Salarios de graduados de MBA en EUA alcanzan los más altos niveles en récord

Los graduados de MBA continúan obteniendo ventaja salarial a través de los mercados de contratación

RESTON, Va., May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), una asociación mundial de las principales escuelas de posgrado de negocios en asociación con MBA Career Services & Employer Alliance y European Foundation for Management Development (EFMD), publicó su Informe de contratación de escuelas de negocios (Business School Hiring Report), basado en los hallazgos de la Encuesta de reclutadores corporativos, con más de 1.200 empleadores en 45 países proporcionando perspectivas de las tendencias actuales del mercado y de contratación de graduados de MBA y maestría en negocios.



Los graduados recientes con un título superior en negocios, principalmente en EUA, obtienen salarios iniciales sustanciales. El salario inicial base promedio anual que los empleadores planean ofrecer a los nuevos empleados graduados de MBA en 2019 es US$115,000, más del doble que los empleados con licenciatura (US$55,000) y el más algo registrado en la historia en EUA, teniendo en consideración el ajuste de inflación. Por sector entre los empleadores de EUA, los salarios iniciales promedio de los empleados con MBA son los más altos en los sectores de consultoría (US$135,000) finanzas/contabilidad (US$125,000).

“Los empleadores evidentemente valoran más la adquisición de graduados de MBA y maestría en negocios”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y CEO de GMAC. “Observamos un mercado con candidatos altamente activos en términos de cambios geográficos en destinos de estudio, sin embargo, el valor que los empleadores y los graduados atribuyen al título superior en negocios es constante”.

En general, la mayoría de los empleadores planea aumentar el salario inicial para los graduados de MBA en 2019 (56%), inclusive 63 % de los empleadores de la región Asia/Pacífico, 56 % de los empleadores de EUA, y 49 % de los empleadores europeos. Los salarios iniciales base promedio anuales varían considerablemente según la región en el mundo. Las empresas europeas planean ofrecer a los nuevos empleados con MBA US$95,000 este año, y el promedio para las empresas Asia-Pacífico es US$45,000.

Los planes de contratación internacional de las empresas estadounidenses son similares al año pasado; cambios recientes al reglamento H-1B pueden tener un impacto positivo en la contratación en 2020.

El cuarenta y ocho por ciento de los empleadores en EUA planea o está dispuesto a contratar candidatos internacionales en 2019, casi igual que en 2018 (47%) y menos que el 55% en 2017. La encuesta de este año fue conducida en febrero y marzo, antes de que reciente cambio del reglamento H-1B entrara en vigor el 1ro. de abril. El cambio del reglamento puede beneficiar a los graduados internacionales con títulos superiores de instituciones de educación superior en EUA más que a los graduados con títulos en licenciatura.

“Observamos una sensación de incertidumbre en los últimos años en torno a la dirección de la política de visas de EUA, que está impactando las tendencias de contratación y solicitud de empleo”, continuó Chowfla. “Va a ser interesante ver cuánto impacto positivo puede causar este cambio de reglamento para el flujo de estudiantes internacionales a Estados Unidos y sus oportunidades de empleo”.

Los planes de contratación de graduados de MBA se mantienen fuertes, sin embargo se han moderado por segundo año consecutivo.

Aunque las proyecciones de contratación de graduados de MBA se mantienen sólidas con relación a las tendencias históricas, por segundo año consecutivo, un proporción más pequeña de empresas en general reporta planes de contratar talento de MBA, en comparación con el año anterior. Entre los empleadores de EUA, el 77 % planea contratar talentos de MBA en 2019, una disminución por segundo año consecutivo. Una proporción levemente más pequeña de empresas estadounidenses encuestadas reportan planes de crecimiento y expansión este año (66%), en comparación con el año anterior (69%), debido a que las preocupaciones relacionadas con rumores de una guerra comercial e impuestos más altos pueden que puedan impactar los planes del empleador.

Casi nueve de cada diez (87%) empresas en Asia-Pacífico planean contratar graduados de MBA en 2019—el mayor índice de cualquier región en el mundo, aunque ligeramente menor en comparación con el año pasado (90%). Casi siete de cada diez empresas europeas planean contratar graduados de MBA en 2019 (69%), un aumento de las proyecciones de 2018 (64%).

Otras tendencias de contratación internacional y factores determinantes

La contratación internacional está en aumento entre las empresas de Asia-Pacífico y europeas, mientras que las empresas estadounidenses continúan retractándose. El setenta y un por ciento y el 69 % de las empresas europeas y de Asia-Pacífico, respectivamente, planean o están dispuestas a contratar candidatos internacionales en 2019, un aumento en las dos regiones sobre los años recientes.

