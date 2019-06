SignalFx recauda $75 millones para promover la demanda para su plataforma de monitoreo en la nube

SAN MATEO, California, June 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- SignalFx , el líder en observación y monitoreo en la nube en tiempo real para infraestructura, microservicios y aplicaciones, anunció hoy que recaudó $75 millones en una ronda de financiamiento de Serie E liderada por Tiger Global Management con participación de inversores existentes. El financiamiento de capital principal suma el total de fondos recaudados a $179 millones y acelera el desarrollo de producto y la rápida expansión global de la compañía.



El crecimiento de SignalFx llega mientras que las organizaciones recurren cada vez más a las tecnologías nativas en la nube, tales como microservicios, contenedores, funciones Kubernetes y sin servidor para acelerar su nuevo índice de innovación. Los ingresos anuales de SignalFx han aumentado con una tasa de crecimiento anual compuesto de 170 por ciento a partir del inicio de las ventas en 2015, cuando las herramientas de monitoreo tradicionales no han podido mantener el ritmo de las nuevos requisitos de velocidad, escala y automatización. Según Gartner, para 2022, más del 75 por ciento de las organizaciones globales operarán aplicaciones compartimentadas en producción, en comparación con menos del 30 por ciento hoy.

La lista de clientes de SignalFx ha aumentado incluyendo cientos de marcas líderes en el mercado en una variedad de segmentos y geografías de la industria, desde comercio electrónico, minorista, transporte, empresarial y tecnología hasta financiamiento, productos de consumo y atención de salud. Los clientes incluyen organizaciones de alta tecnología nacidas en la nube, tales como Acquia, Carbon Black, Cloudreach, Freecharge, HubSpot, Kayak, Namely, Rappi, Shutterfly, Square y Yelp, así como empresas tradicionales que invierten en transformación digital, tales como Amtrak, athenahealth, Lululemon, NBCUniversal y Warehouse Group.

“La adición de Tiger Global Management a nuestro equipo llega en un momento importante para SignalFx”, dijo Karthik Rau, director ejecutivo de SignalFx. “SignalFx está en un punto de inflexión de su crecimiento mientras que las organizaciones están invirtiendo agresivamente en las iniciativas de transformación en la nube y digital y reevaluando su gestión de sistemas y estrategias de monitoreo. El capital adicional recaudado con este financiamiento nos permite invertir aún más en nuestros productos líderes en la industria, al mismo tiempo que amplía el alcance de posicionamiento en el mercado a más organizaciones en todo el mundo”.

SignalFx es pionera en el uso de analítica de streaming para monitoreo de la infraestructura y aplicaciones en la nube, creando una plataforma de baja latencia altamente escalable con capacidad de procesar cantidades masivas de datos utilizando ciencias avanzadas de datos para identificar patrones de comportamiento y emitir alertas de anomalías con exactitud en segundos. En noviembre la compañía avanzó aún más el liderazgo técnico de su plataforma añadiendo Microservices APM™, la primera solución de monitoreo de desempeño de aplicaciones en tiempo real de la industria diseñada para acelerar la resolución de problemas y clasificación de aplicaciones basadas en microservicios. Microservices APM es operada por una arquitectura única NoSample™ que observa cada transacción — en lugar de una pequeña muestra aleatoria — y reporta cada anomalía con precisión.

SignalFx fue fundada en 2013 por los desarrolladores originales de solución de monitoreo basada en medición (ODS) de Facebook, una de las primeras plataformas de monitoreo DevOps del sector. Durante los últimos dos años, la compañía expandió su equipo ejecutivo incluyendo: Mark Cranney, director ejecutivo, Mark Resnick, director financiero, Leonid Igolnik, vicepresidente ejecutivo de ingeniería, Tom Butta, director de marketing y Laura MacKinnon, directora de personal.

En febrero, SignalFx anunció la apertura de un Centro de Soporte de Investigación y Desarrollo en Cracovia, Polonia y operaciones de ventas expandidas en toda EMEA y Australia. La compañía tiene actualmente 270 empleados y continúa en expansión.

Acerca de SignalFx

SignalFx, la única plataforma de monitoreo en la nube en tiempo real para infraestructura, microservicios y aplicaciones recolecta y analiza mediciones y seguimiento de cada componente en su entorno en la nube. Basada en una arquitectura de streaming masivamente escalable, SignalFx aplica análisis avanzado y resolución de problemas dirigidos para los datos y las ciencias para viabilizar que los operadores encuentren la causa raíz de los problemas en segundos. SignalFx cuenta con la confianza de empresas líderes en la mayoría de los sectores de la industria. SignalFx tiene el respaldo de Andreessen Horowitz, Charles River Ventures, General Catalyst y Tiger Global Management.

Para más información:

Comuníquese con Mike Moeller, (408) 439-4169

