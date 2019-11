Synchronoss Technologies anuncia resultados del tercer trimestre de 2019; firma nuevo cliente de nube de primer nivel basado en Estados Unidos; y publica actualización sobre asociación con Sequential Technology International

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, Nov. 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR), un líder global e innovador en productos en la nube, mensajes, digitales e IoT (Internet de las Cosas), anunció hoy los resultados financieros para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2019.Glenn Lurie, presidente y director ejecutivo, afirmó: “Hasta ahora, 2019 fue un año extremadamente activo para Synchronoss, y nuestras plataformas tienen un buen desempeño con clientes y socios nuevos y generan ganancias. Anunciamos asociaciones con compañías líderes en la industria de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (TMT), tales como, Amazon, AT&T, BT, Microsoft, Rackspace y otras soluciones globales de Synchronoss para acelerar el aumento de las ganancias, reducir los costos y agilizar las transformaciones digitales. Muchas de estas asociaciones son modelos de participación en las ganancias, basados en el éxito, que se espera que generen ingresos significativos y relevantes para la compañía en 2020 y después".Lurie agregó: "Estamos muy contentos de anunciar nuestro tercer nuevo acuerdo en la nube del año, esta vez con un importante proveedor de servicios de datos de primer nivel, con sede en Estados Unidos. Este nuevo cliente, junto con nuestros nuevos acuerdos en la nube anunciados anteriormente, demuestran que la nube de marca blanca de Synchronoss está en el punto óptimo de lo que los proveedores de servicios de datos necesitan, mientras se preparan para el lanzamiento generalizado del celular 5G y continúan buscando nuevas fuentes de ingresos y rentabilidad".David Clark, director financiero, declaró: "Dado que Sequential Technology International (STI) está evaluando alternativas estratégicas, sobre la base de este proceso, decidimos adoptar un método más conservador de nuestra relación financiera. Como resultado, en el tercer trimestre, se asignaron a pérdidas 26 millones de dólares de cuentas por cobrar relacionadas con STI que ahora se consideran incobrables. Esta relación de ingresos con STI está contemplada en las nuevas normas contables de arrendamiento, por lo que la reducción de valor representa un ajuste acumulativo a las ganancias reconocidas en 2018 y 2019, y como, tal reduce las ganancias según los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) del tercer trimestre de $78.200.000 a $52.200.000. En el futuro, las ganancias trimestrales de STI se reconocerán sobre la base del monto en efectivo cobrado como pago por nuestros servicios, que actualmente se estima en un rango de entre 2.500.000 y 3.000.000 de dólares por trimestre. Creemos que esto permitirá a la gerencia de Synchronoss y a nuestros inversores centrarse en el futuro de la compañía; en particular, en la ejecución y la entrega de las transacciones que anunciamos este año. Antes del ajuste de ganancias del período anterior de STI, teníamos una tendencia operativa hacia nuestras previsiones originales de ganancias y Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para el año".Datos relevantes del tercer trimestre:Con excepción de la reducción de las ganancias extraordinarias de STI, las ganancias del trimestre habrían sido de 78.200.000 dólares, La reducción no monetaria de 26.000.000 de dólares del saldo de las cuentas por cobrar de STI, que se contabiliza como un ajuste acumulativo a los ingresos anteriores en virtud de las nuevas normas de contabilidad de arrendamiento, generó ganancias, según los PCGA, por un total de 52.200.000 dólares.La pérdida neta, según los PCGA, para el trimestre, que incluye la reducción de valor de 26 millones de dólares de STI, fue de 69.400.000 dólares, o 1,70 dólares por acción, en comparación con 54.500.000 dólares o 1,38 dólares por acción, en el tercer trimestre del año anterior. Con excepción de la reducción de valor de STI, la pérdida neta no relacionada con los PCGA, atribuible a Synchronoss, fue de 25.300.000 dólares 62 centavos de dólar por acción, comparada con 33.500.000 dólares en el trimestre del año anterior u 84 centavos de dólar por acción.Synchronoss entregó 5.800.000 dólares de EBITDA ajustado, comparado con 9.400.000 dólares en el tercer trimestre de 2018 Three Months Ended September 30,$000s20192018% ChangeRevenues$52,210 $83,286 (37.3)%Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down78,210 83,286 (6.0)%Net Loss(69,432)(54,529)(27.3)%Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss(25,361)(33,457)24.2%Adjusted EBITDA5,799 9,360 (38.0)% Nine Months Ended September 30, $000s20192018% Change Revenues$218,161 $243,737 (10.5)%Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 244,161 243,737 0.2% Net Loss(122,049)(141,839) 14.0 %Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (51,276) (75,005) 31.6.