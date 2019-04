SAFR ™ para seguridad permite a los clientes de Genetec Inc. beneficiarse del reconocimiento facial

La plataforma de de inteligencia artificial de RealNetworks ofrece a los usuarios de Genetec™ Security Center la capacidad de diferenciar automáticamente personas etiquetadas como empleados, amenazas, VIPs, y otros tipos de categorías posibles

SEATTLE, April 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- RealNetworks, Inc. (NASDAQ: RNWK), líder en software y servicios de medios digitales, anunció hoy la disponibilidad mundial inmediata de su solución de reconocimiento facial SAFR ™ for Security para el Centro de Seguridad Genetec . SAFR ™ for Security mejora las implementaciones de Security Center con reconocimiento facial de alto rendimiento, logrando una precisión del 99.86 por ciento. Esto permite escalar con superposiciones de vídeo en vivo, marcadores, alertas automáticas y notificaciones.



En la mayoría de los casos, el vídeo de seguridad se graba, no se ve en vivo. Los equipos de seguridad están sobrecargados con horas de monitoreo, lo que requiere períodos prolongados de extrema concentración y atención a los detalles para identificar actividades no autorizadas o desconocidas. Con SAFR ™ for Security integrado con Genetec Security Center, el personal de seguridad ya no está limitado a monitorear las rejillas de las cámaras de vídeo y revisar tediosamente el vídeo grabado después de que los eventos ya hayan ocurrido. SAFR ™ for Security alerta de inmediato a los profesionales de la seguridad en tiempo real cuando se reconoce a personas desconocidas o no deseadas en cualquier toma de cámara en vivo, ya sea que estén o no a la vista del personal de seguridad. Esto incluye a personas registradas, amenazas, posibles alertas y VIP en áreas autorizadas o no autorizadas.

"RealNetworks ha integrado su tecnología de reconocimiento facial SAFR dentro del Centro de Seguridad Genetec para ofrecer a los profesionales de seguridad la capacidad de aprovechar el reconocimiento facial como parte de su sistema de seguridad empresarial", dijo [Jordan Jaumeau, Director de Desarrollo de Alianzas, Genetec]. "Creemos que la solución conjunta de RealNetworks SAFR ™ for Security y la plataforma de seguridad unificada Genetec permitirá a nuestros clientes mutuos asegurar aún más sus instalaciones", agregó el Sr. Jaumeau.

SAFR ™ for Security es una solución de reconocimiento facial basada en AI y diseñada para escalar eficientemente con un alto rendimiento y un procesamiento rápido para detectar y combinar millones de rostros en tiempo real. El reconocimiento facial SAFR ™ for Security es un servicio de vigilancia, 24/7, que automatiza las alertas y notificaciones dentro del Centro de Seguridad Genetec a medida que ocurre un evento, lo que proporciona información inmediata y conocimiento de la situación. SAFR ™ for Security es compatible con la implementación flexible, incluso en las instalaciones, en la nube o híbrida, y se adapta a una variedad de casos de uso, como el acceso seguro, la autenticación multifactor, la detección de vida, las cerraduras de las puertas, la iluminación, los análisis, los informes y mucho más.

"Estamos encantados de iniciar esta integración con Genetec Security Center porque vemos una oportunidad natural e importante para que el reconocimiento facial de altísimo nivel haga que sea más fácil para los profesionales de la seguridad mantenernos seguros. Las superposiciones en vivo, las alertas, las notificaciones y los marcadores posibilitados por SAFR ™ for Security ayudan a que las personas de interés salgan a la luz de forma automática", dijo Dan Grimm, Gerente General de SAFR por RealNetworks. "Estamos entusiasmados de asociarnos con Genetec para proporcionar el reconocimiento facial de alta precisión basado en IA de SAFR for Security para ayudar a los profesionales de seguridad que utilizan Genetec Security Center a proteger mejor las instalaciones seguras".

Para comenzar a usar SAFR for Security con Genetec Security Center, contáctenos en latam@safr.com .

Para asociarse con RealNetworks y hacer que SAFR ™ for Security esté disponible para los clientes, contáctenos en https://es.safr.com/partners/ .

Acerca de RealNetworks

Basándose en un legado de experiencia e innovación en medios digitales, RealNetworks ha creado una nueva generación de productos que emplean la mejor inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar y asegurar nuestra vida diaria. SAFR ( es.SAFR.com ) es la principal plataforma de reconocimiento facial para video en vivo del mundo. Como líder en el rendimiento y la precisión del mundo real según lo probado por NIST, SAFR permite nuevas aplicaciones de seguridad, conveniencia y análisis. Kontxt ( www.kontxt.com ) es la plataforma más importante para categorizar los mensajes A2P para ayudar a los operadores de telefonía móvil a desarrollar la lealtad de los clientes y generar nuevos ingresos a través de la clasificación de mensajes de texto y antispam. Para obtener información sobre nuestros otros productos, visite www.realnetworks.com .

