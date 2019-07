Tamino Minerals, Inc. presenta denuncia en México ante la FGR

MONTREAL, July 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tamino Minerals, Inc. ("Tamino" o la "Compañía") (OTC: TINO) Tamino Minerals, Inc. A través de su empresa subsidiaria Minerales Tamino S.A. de C.V. y otras filiales presentó una denuncia en contra de una persona en la Fiscalía General de la Republica en México, FGR , por Fraude. Las autoridades mexicanas nos han informado que tienen pleno conocimiento de dicha denuncia pero que no pueden hacer aclaración alguna al respecto a menos que nos presentemos en sus oficinas.



Nuestra solicitud fue el que se nos informara de manera oficial mediante notificación expresa y formal del paradero de dicha investigación. Hasta hoy la Dirección General de nuestra Compañía ha intentado comunicarse de manera oficial y no ha recibido una respuesta formal sobre esta reclamación. Nos comunicaron que le daran curso a la denuncia que la Compañía presento siempre y cuando procedamos como la Fiscalía General de la Republica, presentándonos en sus oficinas cuanto antes.

Si el Gobierno actual, quien encabeza la cuarta transformación de México, está siendo honesto deberían apoyarnos para resolver esta situación y que nuestra Compañía pueda dar curso a nuestros programas de exploración. Dicho programa incluye un exhaustivo Programa de Barrenación en conocida región minera del Estado de Sonora. Sonora es el principal productor de Oro en la República Mexicana. La tarea de barrenar podría brindarnos un valor del fraude.

A la comunidad de Periodistas y Medios de Comunicación en México e Hispanoamérica, les suplicamos nos brinden su apoyo para poder continuar con nuestras labores y que esta investigación no permanezca impune, como muchísimas otras que así lo han hecho por falta de apoyo. Esperemos que este ano si venga Santo Clos.

