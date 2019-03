Shepherd, Smith, Edwards & Kantas ayuda a los titulares de bonos del Sistema de Jubilación de Empleados (ERS) de Puerto Rico a recaudar $3000 millones en garantías previamente invalidadas

HOUSTON, March 20, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los abogados de la firma Shepherd, Smith, Edwards & Kantas, LLP (SSEK Law Firm) están ayudando a los titulares de bonos del Sistema de Jubilación de Empleados (ERS) a tener acceso a la garantía previamente invalidada por el juez que supervisa el Título III, bancarrota de Puerto Rico . Según la Ley 360 , el Tribunal de Apelación del Primer Circuito (Primer Circuito) recientemente emitió una opinión revocando "la decisión del tribunal de distrito en el sentido de que los titulares de bonos no tenían derecho a reclamar" la garantía del fondo de pensiones del ERS. En el fallo del Tribunal de Apelación, el jurado determinó que a través de los estados financieros revisados, los titulares de bonos sí tenían "una garantía real perfeccionada sobre la propiedad del sistema [ERS]".



El ERS es "un fondo de pensiones para los empleados públicos de Puerto Rico". Este lamentablemente ha tenido un financiamiento insuficiente desde su creación y, en 2008, comenzó a emitir bonos garantizados para compensar el déficit. Diez años después, el ERS, junto con "otras entidades públicas, se vieron obligados a solicitar protecciones similares a aquellas contra bancarrota" en respuesta a la crisis de la deuda de Puerto Rico, "despojando a los inversionistas [titulares de bonos garantizados del ERS] de sus ingresos pignorados". En agosto de 2018, un juez federal dictaminó "que los estados financieros de los acreedores no establecían su derecho exclusivo de garantía sobre la garantía prendaria". Ese fallo efectivamente hizo que los bonos del ERS carecieran de valor, ya que no son una obligación general del gobierno de Puerto Rico. Los titulares de bonos apelaron esa decisión ante el Primer Circuito. Mientras que el Primer Circuito confirmó la conclusión del tribunal de primera instancia de que las declaraciones oficiales de 2008 no cumplieron con las normas del Código de Comercio Universal (UCC) al no describir adecuadamente los "tipos de bienes pignorados", los estados financieros revisados de 2015 y 2016 "cumplieron con los requisitos de perfección al 17 de diciembre de 2015". Con base en este fallo, los casi $3000 millones en bonos ahora tienen un derecho prendario válido sobre las contribuciones futuras de los empleadores. Sin embargo, el valor de los bonos del ERS sigue estando muy por debajo de su precio inicial y los titulares de bonos todavía pueden perder miles de millones cuando finalice la bancarrota.