A través de las regiones del mundo, las razones para no contratar talentos internacionales difieren. Los empleadores de EUA son notablemente más propensos a citar la incertidumbre acerca de cambios futuros en políticas y leyes como un factor (25%), que enfatiza aún más el impacto positivo potencial en torno al reciente cambio de la regulación H-1B. Mientras que las empresas europeas y de Asia Pacífico, 15% y 11% respectivamente citan las política y las leyes como un factor determinante en la contratación.

“Nuestra reciente investigación informó sobre la disminución en el reclutamiento de las empresas estadounidenses de estudiantes internacionales de MBA, y en especial de programas de maestría en base a la incertidumbre sobre las condiciones económicas”, dijo Megan Hendricks, directora ejecutiva para el MBA Career Services & Employer Alliance. “Mientras la disminución en el informe de GMAC de este año se mantiene estable con relación a los planes de las empresas estadounidenses de contratar talento extranjero, esperamos que el reciente cambio de regulación de la visa H-1B incentive a los estudiantes a estudiar en Estados Unidos a fin de diversificar las salas de clase y los grupos de talento de las escuelas de negocios”.

“El informe de GMAC de este año sobre las tendencias de contratación de MBA y GME muestra las grandes oportunidades que se abren para los graduados al finalizar sus estudios en negocios”, dijo Eric Cornuel, director general & CEO de EFMD. “El aumento de las escuelas de negocios de calidad en todo el mundo también fue alcanzado con las crecientes oportunidades de empleo para los posgraduados en los mercados emergentes y economías regionales. Este es un excelente momento para obtener un título de MBA o maestría en negocios”.

La encuesta de los candidatos de escuelas de negocios destaca la diversa variedad de oportunidades de carreras profesionales que buscan los estudiantes con GME.

El GMAC también publicó un nuevo Informe de Aspiraciones de Carreras (Career Aspirations Report) basado en diez años de datos de la Encuesta de Estudiantes Potenciales de mba.com. El nuevo informe destaca como la combinación de aspiraciones de candidatos de GME para sus carreras post-GME han cambiado a través del tiempo, hoy un mayor porcentaje de candidatos busca optimizar su trayectoria profesional actual (41%), más que cambiar las funciones en el trabajo (36%) o de sectores (27%).

El interés de los candidatos en consultoría es alto, un 36 % identifica la consultoría como una función de trabajo y un sector de interés. Otros sectores de interés incluyen finanzas y contabilidad (34% de los candidatos interesados), productos y servicios (27%), y tecnología (19%). El deseo de empleo internecional también aumentó ligeremante (2%).

El informe presenta datos demográficos detallados de los intereses de carrera profesional post-GME de los candidatos, inclusive por género, edad, y región de ciudadanía en el mundo. Visite la página de Inteligencia de mercado e investigación de gmac.com para información actualizada de esta y otras cuestiones relacionadas con las tendencias en educación de posgrado en administración.

Acerca de GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación formada por las principales escuelas de posgrado en administración en el mundo. Fundada en 1953, mantenemos nuestro compromiso de desarrollar soluciones para que las escuelas de negocios y los candidatos puedan descubrir, evaluar y conectarse mejor entre sí. Trabajamos en nombre de las escuelas y de la comunidad de educación de posgrado en administración, así como también guiamos a los candidatos en su camino hacia una educación superior, para asegurarnos de que ningún talento quede sin descubrir.

GMAC ofrece investigación de clase mundial, oportunidades de desarrollo profesional y evaluaciones para el sector, diseñadas para avanzar en el arte y la ciencia de las admisiones. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada, reconocida por más de 7,000 programas en todo el mundo. Otras evaluaciones de GMAC incluyen el examen NMAT de GMAC™ (NMAT™), para ingresar a programas de administración de posgrado en India y otros diez países, y la evaluación ejecutiva (EA), diseñada específicamente para programas ejecutivos en todo el mundo.

Nuestro portal insignia de recursos e información para la educación de posgrado en administración, www.mba.com, recibe 7 millones de visitas al año y cuenta con la herramienta de búsqueda de escuelas y la herramienta de concordancia de datos y servicio de búsqueda GMASS™, que concuerda los candidatos con las escuelas de negocios.

GMAC es una organización mundial con oficinas en Hong Kong, China, Gurugram, India; Singapur, Londres, Reino Unido; y Estados Unidos. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite, www.gmac.com.