% Adjusted EBITDA21,098 (1,413) NM Actualización de nuevo negocio Entre los acuerdos y asociaciones con clientes nuevos que la compañía formalizó desde el último anuncio de ganancias se incluyenEl nuevo gran cliente de nube de primer nivel con sede en Estados Unidos anunciado hoy, que se espera que lance el servicio de nube de marca blanca de Synchronoss en 2020Una asociación con Accruent, el proveedor líder mundial de soluciones de gestión de recursos físicos, para combinar la experiencia de Synchronoss en análisis de edificios inteligentes con el sistema de supervisión de activos de Accruent. La colaboración aportará perspectivas y rendimientos valiosos a las empresas, en todas las instalaciones, y ampliará en gran medida la eficacia de las soluciones de IoT para las empresas.Una carta de intención con CityFM para combinar su experiencia en ingeniería de gestión de instalaciones con la experiencia de Synchronoss en análisis de software, a fin de crear una oferta de gestión de instalaciones de IoT integral, que sea escalable y se espere que impulse mayores eficacias.Indosat Ooredoo, un líder proveedor líder de servicios de telecomunicaciones de Indonesia, seleccionó la Synchronoss Digital Experience Platform (Plataforma de Experiencia Digital - DXP) de Synchronoss para ofrecer una experiencia de usuario unificada e interconectada a los clientes a través de todos sus canales de interacción. La plataforma Synchronoss también apoya el proyecto de "futuro ecosistema de economía digital" de Indosat Ooredoo, una iniciativa nacional para promover la colaboración y desarrollar nuevas ideas, productos y casos de uso involucrando tecnología de IoT para ayudar a impulsar el crecimiento económico.British American Tobacco (BAT) está lanzando una prueba multinacional de la Plataforma de Experiencia Digital de Synchronoss en 25 de sus 2.000 puntos de venta minorista en Europa. La solución Synchronoss DXP proporcionará a BAT la capacidad de diseñar, implementar, administrar y optimizar rápidamente los viajes de los clientes, al mismo tiempo que proporciona una experiencia unificada en todos sus puntos de venta minorista. Esta es la primera implementación de DXP de Synchronoss fuera de su base de clientes de TMT tradicional, y se espera que proporcione un sólido caso de prueba para los minoristas tradicionales.Las primeras implementaciones en vivo que usan Synchronoss DXP con Amazon están en marcha con proveedores de servicios de datos en Singapur y México. Estos proveedores están integrándose con Amazon y se espera que comiencen a ofrecer servicios de Amazon en el cuarto trimestre. Hay otras tres implementaciones de Amazon en curso y prevemos varias implementaciones de mayor envergadura en 2020 y después.Rackspace suscribió un acuerdo de tres años para implementar la solución Smart Building de Synchronoss en cinco de sus instalaciones en Norteamérica, que incluye "The Castle", la sede mundial de 1.200.000 pies cuadrados de Rackspace en San Antonio, Texas.Además, Rackspace concedió una licencia de la plataforma Financial Analytics de la compañía para gestionar los costos, proporcionar visibilidad y ofrecer ahorros comprobando y validando la fidelidad de los gastos y las facturas más grandes y complejos de sus socios terceros.En los cuadros de los estados contables incluidos en este comunicado de prensa se proporciona una conciliación de los resultados conforme a los PCGA con los resultados no conforme a los PCGA. A continuación se incluye una explicación de estas medidas en el epígrafe "Medidas financieras no conforme a los PCGA".Detalles de la teleconferenciaSynchronoss realizará una teleconferencia el lunes, 4 de noviembre de 2019, a las 5:00 p.m. (ET - hora del este) para tratar sobre los resultados financieros de la compañía. Para acceder esta llamada, marque 1-201-493-6784. Además, una transmisión vía web de la teleconferencia estará disponible en la página de relaciones con los inversores en el sitio web de la compañía en, www.synchronoss.com.Después e la teleconferencia, una retransmisión estará disponible por tiempo limitado al 1-412-317-6671. El código de acceso es 13695428. Una transmisión vía web de la teleconferencia también estará disponible en la página de relaciones con los inversores en el sitio web de la compañía en, www.synchronoss.com.Medidas financieras no conforme a PCGASynchronoss ha proporcionado en este comunicado de prensa información financiera seleccionada que no ha sido preparada de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Esta información incluye datos históricos