SAFR® de RealNetworks lanza la versión 3.4 con Liveness Detection y Anti-Spoofing

La nueva versión también incluye alarmas de lista de vigilancia por SMS

SEATTLE, April 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAFR de RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK) anunció hoy una nueva versión de SAFR, la solución de reconocimiento facial más avanzada del mundo para video en vivo, que ofrece reconocimiento facial preciso, rápido e imparcial y recursos adicionales de visión por computadora. Ahora disponible, la versión 3.4 de SAFR presenta nuevas funciones de detección de vida pasiva y anti-spoofing, para rostros con y sin máscaras, para aumentar la seguridad de las soluciones de autenticación biométrica facial. La nueva versión también incluye alarmas de lista de vigilancia por SMS.

Detección Pasiva de Vitalidad

Ahora aún más protegida contra la falsificación, la detección vívida impulsada por IA de SAFR puede verificar de manera rápida (en 0.3 segundos) y con precisión (95.27% de tasa de verdaderos positivos) que usted es una persona real y viva frente a cualquier cámara RTSP o USB estándar, y no se presenta una foto o un videoclip. En la versión 3.4, el algoritmo SAFR analiza la textura y el contexto, basándose en el campo del espectro visual RGB de una cámara 2D estándar, ya sea una cámara IP integrada en un terminal de control de acceso, una cámara de cajero automático, una cámara USB o una computadora portátil utilizada para autenticar el usuario

Ideal para una amplia gama de aplicaciones, como el control de acceso sin contacto o la autenticación para aplicaciones como billeteras digitales o la realización de pruebas en línea, la función de detección de viveza pasiva de SAFR es muy intuitiva de operar, ya que los usuarios no están obligados a hacer nada específico, como voltear la cara, mirar a la izquierda o la derecha, sonreír o incluso quitarse la máscara, si la lleva puesta.

Una característica única de la versión 3.4 de SAFR es su capacidad para automatizar alertas para el personal de seguridad cuando se detecta un intento de suplantación de identidad o un intento fraudulento de obtener acceso. La nueva versión también permite a los equipos de seguridad establecer límites específicos de vitalidad. Estos límites le permiten equilibrar la conveniencia del usuario final y los niveles específicos de veracidad de vitalidad que necesitan, según el caso de uso. Con SAFR 3.4, los usuarios pueden ver los resultados del análisis de video y vivacidad en tiempo real o revisar registros históricos basados ??en eventos.

Compatible con cualquier cámara IP disponible, SAFR Passive Liveness Detection ofrece un TCO (costo total de propiedad) bajo y se puede implementar rápidamente en datos y redes existentes.

Alarmas de lista de seguimiento por SMS (Watchlist Alarms)

SAFR ahora tiene funcionalidad de alerta por SMS para la plataforma Windows y también en la nube. Esto representa una gran solución para las pequeñas y medianas empresas que desean tener la capacidad de configurar notificaciones por SMS para que los oficiales de seguridad puedan recibir alertas, ya sea que estén en el lugar o fuera de la oficina. Los usuarios de SAFR tienen la flexibilidad de configurar notificaciones SMS que se activan bajo un conjunto de condiciones de eventos, incluida la identificación si la persona es un VIP, de interés o si la persona se encuentra en un área específica.

“A nova versão do SAFR adiciona novos níveis significativos de segurança para controle de acesso, autenticação para acesso físico ou validação de identidade de uma pessoa para fins de eKYC. A abordagem passiva baseada em IA do SAFR funciona com fluxos de vídeo RGB 2D, oferece suporte para BYOD (Bring Your Own Device, ou em português, traga seu próprio dispositivo) e reduz drasticamente os custos e as complexidades associadas às soluções baseadas em hardware”, disse Eric Hess, Diretor Sênior de Gerenciamento de Produtos, responsável pelo SAFR: solução de Reconhecimento Facial e Segurança da RealNetworks.

“La nueva versión de SAFR agrega nuevos y significativos niveles de seguridad para el control de acceso, autenticación para acceso físico o validación de la identidad de una persona para propósitos de eKYC. El enfoque pasivo basado en IA de SAFR funciona con transmisiones de video 2D RGB, es compatible con BYOD (Bring Your Own Device, o en español, traiga su propio dispositivo) y reduce drásticamente los costos y las complejidades asociadas con las soluciones basadas en hardware”, dijo Eric Hess, Senior Director de Gestión de Producto, responsable de SAFR: Solución de Seguridad y Reconocimiento Facial de RealNetworks.

Para obtener más información sobre SAFR 3.4, visite: https://es.safr.com/liveness o mira el video en https://youtu.be/G4I2xcfNHQY

Sobre SAFR

SAFR de RealNetworks (https://es.safr.com/) es una plataforma de visión artificial de alto rendimiento. Con reconocimiento facial rápido, preciso e imparcial y capacidades adicionales de IA basadas en personas y rostros, SAFR aprovecha el poder de la IA para mejorar la seguridad y la conveniencia de nuestros clientes en todo el mundo. Especializado en acceso seguro sin contacto, videovigilancia en tiempo real y autenticación de identidad digital, SAFR está optimizado para ejecutarse en prácticamente cualquier cámara o dispositivo habilitado para cámara. Implantable como una solución independiente, integrada con los principales sistemas de gestión de video o directamente en dispositivos que se ejecutan en el borde para una mayor conciencia de la situación y conocimientos para mejorar la eficiencia operativa. SAFR tiene su sede en Seattle, WA, EE. UU., y oficinas en todo el mundo.

© 2021 RealNetworks y SAFR son marcas comerciales registradas de RealNetworks, Inc. Todas las demás marcas comerciales, nombres reales de compañías y productos mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Para mas informacion contacte en América Latina:

Fernanda Fonseca

Cell: + 55 (11) 99929 4950

Fotos asociadas a este comunicado de prensa están disponibles en :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94d36e29-d135-4364-a520-90504cce4be2/es

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d189f3a-d1e9-489c-9756-d83af6f8fc36/es