Telix Pharmaceuticals y Grupo RPH firman acuerdo de fabricación y distribución en América Latina

MELBOURNE, Australia y PORTO ALEGRE, Brasil, July 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Telix Pharmaceuticals Limited (ASX.TLX) (“Telix”, la “Compañía”), una compañía biofarmacéutica en fase-clínica, centrada en el desarrollo de productos de diagnóstico y terapéuticos basados en soluciones de radiofármacos dirigidos o “radiación molecular dirigida”(MTR), anunció hoy el nombramiento del Grupo RPH, como socio fabricante de contrato y de distribución de producto para Brasil. La asociación inicialmente se centrará en TLX591-CDx (68Ga-PSMA-11) para imágenes de cáncer de próstata, sin embargo, el acuerdo está estructurado para poder incluir otros productos Telix en el futuro.



Rafael Madke, director administrativo de Grupo RPH, señaló, “El rápido crecimiento de Telix durante los últimos doce años ha sido impresionante, con un portafolio de producto prometedor para el mercado latinoamericano. Gracias a la posición sólida del Grupo RPH en Brasil y nuestra amplia capacidad de fabricación y distribución de productos de medicina nuclear, nos proponemos apoyar los objetivos comerciales de Telix en una manera eficaz en términos de costo y operación para nuestra región".

Ludovic Wouters, vicepresidente de desarrollo corporativo de Telix Pharmaceuticals, indicó: “Esta asociación con el Grupo RPH nos abre un amplio mercado de rápido crecimiento para productos radiofármacos basados en gallium-68. Estamos encantados de trabajar con un socio de tal capacidad para llevar nuestra tecnología de imágenes de próstata al mercado de América Latina, con el potencial de otras colaboraciones de producto en el futuro”.

El acuerdo concede el derecho exclusivo para la fabricación y distribución del cold kit TLX591-Cdx (68Ga-PSMA-11) para el mercado brasileño.

Acerca de Telix Pharmaceuticals Limited

Telix Pharmaceuticals Limited (Telix), es una compañía biofarmacéutica global centrada en el desarrollo de productos de diagnóstico y terapéuticos basados en soluciones de radiofármacos dirigidos o “radiación molecular dirigida”. La compañía tiene su sede en Melbourne con operaciones internacionales en Bruselas (UE), Kioto (Japón) e Indianápolis (EUA). Telix está desarrollando un portafolio de productos de oncología en fase clínica que abordan la importante necesidad médica desatendida en cáncer renal, prostático y cerebral (glioblastoma). Telix cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Australia (ASX: TLX).

Para más información, visite: www.telixpharma.com .

Acerca de GRUPO RPH Radiopharmacus S.A.

Grupo RPH, opera desde 2004, dedicado a proveer al mercado ocho diversos Cold Kits para preparación Tc99m y Ga68 para el mercado brasileño. El Grupo RPH es también el orgulloso propietario de la única planta de producción GMP de propiedad privada integral en Brasil para productos de medicina nuclear. Los productos del Grupo RPH están a la venta a través de todo el territorio brasileño, prestando servicios a cerca de 400 clientes diariamente. El Grupo RPH también es pionero en el modelo de RPH Central Pharma en Brasil.

Para más información visite: http://gruporph.com.br/en/

