Seaborn Networks y Anova Financial Networks se asocian para brindar el acceso más rápido al comercio entre Chicago, USA, y São Paulo, Brasil

Seaborn y Anova ofrecerán una solución de latencia ultrabaja para el sector financiero entre las operaciones bursátiles de Chicago CME y La Bolsa B3 en São Paulo

BOSTON, Oct. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks, un desarrollador-propietario-operador líder en sistemas de cable de fibra óptica submarino transoceánico (Seaborn), y Anova Financial Networks, un proveedor de servicios de datos internacional y proveedor de datos de mercado (Anova), anunciaron hoy la formación de una alianza estratégica para brindar la primera conexión de red de fibra de latencia ultrabaja (ultra-low latency - ULL) entre los centros financieros de São Paulo, Brasil, y Chicago, USA.Seaborn y Anova ofrecerán varios niveles de ULL para posibles clientes por medio del sistema de cables submarinos directos POP a POP, de 72Tbps y totalmente operativos de Seaborn (Seabras-1) entre São Paulo, Brasil y NY/NJ, USA, y la conexión en red por microondas de latencia ultra baja de Anova entre Chicago Mercantile Exchange a los cincos sitios en New Jersey Equity Triangle, que incluyen BATS, NASDAQ, La Bolsa de Valores de New York y Cboe Global Markets, Inc.Esta asociación permitira´ las rutas de negocios de ULL, específicamente para la integración vertical financiera entre las bolsas de Chicago y São Paulo. Las dos redes se interconectarán en Carteret, New Jersey, lo que permite una conexión de latencia líder en el mercado para aquellos interesados en banda ancha o datos de mercado. Los clientes podrán contratar a través de Seaborn o Anova para recibir el beneficio total de esta ruta combinada de latencia ultra baja de São Paulo, Brasil a Chicago, USA.Esta alianza estratégica ofrece una serie de beneficios a los clientes, entre ellos:Contratos de capacidad consolidados y facturación con acuerdos de nivel de servicio líderes del sector.La arquitectura de red más nueva con tecnología coherente de 100 Gbps en una solución integral desde New Jersey hasta São Paulo.Soluciones de latencia ultra baja de propiedad exclusiva líderes en el mercado para instituciones financieras.Una relación directa con los operadores que desarrollaron y operan las rutas submarinas de cable y microondas para sus respectivos sistemas, lo que brinda una mayor calidad de servicio y un mejor acceso a la información.Una ruta hacia y desde América del Sur que evita las áreas propensas a los huracanes de Florida, el Caribe y las Bermudas, con el 100% de la red terrestre brasileña enterrada y protegida con diversas rutas terrestres en Brasil que coinciden con la latencia, lo que garantiza el máximo rendimiento, seguridad y fiabilidad.Reducción de los tiempos de entrega de todos los servicios dentro y fuera de la red, lo que permite a Seaborn ofrecer a sus clientes el servicio más rápido de la industria.La plataforma “hardware-accelerated FPGA” de Anova proporciona datos de CME o B3 normalizados con una sobrecarga (“overhead”) de menos de un microsegundo.El NOC (Centro de Operaciones de Red) principal y de respaldo es de propiedad independiente de Seaborn y funciona 24x7. “Nos complace mucho poder asociarnos con Anova para ofrecer esta ruta de ULL ultra ra´pida de Chicago-NY/NJ-São Paulo", dijo Larry Schwartz, Presidente y Director ejecutivo (CEO) de Seaborn. "Esta es una oportunidad única para que la industria financiera global logre las latencias más bajas entre las bolsas líderes en Norteamérica y Sudamérica".“Nuestra colaboración con Seaborn es una continuación de nuestra misión de optimizar el transporte entre los centros de liquidez financiera", afirmó Michael Persico, CEO y Fundador de Anova Financial Networks. "Además de proporcionar la banda ancha tradicional, esta nueva red demuestra la capacidad de Anova para ofrecer globalmente las actualizaciones de precios y operaciones más rápidas para los instrumentos más vitales en el CME, algo que es fundamental para los participantes en el mercado en todo el mundo y a través de innumerables estrategias".Acerca de Seaborn Networks Seaborn Networks es un desarrollador-propietario-operador líder en sistemas de cable de fibra óptica submarino transoceánico, que incluye Seabras-1 entre São Paulo y New York. Seabras-1 es el único sistema directo POP a POP entre São Paulo y NY/NJ, que ofrece la ruta de latencia más baja entre B3 y las bolsas de valores de New Jersey. Para obtener más información, visite www.seabornnetworks.com y siga a Seaborn en LinkedIn.Contacto de medios: Kate Wilson, Jefe de Marketing, Mediosmedia-relations@seabornnetworks.comAcerca de Anova Financial Networks Anova Financial Networks es el único proveedor de servicios de datos mundial que ofrece conectividad inalámbrica y por fibra, así como la distribución de datos de mercado en todos los tipos de activos. La tecnología innovadora de propiedad exclusiva de Anova y la estrategia centrada en el cliente le permiten a la empresa brindar soluciones seguras y confiables para bancos, empresas de comercio internacional y bolsas de valores en todo el mundo. Para obtener más información sobre Anova Financial Networks, visite www.anovanetworks.com y siga a Anova en LinkedIn y Twitter @AnovaNetworks.