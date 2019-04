Taconic Biosciences obtiene licencia del microbioma intestinal de ratón silvestre del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales

RENSSELAER, N.Y., April 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un líder global en provisión de soluciones de modelos de roedores modificados por ingeniería genética, anuncia que obtuvo una licencia para el microbioma intestinal de ratón silvestre del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases - NIDDK)], parte del Instituto Nacional de la Salud (National Institutes of Health - NIH).



Investigadores del NIDDK estudiaron el microbiota intestinal de ratón silvestre, y hallaron que difiere drásticamente del ratón de laboratorio. Taconic utilizó sus ratones sin gérmenes en este estudio, publicado en el diario Cell ( https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(17)31065-6 ). Para aplicaciones de investigación, el microbiota intestinal de ratón silvestre se puede almacenar para uso futuro y/o mantener en una colonia de reproducción de ratones de laboratorio con propósitos de investigación inmediata. Al ser transferido al ratón de laboratorio, el microbiota promueve la aptitud del portador, como se observa en la mayor resistencia de los modelos a la infección viral y carcinogénesis. Taconic obtuvo la licencia del microbiota intestinal de ratón silvestre de NIDDK como un complemento a su portafolio de soluciones de microbioma, que incluye ratones sin gérmenes y asociaciones microbiota específicamente diseñadas. El rol del microbioma en la investigación de descubrimiento de fármacos es clarificar el impacto de microbiomas variantes en la eficacia de terapias potenciales y también identificar potencialmente nuevos objetivos de fármacos. Al tener un estándar microbioma definido a través del microbioma intestinal de ratón silvestre del NIDDK, los clientes ahora tienen una base de comparación para comprender mejor el microbioma de sus modelos de investigación.

“Según lo demostrado en el elegante estudio de Rosshart et al., los mamíferos han co-evolucionado con los microbios intestinales y esto ha conducido a efectos que promueven la salud. El modelo de microbiota intestinal de ratón silvestre permitirá a los investigadores identificar nuevas relaciones microbio-portador, así como el potencial para determinar nuevos mecanismos de protección contra nuevas enfermedades”, comentó el Dr. Alexander Maue, director asociado de productos y servicios de microbioma de Taconic.

El contenido de este comunicado de prensa es de absoluta responsabilidad de los autores y no necesariamente representa la opinión oficial o implica el respaldo de los Institutos Nacionales de la Salud.