Tenaris Adquirirá IPSCO Tubulars de TMK

LUXEMBURGO, March 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE, Buenos Aires and Mexico: TS and MTA Italy: TEN) firmó un acuerdo definitivo para adquirir de PAO TMK, una compañía rusa fabricante de tubos de acero, el 100% de las acciones de su subsidiaria americana IPSCO Tubulars, Inc., por US$ 1.209 millones, libre de caja y deuda, el cual incluye US$ 270 millones de capital de trabajo.



La operación está sujeta a aprobaciones regulatorias, incluyendo la aprobación de las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos, y otras condiciones habituales.

IPSCO Tubulars es un productor local de tubos OCTG y line pipe, sin y con costura, en los Estados Unidos, con una capacidad anual de producción de 450.000 toneladas métricas de barras de acero, 400.000 toneladas métricas de tubos sin costura y 1.000.000 de toneladas métricas de tubos con costura, con instalaciones de producción ubicadas en todo el país.

La adquisición mejoraría la posición de Tenaris y su presencia productiva local en el mercado de los Estados Unidos, ampliando la oferta de productos y extendiendo el alcance de sus servicios. Agrega una primera planta de producción de barras de acero en los Estados Unidos, en Koppel, PA, complementa la producción de tubos de acero sin costura en Bay City, TX con una segunda planta en Ambridge, PA, e incorpora plantas adicionales de producción de tubos con costura, tratamiento térmico y terminación para servir mejor a los clientes en todo el país.

Paolo Rocca, presidente y CEO de Tenaris comento: “En los últimos 15 años, hemos expandido nuestra presencia productiva y nuestro posicionamiento en el mercado de los Estados Unidos. Esta adquisición representaría un paso más en nuestro camino como productor y proveedor local de la industria de petróleo y gas en los Estados Unidos.”

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro”. Las declaraciones a futuro están basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño o los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

