Seaborn y EdgeUno se asocian para brindar servicios de nube administrada

La ampliación de la asociación creará nuevas opciones de hosting en las Américas

BOSTON y SAN FRANCISCO, Oct. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seaborn Networks, (“Seaborn”), un operador, desarrollador y propietario líder de sistemas de cable submarino de fibra óptica, y la empresa latinoamericana de servicios de nube administrada y centros de datos EdgeUno anunciaron en el día de hoy una ampliación de su asociación con el lanzamiento de los servicios de centros de datos y servicios de nube administrada para Latinoamérica.La medida se produce en medio de una estrategia de expansión de Seaborn en el mercado latinoamericano. Hace unos meses, Seaborn lanzó las redes IP y SD-WAN en Brasil y, en asociación con EdgeUno como su proveedor de servicios de nube administrada, las dos empresas han utilizado tecnología única de infraestructura de nube virtual para brindarle a los clientes infraestructura física y virtual como un servicio – no solamente en Brasil, sino en toda la región.“Vivimos en un mundo en donde lo que más importa son los resultados, en el cual a los clientes ya no les interesa recibir una lista de productos. Necesitan soluciones personalizadas y las necesidades de cada cliente en este espacio son muy específicas”, afirmó Andy Bax, Director de Operaciones de Seaborn. “Seaborn ha forjado su reputación por ofrecer soluciones creativas, centradas en el cliente; y nuestra asociación con EdgeUno integra nuestra capacidad y soluciones de IP en los mercados de metal desnudo y computación en nube con un nivel de cobertura que los clientes no podrán encontrar en ningún otro lado”.“Estas son las asociaciones con las que soñamos cuando comenzamos”, indicó Mehmet Akcin, CEO de EdgeUno. “Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecerle a los usuarios de Latinoamérica la experiencia de Internet más fluida posible y ahora, gracias a Seaborn, tenemos más opciones que nunca para ayudar a que eso suceda”.Acerca de Seaborn: Seaborn es un operador de cable independiente único, que opera y mantiene su infraestructura de cableado submarino y terrestre. Los sistemas POP, las conexiones terrestres, las estaciones de amarre y el cableado submarino están bajo el control de Seaborn, sin importar quién es el inquilino ancla o quién es el cliente. Seaborn también cuenta con su propia NOC primaria y de recuperación de desastres. Además, Seaborn activa su capacidad y sus servicios más rápido que ninguna otra empresa en la industria.Contacto de Medios: Kate Wilson, Jefa de Marketing y Medioskate.wilson@seabornnetworks.comAcerca de EdgeUno: Cofundada en Silicon Valley por antiguos ejecutivos de Microsoft, Yahoo! y Terremar, EdgeUno ofrece servicios de centros de datos y de nube administrada incomparables centrados en Latinoamérica. EdgeUno ingresó en el mercado en 2019 al adquirir el principal proveedor de servicios de Colombia, RedUno, con el objetivo de simplificar la implementación y la operación de infraestructura en Latinoamérica. Recientemente, EdgeUno se expandió a Brasil, Argentina y Chile.Contacto de Medios: Diana Villamizar - press@edgeuno.comUna foto asociada con este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a75af6b7-3af5-48fb-8f46-438888ea988a.