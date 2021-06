Sophi.io gana dos Premios Globales de Medios INMA

TORONTO, June 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io, la plataforma de previsión y optimización impulsada por inteligencia artificial (IA) de The Globe and Mail, fue anunciada como ganadora de los Premios Globales de Medios de la Asociación Internacional de Medios de Noticias (INMA) en dos categorías, Mejor Uso de Datos para Automatizar o Personalizar, y Mejor en Exposición para América del Norte.

“Los Premios Globales de Medios INMA se centran en la excelencia en todas las áreas del sector mediático”, dijo Phillip Crawley, editor y director ejecutivo de The Globe and Mail. “Estoy particularmente complacido de que el paywall personalizado, totalmente dinámico y en tiempo real de Sophi haya ganado en dos categorías, y que la tecnología automatizada de diseño de impresión innovadora de Sophi haya sido nominada para uso con Naviga y Agderposten”.

Sophi también obtuvo el segundo lugar en las categorías de Mejor Iniciativa para Adquirir Suscriptores y Mejor Uso de Datos para Impulsar Suscripciones, Contenido o Diseño de Productos y fue preseleccionada como finalista en las siguientes categorías: Mejor Iniciativa para Suscripción de Usuarios y Mejor Producto e Innovación Tecnológica.

La competencia de este año atrajo 644 inscripciones de 212 marcas de noticias en 37 países. Los jueces fueron 44 especialistas de medios globales centrados en resultados innovadores, conceptos únicos, fuerte creatividad, pensamiento innovador y sinergias ganadoras en todas las plataformas.

“Excelente uso de datos con gran impacto. Personalizar los paywalls es fundamental para el éxito del segmento de suscripción digital para los medios noticiosos. Esta entrada presenta más evidencia de por qué esto es cierto", dijo un juez sobre la tecnología de paywall. “Su desarrollo de modelos de tendencias de usuario y contenido es una mejor práctica que otros pueden aprender”, dijo otro juez.

Otro juez comentó: “Increíble personalización impulsada por inteligencia artificial y perfecta aceptación de la necesidad de insertar talento de ciencia de datos en una organización noticiosa. Excelente impacto y números".

El paywall totalmente dinámico, personalizado y en tiempo real de Sophi utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar el contenido y el comportamiento del usuario para determinar cuándo solicitar al lector dinero o una dirección de correo electrónico y cuándo dejarlo tranquilo. Se puede optimizar para múltiples resultados simultáneamente (como diferentes paquetes o puntos de precio) y también funciona bien en situaciones de arranque en frío (cold-start).

Sophi es un sistema de inteligencia artificial que ayuda a los editores a identificar su contenido más valioso y aprovecharlo para alcanzar los principales objetivos de negocios, tales como maximizar las suscripciones. Los editores de cuatro continentes ahora utilizan la tecnología AI/ML (inteligencia artificial y aprendizaje automatizado) de Sophi para impulsar decisiones de paywall, automatización de sitios web y automatización de impresión.

La solución de diseño de impresión automatizada de Sophi, que potencia Naviga Publisher, obtuvo una mención honorífica en la categoría Mejor Producto e Innovación Tecnológica. Un juez de INMA comentó: “Sophi, como la primera en su tipo, es un gran ejemplo de solución de diseño de impresión automatizada. Es increíble observar que el trabajo del editor se reduce solo a la selección del contenido. La automatización de hasta el 80% de las páginas editoriales de los diarios puede algo revolucionario el sector de impresión".

El año pasado, Sophi también ganó el Premio de Periodismo en Línea (OJA) por Innovación Técnica en el Servicio del Periodismo Digital, concedido por la Asociación de Noticias en Línea (ONA), y el Premio Mundial de Medios Digitales, así como el Premio Norteamericano de Medios Digitales otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) en la categoría de Mejor Start-up de Noticias Digitales.

Acerca de Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) fue desarrollado por The Globe and Mail para ayudar a los editores de contenido a tomar decisiones estratégicas y tácticas importantes. Es un conjunto de herramientas de previsión y optimización impulsadas por inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automatizado (ML) que incluye Sophi Site Automation and Sophi Dynamic Paywall, así como Sophi Analytics, un sistema de soporte de decisiones para editores de contenidos. Sophi está diseñado para mejorar las métricas más importantes para su empresa, como retención y adquisición de suscriptores, compromiso, actualidad, frecuencia y volumen.