no conformes con PCGA de ganancias, utilidad bruta, ingreso operativo (pérdida) ingreso neto (pérdida), tasa de interés efectiva, ganancias (pérdida) por acción y flujos de caja de actividades operativas. Synchronoss utiliza estas medidas financieras no conformes con PCGA internamente en el análisis de sus resultados financieros y considera que son útiles para los inversores, como un suplemento a las medidas PCGA, en la evaluación el desempeño operacional continuo de Synchronoss. Synchronoss considera que el uso de estas medidas financieras no conformes con PCGA ofrece una herramienta adicional para que los inversores utilicen en la evaluación de las tendencias y los resultados operativos actuales, y en la comparación de sus resultados financieros con otras compañías en el sector de Synchronoss, muchas de las cuales presentan medidas financieras no conformes con PCGA semejantes a sus inversores. Como se indica, los resultados financieros no conformes con PCGA anteriormente abordados agregan nuevamente los gastos de compensación basados en acciones de valor justo, costos relacionados con la adquisición que incluyen costos de integración, gastos de reestructuración y cese de uso de arrendamiento, gastos de compensación diferidos relacionados con adquisiciones, así como ciertos ajustes no recurrentes.Las medidas financieras no conformes con PCGA no se deben considerar aisladamente, o como sustitutas, de información financiera preparada de conformidad con PCGA. Los inversores deben revisar la reconciliación de estas medidas no conformes con PCGA con las medidas financieras más directamente comparables con PCGA, como lo arriba detallado. Como se mencionó anteriormente, en los cuadros de los estados contables incluidos en este comunicado de prensa se proporciona una conciliación de los resultados conforme a los PCGA con los resultados no conforme a los PCGA.Acerca de Synchronoss Technologies, Inc.SNCR) transforma la manera en que las empresas generan nuevos ingresos, reducen costos y satisfacen a sus suscriptores con productos en la nube, mensajería, IoT y digitales y plataformas con soporte para cientos de millones de suscriptores en todo el mundo. Las nuevas tecnologías seguras, escalables e innovadoras, las asociaciones confiables y el personal talentoso de Synchronoss, cambian la manera en que los clientes de las áreas de tecnología, medios y telecomunicaciones avanzan su negocio. Para más información, vísatenos www.synchronoss.comDeclaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones con respecto a Synchornoss y sus expectativas, planes y proyecciones futuras que constituyen “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Con este fin, cualquier declaración contenida en este documento que no se refiera a hechos históricos se puede considerar una declaración prospectiva. Sin limitación a lo anterior, las palabras, “puede”, “debe”, “espera”, “planea”, anticipa", "podría", pretende”, “cree”, “potencial", o "continúa", u otras expresiones similares tienen el propósito de identificar declaraciones prospectivas. Synchronoss base estas declaraciones prospectivas ampliamente en sus creencias o expectativas actuales y sus proyecciones sobre los eventos futuros y tendencias financieras que, en su opinión, pueden afectar el negocio, las condiciones financieras y los resultados de las operaciones. Estas declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo, sin límite, los riesgos relacionados con la capacidad de la compañía para mantener o aumentar las ganancias de sus clientes más grandes y generar ganancias de nuevos clientes, las expectativas de la compañía con relación a los gastos y ganancias, la suficiencia de los recursos de efectivo de la compañía y su capacidad de satisfacer o refinanciar las obligaciones crediticias, las estrategias de crecimiento de la compañía, las tendencias y desafíos anticipados en el negocio y en el mercado en el que opera la compañía, las expectativas de la compañía con respecto a los requisitos regulatorios federales, estatales y exteriores, las demandas pendientes en contra de la compañía descritas en los informes más recientes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y otros riesgos e incertidumbres descritos en las secciones de “Factores de riesgo” y "Análisis de la Gerencia sobre las condiciones financieras y los resultados de las operaciones" en el informe anual de Synchronoss presentado en el formulario 10-K correspondiente al año finalizado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Commission - SEC), que se pueden consultar en el sitio web de la SEC, www.sec.gov. La compañía no asume obligación alguna de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa como resultado de información nueva, eventos futuros o por cualquier otra razón.Contacto:Inversores: Joe