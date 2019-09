Taconic Biosciences participa en Segunda Misión de Referencia de Investigación de Roedores de la Estación Espacial Internacional

Estudios resultantes proporcionarán datos de referencia esenciales para impulsar avances en la salud humana

RENSSELAER, Nueva York, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, líder mundial en la provisión de soluciones de modelos de roedores modificados por ingeniería genética, anuncia su participación en la Segunda Misión de Referencia de Investigación de Roedores de la Estación Espacial Internacional. Taconic tiene una historia con la NASA que data de 1985. Aunque los programas anteriores de la NASA eran colaboraciones con organizaciones académicas y/o comerciales para estudiar una función biológica particular para el avance de su propia investigación, las misiones RRR son agnósticos. Este proyecto representa una colaboración directa entre el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional (ISS), la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA), Bioserve Space Technologies con el apoyo de Leidos Corporation y Taconic. Estos modelos de investigación no están vinculados a un estudio específico, más bien proporcionan datos de referencia críticos para los investigadores más allá del programa espacial, ampliando su impacto. ISS y Taconic solicitaron solicitudes de propuestas (RFP), en marzo de 2019 en busca de científicos que deseen acceder los especímenes de esta misión. El 27 de julio, el cohete SpaceX Falcon lanzó la nave espacial Dragon que transportó 40 ratones C57BL / 6NTac de Taconic a la ISS para la segunda misión de Referencia de Investigación de Roedores (RRR-2). La misión de julio se expande de una misión anterior (RRR-1); que evaluó los efectos generales de la microgravedad en la salud de los ratones en dos edades discretas. La RRR-1 utilizó la cepa ratones genéticamente endogámicos, BALB / cAnNTac . Los investigadores ahora pueden comparar los resultados de las dos cepas para obtener una perspectiva sobre cuál proporciona los mejores datos translacionales, optimizando la capacidad de predecir el éxito clínico de terapias futuras. La nave espacial Dragon y los ratones regresaron a la Tierra el 29 de agosto. Una vez que los ratones sean transportados al laboratorio de manera segura, las muestras se recopilarán y distribuirán a los investigadores participantes. “La misión de Taconic es proporcionar a los investigadores las mejores soluciones de modelos animales para acelerar los avances en la salud humana. Nuestra asociación con el Laboratorio Nacional ISS de Estados Unidos apoya esto, proporcionando un amplio acceso a los datos de referencia críticos del ambiente de microgravedad", dijo el Dr. John Couse, vicepresidente de servicios científicos de Taconic. “Los científicos tendrán un mejor entendimiento de las respuestas fisiológicas, celulares y moleculares de esta variable, ayudando a solucionar un problema continuo de identificar los modelos correctos de la enfermedad para conducir el descubrimiento del nuevo fármaco”.Para más información sobre cómo las soluciones de modelos animales de Taconic pueden progresar su investigación, llame al 1-888-TACONIC ( 888-822-6642) en Estados Unidos y al +45 70 23 04 05 en Europa, o envíe un correo electrónico info@taconic.com . Acerca de Taconic Biosciences, Inc. Taconic Biosciences es un líder global con todas las licencias para la generación de modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo Especialista en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, modelos de ratones para investigación de precisión y servicios integrados de reproducción y diseño de modelos, Taconic opera tres laboratorios de servicios y seis instalaciones de reproducción en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de envío para la provisión de modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.Contacto con los medios de comunicación: Kelly Owen Grover Director de Comunicaciones de Marketing (518) 697-3824 kelly.grover@taconic.com