente de los años 60 como, Julio le Parc, Beto Ressano, Eduardo MacEntyre y Gyula Kosice que representan lo mejor del arte cinético y pop en la región, dos de ellos actualmente en exposición en la Bienal de Venecia que muestran el impacto global y el poder de la descentralización que el criptoarte trae a la sociedad.

presentará a maestros latinoamericanos reconocidos internacionalmente de los años 60 como, Julio le Parc, Beto Ressano, Eduardo MacEntyre y Gyula Kosice que representan lo mejor del arte cinético y pop en la región, dos de ellos actualmente en exposición en la Bienal de Venecia que muestran el impacto global y el poder de la descentralización que el criptoarte trae a la sociedad. El artista pop internacional Burton Morris, en colaboración con House of Tang, instaló Pop!Wall, un muro de arte interactivo en 3D que se asemeja a la famosa obra de arte de palomitas de maíz de Morris. Las palomitas de maíz representan "la semilla de una nueva idea", una imagen gráfica perfecta para representar la creatividad explosiva e innovación rebosante de la cultura de cocreación de Web3. El ArtWall está localizado en Soho Plaza, donde los visitantes tienen el desafío de escalar su estructura y demostrar su aptitud en el metaverso con su destreza de parkour de élite. Los que llegan a la cima son recompensados con un par de Pop!Soles gratuitos, los primeros zapatos deportivos NFT de Burton. Pop!Sole fue facilitado por Banquet Labs.



Web3 Art Spaces

El pilar de Decentraland, “Cash Labs Gallery” lanzará su colección permanente, presenta diferentes exposiciones en cada una de sus cuatro plantas. La primera planta consistirá en piezas comisariadas bajo el tema From Physical to Digital, destacando artistas de NFT como Damien Hirst , Laurel Charleston, Justin Aversano , Kenny Schacter, David Henry Nobody Jr., y otros. El tema del segundo piso, Arte para el Metaverso, destaca las prácticas de arte digitalmente nativas de Krista Kim , Bryan Brinkman, IX Shells , David Bianchi y más. El tercer piso contará con una adquisición por parte de SHOWstudio que expone la primera colección NFT de Nick Knight.



“Uno de los elementos más emocionantes que podemos discutir con respecto al metaverso es su potencial ilimitado. Todo es posible, más allá de los límites de la realidad ", dijo el director ejecutivo y fundador de Cash Labs, David Cash. “Este es el caso desde una perspectiva de novedad, como la capacidad de levitar o volar, pero también desde un punto de vista práctico. Si un artista quisiera crear una escultura de 50 metros de altura de una figura humana de mármol sólido en forma física, resultaría prohibitivamente costoso. Sin embargo, en el metaverso, todo es posible".



Para continuar la innovación en la intersección de la belleza, arte y tecnología, Estée Lauder participa en la Semana del Arte de Decentraland con una experiencia POAP exclusiva diseñada por el Dr. Alex Box, reconocido diseñador de identidad y pionero del Futurismo de la Belleza. Inspirado en el legado de su fundadora visionaria, la Sra. Estée Lauder, el POAP by Box estará disponible para que los asistentes recopilen y obtengan acceso a futuras activaciones de Web3 de la marca Estée Lauder.

lanzará su colección permanente, presenta diferentes exposiciones en cada una de sus cuatro plantas. La primera planta consistirá en piezas comisariadas bajo el tema From Physical to Digital, destacando artistas de NFT como , Laurel Charleston, , Kenny Schacter, David Henry Nobody Jr., y otros. El tema del segundo piso, Arte para el Metaverso, destaca las prácticas de arte digitalmente nativas de , Bryan Brinkman, , David Bianchi y más. El tercer piso contará con una adquisición por parte de SHOWstudio que expone la primera colección NFT de Nick Knight. “Uno de los elementos más emocionantes que podemos discutir con respecto al metaverso es su potencial ilimitado. Todo es posible, más allá de los límites de la realidad ", dijo el director ejecutivo y fundador de Cash Labs, David Cash. “Este es el caso desde una perspectiva de novedad, como la capacidad de levitar o volar, pero también desde un punto de vista práctico. Si un artista quisiera crear una escultura de 50 metros de altura de una figura humana de mármol sólido en forma física, resultaría prohibitivamente costoso. Sin embargo, en el metaverso, todo es posible". Para continuar la innovación en la intersección de la belleza, arte y tecnología, participa en la Semana del Arte de Decentraland con una experiencia POAP exclusiva diseñada por el Dr. Alex Box, reconocido diseñador de identidad y pionero del Futurismo de la Belleza. Inspirado en el legado de su fundadora visionaria, la Sra. Estée Lauder, el POAP by Box estará disponible para que los asistentes recopilen y obtengan acceso a futuras activaciones de Web3 de la marca Estée Lauder. En una de las primeras colaboraciones a través del metaverso, Spatial se enorgullece de asociarse con Decentraland para apoyar y elevar las voces de los artistas de todo el mundo durante la Semana del Arte Metaverso. Spatial también se asoció con Metamundo Studio para patrocinar eventos en la galería Luis Fern que se pueden visitar en Spatial y en Decentraland.

