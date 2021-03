Sophi.io anunciado como finalista para el Premio Global de Medios INMA en cinco categorías

Sophi.io, un conjunto de herramientas potenciado por inteligencia artificial desarrollado por The Globe and Mail, está nominado por su tecnología innovadora de paywall de automatización de impresión totalmente dinámica y en tiempo real

TORONTO, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , el mecanismo de previsión y optimización basado en inteligencia artificial de The Globe and Mail, fue nombrado finalista en cinco categorías de los Premios Globales de Medios producidos por la Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA):



Mejor Producto e Innovación Tecnológica

Mejor iniciativa para registro de usuarios

Mejor iniciativa para adquisición de suscriptores

Mejor uso de datos para impulsar suscripciones, contenidos o diseño de productos

Mejor uso de los datos para automatización o personalización



“Los Premios Globales de Medios INMA se centran en la excelencia en todas las áreas del sector mediático”, dijo Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail. “Estoy particularmente complacido de que el paywall totalmente dinámico y en tiempo real de Sophi for Paywalls haya sido reconocido en cuatro categorías, y que la tecnología automatizada de diseño de impresión innovadora de Sophi haya sido nominada para uso con Naviga y Agderposten”.

La nominación en la categoría Mejor Producto e Innovación Tecnológica es compartida con Naviga para Naviga Publisher operado por Sophi.io, y Agderposten, un diario regional que sirve a más de 25.000 lectores en formato impreso en toda Noruega. Sophi ofrece tecnología AI/ML de punta que, junto con Naviga Publisher, automatiza completamente el flujo de trabajo de producción de impresión de punto a punto, que permite a los editores priorizar historias y presionar un botón para generar automáticamente un diseño de impresión sin ningún modelo. Agderposten fue el primer cliente en utilizar la tecnología de automatización.

La competencia de este año contó con 644 inscripciones de 212 marcas de noticias en 37 países. Los jueces consisten en 44 especialistas de medios de 22 países centrado en resultados innovadores, conceptos únicos, fuerte creatividad, pensamiento innovador y sinergias ganadoras en todas las plataformas. Los ganadores del primer lugar se anunciarán el 3 de junio.

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar su contenido más valioso y aprovecharlo para lograr los principales objetivos de negocios. El paywall totalmente dinámico, personalizado y en tiempo real de Sophi for Paywalls, SmartGate, utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar el contenido y el comportamiento del usuario para determinar cuándo solicitar al lector dinero o una dirección de correo electrónico y cuándo dejarlo en paz. Se puede optimizar para múltiples resultados de modo simultáneo (como diferentes paquetes o puntos de precio) y también funciona en situaciones de arranque en frío. Los editores de tres continentes ahora utilizan la tecnología AI/ML de Sophi para impulsar decisiones de paywall, automatización de sitios web y automatización de impresión.

El año pasado, Sophi también ganó el Premio de Periodismo en Línea (OJA) por Innovación Técnica en el Servicio del Periodismo Digital, concedido por la Asociación de Noticias en Línea (ONA), y el Premio Mundial de Medios Digitales así como el Premio Norteamericano de Medios Digitales otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) en la categoría de Mejor Start-up de Noticias Digitales.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenidos a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) que incluye Sophi Automation y Sophi for Paywalls, así como Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, participación, actualidad, frecuencia y volumen. Sophi también potencia a Naviga Publisher para el diseño automatizado con un solo clic de publicaciones impresas y ePapers.