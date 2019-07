Rondas eliminatorias del Campeonato Nacional IDEAL® de 2019 en todo el mundo

En celebración a los electricistas de todo el mundo, el Campeonato del Fin de Semana se expande para incluir una Competencia Internacional



Campeonato Nacional de Fin de Semana de 2019 en el Disney’s ® Coronado Springs Resort, del 7 al 9 de noviembre de 2019

SYCAMORE, Ill., July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IDEAL® Electrical lanzó su cuarto campeonato nacional anual para encontrar los mejores electricistas de Estados Unidos y Canadá. “Este año, creemos que más de 100.000 profesionales, aprendices y estudiantes competirán a través de Estados Unidos solamente”, dijo Doug Sanford, presidente de grupo para IDEAL Electrical. Las competencias eliminatorias y del Campeonato de Fin de Semana incluirán participantes profesionales y estudiantes/aprendices individuales, así como equipos contratistas y de escuelas.

Campeonato Nacional de Fin de Semana IDEAL ® incluirá una Competencia Internacional

“Ahora tenemos competencias del Campeonato Nacional IDEAL en Estados Unidos, Canadá, China, Australia y México. Po lo tanto, este año traemos los campeones nacionales de cada uno de esos países al Campeonado de Fin de Semana en Orlando, Florida, del 7 al 9 de noviembre en el Disney’s® Coronado Springs Resort.”

Sanford continuó: “Después de coronar a los campeones norteamericanos de este año, tendremos una ‘Ronda Internacional’ especial para seleccionar a los mejores electricistas en el mundo. Competirán los campeones de Estados Unidos, Australia, Canadá y China”.

Contratistas y escuelas asumen nuevos y mayores roles en el campeonato de este año

“Siempre estamos en busca de maneras para hacer el evento mejor y más desafiante para los participantes, y más inclusivo para todo el comercio”, dijo Sanford. “Por lo tanto, este año, lanzamos el Desafío de Contratista y Desafío de Escuela para demostrar la calidad del talento que cada contratista y escuela aporta a la profesión”. Los contratistas y las escuelas están invitadas a inscribir sus equipos en IDEALnationals.com . “Creemos que este cambio inyectará diversión adicional y rivalidad amistosa a la competencia”, añadió Sanford. Se espera que más de 100 equipos de contratista y más de 150 equipos de escuela compitan este año.

Campeonato Nacional de IDEAL moviliza el comercio de Estados Unidos para atraer a nuevos electricistas

IDEAL Electrical creó el Campeonato Nacional IDEAL (EUA) hace cuatro años para demostrar las técnicas y el profesionalismo de los electricistas de hoy. “Estados Unidos enfrentará una escasez significativa de electricistas en los próximos años. El Ministerio del Trabajo de Estados Unidos reporta una brecha que alcanzará los 60.000 electricistas hasta 2026. Creamos el Campeonato Nacional IDEAL para homenajear a la comunidad de comercio y ayudar a atraer a hombres y mujeres jóvenes a carreras gratificantes como electricistas y contratistas”, dijo Sanford.

“Creo que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de demostrar enérgicamente la importancia de estos conocimientos técnicos para capacitarnos y conectarnos a todos en el trabajo, el hogar y la diversión. Sin las ‘chispas’, las tecnologías no avanzan. Los edificios no funcionan plenamente. Los hogares no cumplen con las expectativas. Y los automóviles no anticipan los problemas”.

¿Qué está programado para el Campeonato de Fin de Semana?

“Apenas 174 electricistas llegarán al Campeonato de Fin de Semana”, dijo Sanford. “Ese fin de semana, entregaremos más de $600.000 en dinero en efectivo y premios. Bien así, este es un gran reconocimiento tanto para individuos, como para los contratistas para los que trabajan, y las escuelas que representan”.

Los eventos de la ronda eliminatoria se realizarán hasta el 4 de octubre en todo Estados unidos, y en China, Canadá, Australia y México. Durante estos eventos, los participantes necesitarán demostrar su capacidad para solucionar problemas, así como sus técnicas de corte, desmontaje, doblaje y más – utilizando herramientas IDEAL a través de un desafío calificado por tiempo, destreza, término, conectividad y seguridad.

Todas las herramientas estarán disponibles en cada evento de ronda eliminatoria, sin embargo, los participantes tienen la opción de utilizar sus propias herramientas IDEAL, que se pueden comprar con anticipación a la práctica, visitando un distribuidor local o en IDEALnationals.com .

Oportunidades de entrada directa

Los profesionales y estudiantes/aprendices con los mejores puntajes en cada estado/territorio avanzarán al Campeonato de Fin de Semana. Los tres principales participantes individuales del 2018 regresarán para una oportunidad de defender sus títulos.

También hay 14 entradas directas disponibles para profesionales y estudiantes/aprendices respectivamente. Estas entradas las ocuparán los tres individuos con mejores puntajes de cada región de Estados Unidos (norte, sur, este y oeste) que no hayan ganado una licitación de su estado/territorio y otros dos campeones con mejores puntajes de Canadá.

Los participantes que avancen tendrán reservaciones de viaje para competir en el Campeonato de Fin de Semana en el Disney’s® Coronado Springs Resort en Lake Buena Vista, Florida, del 7 al 9 de noviembre.

Acerca de IDEAL® ELECTRICAL

IDEAL ELECTRICAL es una compañía de IDEAL INDUSTRIES, INC. IDEAL es un líder mundial en herramientas eléctricas y terminación de alambres, como el desarrollo, fabricación y marketing de sistemas de gestión de energía optimizada, los productos y tecnologías para electricistas profesionales, ingenieros de diseño y ejecutivos de instalaciones.

Acerca de IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. es una empresa mundial, diversificada, de propiedad familiar, dedicada al diseño y fabricación de productos y herramientas superiores para comerciantes profesionales en los sectores de electricidad, procesamiento de alambre, comunicaciones de datos, aeroespacial, automotriz y construcción. La compañía de 103 años fue fundada en 1916 con la idea de forjar asociaciones ideales con clientes, empleados y comunidades. La empresa ha crecido y se ha expendido de manera consistente bajo la propiedad de cinco generaciones de familia.

