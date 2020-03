Seaborn y EdgeUno anuncian Oferta de IP Gratuita para instituciones Sin Fines de Lucro y otras instituciones elegibles en apoyo al combate del COVID-19 en Las Americas

BOSTON y SAN FRANCISCO, March 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks, líder, propietario y operador de sistemas de cable óptico submarino transoceánico (Seaborn), anunció hoy que está dando apoyo a EdgeUno y juntos están uniendo sus Redes de IP y de Infraestructura Óptica para ofrecer 90 días de Acceso Gratuito al Internet. Esta oferta gratuita es a través de sus respectivas redes en las Américas con el objetivo de ayudar a las Organizaciones Sin Fines de Lucro, programas educativos, gobiernos estatales y municipales, proveedores de servicios de salud públicos y organizaciones no gubernamentales.



Este Acceso Gratuito al Internet se ofrece durante los próximos 90 días para ayudar a organizaciones debidamente calificadas a acelerar el aprendizaje a distancia, el trabajo remoto desde el hogar (home office), entidades gubernamentales, entidades de medicina y de investigación. Esta oferta está disponible dentro de la red EdgeUno-Seaborn que tiene puntos de acceso estratégicos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. El Acceso Gratuito al Internet por 90 días no tiene la obligación de que el cliente se comprometa más allá del período gratuito.

"Brindar Acceso Gratuito al Internet es nuestra forma de apoyar a las comunidades de Las Américas e implementar rápidamente las pautas de distanciamiento social recomendadas por el gobierno", dijo Mehmet Akcin, CEO de EdgeUno. "Esperamos que el acceso al Internet de alta capacidad ayude a las instituciones locales, estatales y regionales en este entorno desafiante".

"Al eliminar este peso financiero causado por tener que operar una red de IP, esperamos reducir la presión sobre estas organizaciones y permitirles que ejecuten sus respectivas responsabilidades durante esta crisis de Salud", dijo el CEO de Seaborn, Larry Schwartz.

Para obtener más información sobre cómo obtener este servicio gratuito como organización calificada, comuníquese con people.first@seabornnetworks.com



Para todas las consultas de los médios comuníquese con Kate Wilson

media-relations@seabornnetworks.com

Acerca de Seaborn Networks

Seaborn Networks es un operador, desarrollador y propietario li´der de sistemas de cable submarino de fibra o´ptica, incluyendo Seabras-1 entre Sa~o Paulo y New York. Seabras-1 es el u´nico sistema directo POP a POP entre Sa~o Paulo y New York, que ofrece la ruta de ma´s baja latencia entre el intercambio B3 en Sa~o Paulo y los mercados financieros en New Jersey. La entrega y desempen~o de servicios li´deres del sector combinados con nuestras nuevas ofertas de servicios IP y Ethernet ampli´an nuestro enfoque y compromiso dirigidos a las soluciones para siempre superar las expectativas de servicios para nuestros clientes. Para ma´s informacio´n, visite www.seabornnetworks.com . Si´ganos en Linked In .

Contacto para los medios de comunicacio´n:

Kate Wilson, director de marketing y medios

media-relations@seabornnetworks.com

Acerca de EdgeUno:

Cofundada en Silicon Valley por antiguos ejecutivos de Microsoft, Yahoo! y Terremar, EdgeUno ofrece servicios de centros de datos y de nube administrada incomparables centrados en Latinoame´rica. EdgeUno ingreso´ en el mercado en 2019 al adquirir el principal proveedor de servicios de Colombia, RedUno, con el objetivo de simplificar la implementacio´n y la operacio´n de infraestructura en Latinoame´rica. Recientemente, EdgeUno se expandio´ a Brasil, Argentina y Chile.

Contacto de Medios:

Diana Villamizar - press@edgeuno.com