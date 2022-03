Sophi.io finalista de Premios Globales de Medios INMA 2022 en Automatización de Impresión

TORONTO, March 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io , la plataforma de automatización y optimización activada por IA de The Globe and Mail, fue anunciada esta semana como finalista en los Premios Globales de Medios 2022 de la Asociación Internacional de Medios de Comunicación (INMA) en la categoría de Mejor Innovación en Transformación de Sala de Prensa. Con su asociación con Naviga, automatizó el diseño de impresión para Agderposten, un diario regional que llega a más de 25.000 lectores en toda Noruega, y aumentó la eficacia de impresión en un 66%.



"El sistema automatizado de aprendizaje automático de Sophi es la mayor transformación de los medios impresos en décadas", dijo Gordon Edall, cofundador de Sophi.io. “Estamos agradecidos de que Agderposten haya elegido trabajar con Naviga y con nosotros. Su compromiso de mejorar la eficacia y la adopción de tecnología innovadora como Naviga Publisher activado por Sophi.io debe inspirar a todo el sector de medios para esperar un futuro donde la IA y la automatización ayude a todo el mundo".

Naviga Publisher activado por Sophi.io es un sistema activado por inteligencia artificial que emula las decisiones humanas para producir páginas de diarios que parecen que fueron creadas con conocimiento de las noticias del día, así como con altos estándares periodísticos. Todo lo que los editores tienen que hacer es priorizar los artículos y presionar el botón "Imprimir mi diario" para generar un diseño automatizado de impresión, sin formato, en minutos. Delegar esta tarea de intenso trabajo permite que las salas de prensa se centren en su verdadero objetivo de encontrar y contar la próxima historia importante.

"Son horas economizadas para el periodismo", dijo la editora en jefe de Agderposten, Katrine Lia. Generalmente el personal de Agderposten no puede distinguir entre las páginas producidas por Sophi y las manipuladas por sus editores.

Sophi y Naviga, proveedor líder de tecnología de software para el sector editorial global, trabaja con Agderposten hace más de un año y los éxitos abrieron el camino para traer decenas de nuevos títulos de varias editoriales líderes este año. Sophi ofrece tecnología AI y ML de punta que, junto con Naviga Publisher, automatiza totalmente el flujo de trabajo de producción de impresión de punto a punto.

Agderposten fue el primer cliente en utilizar Publisher. Su proceso de producción de impresión ahora está centralizado, la distribución de diarios está automatizada hasta en un 80% y, lo que es más impresionante, Agderposten alcanzó una reducción del 66% en tiempo y recursos, reduciendo el costo de producción del periódico impreso y permitiendo que los periodistas trabajen en la creación de contenido digital en lugar de operar InDesign.

El director ejecutivo de Agderposten, Øyvind Klausen, dijo que esperaba que el ahorro de costos y la eficacia continúen en aumento, mientras más páginas de Agderposten sean automatizadas y más diarios implementen la solución de automatización de impresión.

Los Premios Globales de Medios recibieron 854 inscripciones de 252 marcas de noticias en 46 países este año. El jurado está compuesto por 50 especialistas de medios de 24 países centrados en 20 categorías, incluyendo marcas de noticias, plataformas de medios, suscripciones, publicidad, datos y perspectivas, productos y salas de prensa. Los ganadores del primer lugar se anunciarán el 9 de junio.

Acerca de Naviga

Naviga ( https://www.navigaglobal.com ) es el proveedor líder de software y servicios que impulsa los sectores ricos en medios. Su plataforma de participación de contenido (CEP) ayuda a las empresas a crear, enriquecer, entregar y monetizar contenido para gestionar las interacciones de punto a punto. Sus soluciones son fáciles de usar, escalables y ágiles. Combinando su experiencia en medios con una dedicación digital, desarrollaron soluciones de software que ayudan a cualquier empresa impulsada por contenido a satisfacer las demandas del futuro de la información. Naviga, con sede en Bloomington, MN y oficinas regionales en todo el mundo, es un socio confiable que presta servicios a más de 1.400 medios de comunicación, medios de entretenimiento, radiodifusión, revistas, servicios financieros y clientes corporativos en 45 países.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenidos a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de soluciones de automatización, optimización y previsión activadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático que incluyen Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls y Sophi for First Party Data. Sophi también potencia Naviga Publisher para diseño automatizado de un solo clic de publicaciones impresas y en ePaper. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.