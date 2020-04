Swissx Labs convoca a pruebas del veneno antiviral de Naja contra el Covid-19

El súper refuerzo de inmunidad de grado militar sin efectos colaterales está disponible hoy; las pruebas comenzaron con el Coronavirus, incluyendo entre los jugadores de la NBA; realizadas por los principales virólogos del veneno de cobra

GSTAAD, Suiza, April 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alki David, director ejecutivo de Swissx Labs AG, convocó a las agencias gubernamentales y organizaciones de salud en todo el mundo para estudiar Swissx Naja Venom , un antiviral de grado militar, por su potencial para ayudar en la lucha contra el COVID-19. Swissx Naja Venom fue desarrollado después de siete años de investigación de la lucha contra los virus, y fue creado por virólogos de primer nivel, el Dr. Paul Reid de Estados Unidos y la Dra. Dorothy Bray del Reino Unido. Es una mezcla de péptidos altamente venenosos que pueden combatir casi cualquier virus sin efectos colaterales. La oficina de Swissx Lab en Washington D.C., liderada por Jeffrey Taylor, está en conversaciones con el grupo de expertos del Coronavirus del Vicepresidente Mike Pence, y Alki David está trabajando con Magic Johnson en pruebas entre los jugadores de la NBA actualmente. Mientras los estudios continúan en marcha, Swissx Labs ha puesto Naja Venom a disposición del público swissx.com .



“En Swissx, damos a los científicos una plataforma donde pueden destacarse. Una vez más descubrimos que la tierra nos da todo lo que necesitamos para vivir”, dijo Alki David, director ejecutivo de Swissx Labs. “Este animal letal también nos proporciona lo que necesitamos para salvar vidas -- es algo maravilloso. Es para ‘el máximo bienestar’”.

'Las fórmulas de control del dolor de Swissx que utilizan los mismos péptidos han sido previamente registradas con la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) a través del Directorio Nacional de Código de Fármacos y han sido distribuidos al público. Swissx Naja Venom se acaba de registrar y estudios anteriores hallaron que reduce el conteo de la carga viral en la sífilis y VIH. Reid y Bray creen que existen evidencia de que Naja Venom será una herramienta eficaz para fortalecer la inmunidad contra virus como el COVID-19.

Swissx Naja Venom se puede administrar de modo nasal y el Dr. Reid dice que los pacientes pueden sentir sus efectos dentro de 36-72 horas. En muchos casos, un paciente no presenta ninguna huella del virus después de un curso de 10-14 días de Naja Venom, basado en ensayos anteriores con otros virus. En casos extremos, bajo la atención de un profesional médico, se puede utilizar Naja Venom administrado por inyección.

El veneno viene de la especie Colubar naja, también conocida como la Cobra Hindú--animales con la divina tarea de defender los lugares más sagrados en Asia. Es coleccionado en granjas agrícolas sin causar daño a ningún animal. Swissx Naja Venom tiene una vida útil de diez años lo que hace muy valioso para futuras epidemias de virus aún desconocidos. Swissx también ofrece productos de veneno analgésico con infusión de cannabis, creados de cepas de cannabis de CBD patentadas de Swissx cultivadas en Suiza.

Swissx ofrece Naja Venom en un paquete con la fórmula de aceite de cannabis antiinflamatorio Swissx Golden Bullet. La Swissx Golden Bullet contiene un espectro completo de cannabinoides incluyendo CBD, CBG y CBN. El uso de CBD como antinflamatorio es ampliamente aceptado.

El Dr. Paul Reid ha trabajado en el desarrollo de fármacos durante años y cuenta con cinco patentes, y tiene muchas más pendientes. Ha obtenido aprobación para nuevos fármacos de gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Sudáfrica y varios países en Sudamérica. Ha contribuido a los esfuerzos para combatir el VIH, Hep-C, MS, ALS y el cáncer. El Dr. Reid trabaja como codirector de Green Earth Health LTD en el Reino Unido, es el director de operaciones de Maitland Labs de Florida Central y director de ciencias de Celtic Biotech LTD en Irlanda. Tiene un Pdh. D. en neurobioquímica de Imperial College, Reino Unido y un título en microbiología de Trinity College, Irlanda.

La Dra. Dorothy Bray, también es codirectora de Green Earth Health LTD, así como directora de ciencias de Immugen Pharma LLC, centrada en el desarrollo de cannabinoides para el uso para combatir el VIH. En el pasado ha colaborado como directora de Glaxo Smith Kline, Immunoclin LTD y Cannabis Science Inc. Posee un PhD de la facultad de farmacia de la University of London. La Dra. Bray cuenta con ocho patentes y una extensa cantidad de publicaciones en revistas médicas, tales como el Journal of Alzheimer’s Disease, World Journal of AIDS y Malaria Journal.

Swissx Naja Venom se lanza al mercado bajo los términos usuales de los productos de bienestar natural, claramente etiquetados con indicaciones de que actualmente no puede afirmar ser una cura para nada y no tiene aprobación de la FDA para uso para combatir el COVID-19 en este momento.

Swissx fue fundada en 2016 por Alki David en Gstaad, Suiza y sus productos de CBD han ayudado a millones con síntomas relacionados a la ansiedad, la depresión, PTSD, MS y efectos colaterales relacionados con el tratamiento de cáncer. Los productos de CBD solo tienen huella de cantidades de THC, por lo que no hay un efecto psicoactivo--reemplazado por una sensación de “euforia” física de relajamiento y bienestar. Los productos Swissx fueron elogiados por Tommy Chong, Scott Disick, Jonathan Rhys Meyers, Donatella Versace, y Snoop Dogg.

Alki David se ha dedicado a la innovación y lucha por el estatus-quo en tecnología y entretenimiento durante décadas. Su empresa FilmOn nació en la era del corte de cables y transmisión de contenido digital de TV, y Swissx fue el primer producto de CBD en volverse popular en el mercado. David es un defensor de la legalización ampliada de medicamentos basados en plantas en todo el mundo. Recientemente financió un incentivo para una enmienda constitucional en la nación de San Cristóbal y Nieves, lo que permitirá a los agricultores de escasos recursos reconstruir el sector agrícola cultivando cannabis medicinal.

Swissx Naja Venom y productos CBD están disponibles en Swissx.com

Para preguntas del gobierno comuníquese con Jeffrey Taylor en la oficina de Swissx en Washington D.C.: jeffrey.taylor@usgri.com

Para más información comuníquese con: press@swissx.com