se enorgullece de asociarse con Decentraland para apoyar y elevar las voces de los artistas de todo el mundo durante la Semana del Arte Metaverso. Spatial también se asoció con Metamundo Studio para patrocinar eventos en la galería Luis Fern que se pueden visitar en Spatial y en Decentraland. Conocido Origen prepara un conjunto de activaciones, incluyendo "Crypto Winter", una instalación divertida que refleja la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas, y una exposición curada en su espacio de galería y una Fiesta Abierta de la Semana del Arte.

prepara un conjunto de activaciones, incluyendo "Crypto Winter", una instalación divertida que refleja la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas, y una exposición curada en su espacio de galería y una Fiesta Abierta de la Semana del Arte. Una exposición cocurada de Rarible con Decentraland Foundation, tendrá lugar en la magnífica sala Beehive, con Jeff Sambuco, Custom Horror, Dijiact, MazinFlow y otros creadores.

con Decentraland Foundation, tendrá lugar en la magnífica sala Beehive, con Jeff Sambuco, Custom Horror, Dijiact, MazinFlow y otros creadores. Utilizando un mecanismo infinito, la colección OpenSea expondrá una galería infinita personalizada que representa cada NFT disponible en OpenSea.

expondrá una galería infinita personalizada que representa cada NFT disponible en OpenSea. Makers Place contrata a Alan Bolton para adaptar su arte a la Plaza, además de exposiciones especiales curadas en la galería.

contrata a Alan Bolton para adaptar su arte a la Plaza, además de exposiciones especiales curadas en la galería. SuperRare Labs está preparando una exposición inédita en su galería en el distrito de Voltaire.



Artistas digitales y comunidades

Gavin Shapiro debutará su pieza Fibonacci, inspirada en fractales y otros patrones que surgen en la naturaleza, creada en colaboración con Arben Vllasaliu.

debutará su pieza Fibonacci, inspirada en fractales y otros patrones que surgen en la naturaleza, creada en colaboración con Arben Vllasaliu. La Galería Crypto Valley NFT presenta el Meta History - Museum of War ucraniano. Meta History es el mayor proyecto benéfico ucraniano de NFT. Su tarea principal es documentar la verdad sobre los acontecimientos en Ucrania en el lenguaje del arte, y dejarla impresa para siempre en la blockchain.

Activaciones de la comunidad Decentraland: la instalación divertida de Burton Morris x Doll House; la exposición Cryptoarg en Art Plaza; Vuelta Art Collective presenta una serie de instalaciones de metaverso inmersivas compuestas por "The Tower Labyrinth'' y "The Pyramid Labyrinth"; Las instalaciones de arte de datos de Tauromaquia, una escultura de datos interactiva inspirada en una escena de corridas de toros, se deforma por los cambios de precio en tiempo real de las principales cien criptomonedas. Indie Village es un vecindario de artistas recientemente construido en Decentraland para artistas y creadores independientes para colaborar en el arte interdisciplinario, y curaron obras de Studio As We Are, Vueltta, Infinite Objects, CADAF, Breezy Art, theVERSEverse y muchos más.



La Semana del Arte Metaverso 2022 está diseñada para exponer las últimas innovaciones tecnológicas en arte digital y desarrollo del diseño a través de una extensa feria virtual mundial que pone el mundo del arte contemporáneo en mayor alineación con el mundo emergente de Web3. La Semana del Arte Metaverso 2022 tiene como objetivo demostrar la frontera de la realidad extendida y la evolución de la internet visual.

Acerca de Decentraland

Lanzado en 2020, Decentraland es un mundo social virtual impulsado por la blockchain Ethereum y el primer metaverso descentralizado. Dentro de la plataforma Decentraland, los usuarios pueden crear, experimentar y monetizar contenido y aplicaciones, así como socializar y asistir a una amplia gama de eventos diarios impulsados por la comunidad. Decentraland es único en el sentido de que es propiedad, creado y gobernado por las personas que lo usan todos los días. A través de la organización autónoma descentralizada (DAO), los usuarios pueden presentar propuestas e incluso solicitar subvenciones para que la comunidad vote.

Para preguntas de medios: [email protected]

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d4a155c7-4920-4971-9572-617133a48c80