Crivelli, Vicepresidente, Relaciones con los Inversores 908-566-3131investor@synchronoss.comMedios: CCgroup US: Diane Rose, +1 727-238-7567 o Internacional: Anais Merlin, +44 20 3824 9219 synchronoss@ccgrouppr.comSYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS(Unaudited) (In thousands) September 30, 2019 December 31, 2018ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $19,193 $103,771 Restricted cash 21 6,089 Marketable securities, current 897 28,230 Accounts receivable, net of allowances for bad debt of $3,318 and $4,599 at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 73,574 102,798 Prepaid expenses 17,096 45,058 Other current assets 4,934 8,508 Total current assets 115,715 294,454 Restricted cash Marketable securities, non-current — 6,658 Property and equipment, net 35,631 67,937 Operating lease right-of-use assets 55,308 — Goodwill 220,367 224,899 Intangible assets, net 81,172 98,706 Other assets 7,769 8,982 Equity method investment — 1,619 Total assets $515,962 $703,255 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY Current liabilities: Accounts payable $15,496 $13,576 Accrued expenses 54,219 59,545 Deferred revenues, current 53,789 57,101 Short-term convertible debt, net of debt issuance costs — 113,542 Mandatorily redeemable financial instrument — — Total current liabilities 123,504 243,764 Lease financing obligation — 9,494 Operating lease liabilities, non-current 62,863 — Long-term convertible debt, net of debt issuance costs — — Deferred tax liabilities 1,270 1,347 Deferred revenues, non-current 34,018 59,841 Other non-current liabilities 4,624 10,797 Redeemable noncontrolling interest 12,500 12,500 Commitments and contingencies Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value; 10,000 shares authorized; 210 shares issued and outstanding at September 30, 2019 192,596 176,603 Stockholders’ equity: Common stock, $0.0001 par value; 100,000 shares authorized, 51,608 and 49,836 shares issued; 44,446 and 42,674 outstanding at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 5 5 Treasury stock, at cost (7,162 and 7,162 shares at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) (82,087) (82,087)Additional paid-in capital 528,734 534,673 Accumulated other comprehensive loss (33,880) (30,383)Accumulated deficit (328,185) (233,299)Total stockholders’ equity 84,587 188,909 Total liabilities and stockholders’ equity $515,962 $703,255 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS(Unaudited)(In thousands, except per share data) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2019 2018 2019 2018 Net revenues$52,210 $83,286 $218,161 $243,737 Costs and expenses: Cost of revenues35,602 43,714 107,958 127,788 Research and development18,575 18,684 57,282 59,789 Selling, general and administrative30,536 27,320 82,862 99,368 Restructuring charges(39) 4,539 738 8,425 Depreciation and amortization18,508 23,658 58,920 70,330 Total costs and expenses103,182 117,915 307,760 365,700 Loss from continuing operations(50,972) (34,629) (89,599) (121,963)Interest income228 203 716 7,518 Interest expense(203) (1,370) (1,251) (3,935)Gain on extinguishment of debt5 — 822 — Other (expense) income, net(422) (13,439) 17 (9,180)Equity method investment (loss) income— 283 (1,619) 71 Loss from continuing operations, before taxes(51,364) (48,952) (90,914) (127,489)(Provision) benefit for income taxes(9,849) 2,308 (6,614) 1,604 Net loss(61,213) (46,644) (97,528) (125,885)Net loss attributable to redeemable noncontrolling interests(25) (422) (931) 2,122 Preferred stock dividend(8,194) (7,463) (23,590) (18,076)Net loss attributable to Synchronoss$(69,432) $(54,529) $(122,049) $(141,839) Earnings per share: Basic$(1.70) $(1.38) $(3.01) $(3.51)Diluted$(1.70) $(1.38) $(3.01) $(3.51)Weighted-average common shares outstanding: Basic40,910 39,612 40,564 40,405 Diluted40,910 39,612 40,564 40,405 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (In thousands) (Unaudited) Nine Months Ended September 30, 2019 2018Operating activities: Net loss$(97,528) $(125,885)Adjustments to reconcile Net Loss to net cash used in operating activities: Depreciation and amortization58,921 70,330 Change in fair value of financial instruments— (3,849)Amortization of debt issuance costs272 1,060 (Gain) loss on extinguishment of debt(822) — Accrued PIK interest*— (7,037)Allowance for loan losses*— 18,225 (Earnings) loss from equity method investments*1,619 (71)Loss (Gain) on disposals15 277 Amortization of bond premium(34) 75 Deferred income taxes(25) (1,648) Stock-based compensation17,033 22,040 Cumulative adjustment to STI receivable26,044 — ROU Asset Impairment6,268 — Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts3,180 28,789 Prepaid expenses and other current assets34,052 (12,844)Other assets1,966 947 Accounts payable2,615 8,195 Accrued expenses(9,418) (24,539)Other liabilities(3,736) (3,886) Deferred revenues(28,583) (30,841)Net cash provided by (used for) operating activities11,839 (60,662)Investing activities: Purchases of property and equipment(7,077) (8,565)Purchases of capitalized software(9,289) (11,012)Purchases of marketable securities available for sale(47,703) (15,784)Maturity of marketable securities available for sale81,794 3,050 Business acquired, net of cash— (9,734)Net cash used for investing activities17,725 (42,045)Financing activities: Extinguishment of outstanding Convertible Senior Notes(112,993) — Proceeds from issuance of preferred stock— 86,220 Preferred dividend payment(7,075) — Payments for finance leases(925) (1,018)Net cash (used for) provided by financing activities(120,993) 85,202 Effect of exchange rate changes on cash783 (1,805)Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents(90,646) (19,310)Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period109,860 246,125 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period$19,214 $226,815 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES(In thousands, except per share data)(Unaudited) Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018Non-GAAP financial measures and reconciliation: GAAP Revenue $52,210 $83,286 $218,161 $243,737 Less: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Gross Profit 16,608 39,572 110,203 115,949 Add / (Less): Stock-based compensation expense 803 1,035 2,147 3,447 Restructuring and cease-use lease expense 141 — 405 — Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 26,044 Adjusted Gross Profit $43,596 $40,607 $138,799 $119,396 Adjusted Gross Margin 83.5% 48.8% 63.6% 49.0% GAAP loss from continuing operations (50,972) (34,629) (89,599) (121,963)Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs — 38 (230) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 — 26,044 — One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Non-GAAP loss from continuing operations $(6,901) $(10,726) $(18,750) $(46,621) GAAP Net loss attributable to Synchronoss $(69,432) $(54,529) $(122,049) $(141,839)Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs — 38 (230) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Non-GAAP Expenses attributable to Non-Controlling Interest — (523) (76) (1,269)One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 — 26,044 — Income Tax Effect at Statutory Tax Rates — (2,308) — (7,239)Non-GAAP Net loss from continuing operations attributable to Synchronoss $(25,361) $(33,457) $(51,276) $(75,005) Diluted Non-GAAP Net loss from continuing operations per share $(0.62) $(0.84) $(1.26) $(1.86) Weighted shares outstanding - Basic 40,910 39,612 40,564 40,405 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.RECONCILIATION OF GAAP TO NON-GAAP FINANCIAL MEASURES(In thousands, except per share data)(Unaudited) Three Months Ended Nine Months Ended Sep 30, 2018 Dec 31, 2018 Mar 31, 2019 Jun 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2018 Net (loss) income attributable to Synchronoss $(54,529) $(101,909) $(27,587) $(25,030) $(69,432) $(122,049) $(141,839)Add / (Less): Restructuring and cease-use lease expense 4,539 3,950 740 474 6,215 7,429 8,425 Net change in contingent consideration obligation — — — — — — — Depreciation and amortization 23,658 47,324 20,143 20,269 18,508 58,920 70,330 Interest income (203) (252) (189) (299) ( 228) (716) (7,518)Interest Expense 1,370 976 585 463 203 1,251 3,935 Gain on Extinguishment of debt — (1,760) (387) (430) ( 5) (822) — Other Income (expense), net 13,439 65,737 (463) 24 422 (17) 9,180 Equity method investment income (loss), net (283) 28,671 1,243 376 — 1,619 (71)Benefit for income taxes (2,308) (16,290) (1,391) (1,844) 9,849 6,614 (1,604)Net (loss) income attributable to noncontrolling interests 422 (6,715) 313 593 25 931 (2,122)Preferred dividend 7,463 7,517 7,537 7,859 8,194 23,590 18,076 Stock-based compensation expense 7,216 5,566 5,554 5,474 6,000 17,028 22,038 Acquisition costs 38 109 (188) (42) — (230) 149 Integration — — — — — — — Cumulative adjustment to STI receivable — — — — 26,044 26,044 — One-Time Expenses due to Restatement, etc. 3,638 800 720 782 4 1,506 19,608 Net income from discontinued operations, net of taxes — (18,288) — — — — — Reclassification of expenses 4,900 — — — — — — Adjusted EBITDA (non-GAAP) $9,360 $15,436 $6,630 $8,669 $5,799 $21,098 $(1,413) Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018Net Cash (used in) provided by operating activities $(6,725) $10,719 $11,839 $(60,662)Add / (Less): Capitalized software (3,330) (2,811) (9,289) (11,012)Property and equipment (2,137) (4,745) (7,077) (8,565)Free Cashflow $(12,192) $3,163 $(4,527) $(80,239)Add: One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Adjusted Free Cashflow $(12,188) $6,801 $(3,021) $(60,631)