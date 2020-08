Tenaris anuncia los resultados del segundo trimestre de 2020

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (US$) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo y Efectivo/deuda neta. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.



LUXEMBURGO, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y MTA Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2020 comparados con los resultados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2019.

Resumen de los resultados del segundo trimestre de 2020

(Comparación con el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2019)

T2 2020 T1 2020 T2 2019 Ingresos por ventas netos (millones de US$) 1,241 1,762 (30 %) 1,918 (35 %) Resultado operativo (millones de US$) (91 ) (510 ) 82 % 234 (139 %) (Pérdida) ganancia del período (millones de US$) (50 ) (666 ) 92 % 240 (121 %) (Pérdida) ganancia del período atribuible a los

accionistas de la Compañía (millones de US$) (48 ) (660 ) 93 % 241 (120 %) (Pérdida) ganancia por ADS (US$) (0.08 ) (1.12 ) 93 % 0.41 (120 %) (Pérdida) ganancia por acción (US$) (0.04 ) (0.56 ) 93 % 0.20 (120 %) EBITDA* (millones de US$) 59 280 (79 %) 370 (84 %) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 4.7 % 15.9 % 19.3 %

*EBITDA se define como resultado operativo más depreciaciones, amortizaciones y cargos/reversiones por desvalorizaciones. EBITDA incluye cargos por indemnizaciones por despido de US$54 millones en el T2 2020 y US$23 millones en el T1 2020. De no incluirse dichos cargos, EBITDA habría ascendido a US$113 millones (9.1%) en el T2 2020 y US$303 millones (17.2%) en el T1 2020.

Nuestras ventas en el segundo trimestre descendieron un 30% secuencial luego de la rápida caída de la actividad económica, el consumo de petróleo y la actividad de perforación como resultado de las medidas para contener la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Las ventas en América del Norte y América del Sur se vieron particularmente afectadas pero algunas áreas, como Medio Oriente y offshore, mostraron más resiliencia.

En respuesta a esta crisis, que tendrá un impacto profundo y prolongado en nuestro sector, y la fuerte reducción de nuestros ingresos, hemos adoptado medidas para ajustar el nivel de nuestras operaciones en todo el mundo, reajustar nuestra estructura de costos fijos, reducir el capital de trabajo y fortalecer nuestra situación financiera.

EBITDA durante el trimestre, que incluye US$54 millones en cargos por indemnizaciones por despido, se mantuvo positivo incluso luego de verse afectado por la baja absorción de costos fijos y semi-fijos e ineficiencias relacionadas con la profunda caída de la utilización de la capacidad en nuestras plantas de producción. No obstante, registramos una pérdida neta de US$50 millones a medida que avanzamos con nuestras medidas de reestructuración.

El flujo libre de efectivo se mantuvo fuerte en US$402 millones, con una nueva reducción del capital de trabajo de US$446 millones, que generó una reducción de US$763 millones en el primer semestre. En consecuencia, nuestra posición neta de caja (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes menos deuda financiera total) mejoró y se mantuvo en US$670 millones al 30 de junio de 2020.

Situación del mercado y perspectivas

El colapso del consumo global de petróleo como resultado de las medidas adoptadas para contener la propagación de la pandemia de COVID-19 ha derivado en un fuerte aumento de los inventarios en todo el mundo. Si bien la actividad económica y el consumo de petróleo se recuperaron en cierta medida del bajo nivel registrado en abril y se ha coordinado un excepcional nivel de recortes de producción, llevará mucho tiempo volver a equilibrar el nivel de inventarios de petróleo y la capacidad de producción para lograr la recuperación del consumo y alcanzar los niveles previos a la pandemia. Este escenario se presenta distante y plagado de incertidumbre. En este contexto, las inversiones en exploración y producción de petróleo y gas se han visto seriamente recortadas y no se prevé una recuperación en el futuro próximo.

La demanda de productos tubulares de la industria de petróleo y gas ha caído en forma significativa en el segundo trimestre, luego de la reducción en el número de equipos de perforación en actividad, y prevemos que continuará cayendo en el segundo semestre como resultado de una menor actividad de perforación y altos niveles de inventarios, en particular en América del Norte. Las ventas continuarán viéndose afectadas por caídas de los precios realizados.

En este contexto incierto, prevemos una nueva reducción significativa de las ventas y márgenes durante el tercer trimestre de 2020 que afectará a todas las regiones, antes de que podamos ver alguna mejora en el cuarto trimestre. Nuestro margen de EBITDA en el tercer trimestre, excluyendo los cargos de reestructuración, podría caer a un nivel bajo cercano a un solo dígito, mientras prevemos continuar reduciendo el capital de trabajo y generar un flujo libre de efectivo positivo.

Análisis de los resultados del segundo trimestre de 2020

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) T2 2020 T1 2020 T2 2019 Sin costura 446 665 (33 %) 674 (34 %) Con costura 108 170 (36 %) 173 (37 %) Total 554 835 (34 %) 846 (35 %)

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos T2 2020 T1 2020 T2 2019 Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte 485 878 (45 %) 863 (44 %) América del Sur 145 224 (35 %) 337 (57 %) Europa 169 134 26 % 194 (13 %) Medio Oriente y África 308 331 (7 %) 315 (2 %) Asia Pacífico 83 90 (8 %) 105 (21 %) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 1,190 1,657 (28 %) 1,814 (34 %) Resultado operativo (millones de US$) (75 ) (478 ) 84 % 216 (135 %) Margen operativo (% de ventas) (6.3 %) (28.8 %) 11.9 %

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 28% con respecto al trimestre anterior y un 34% interanual. Si bien los volúmenes de ventas disminuyeron 34%, los precios de venta promedio aumentaron 8% debido a que el mix de productos vendidos fue más rico que en el trimestre anterior. Las ventas disminuyeron en todas las regiones excepto Europa, en particular en América del Norte y Sur, reflejo de la disminución de la actividad de perforación registrada en el trimestre por interrupciones causadas por COVID-19. En América del Norte las ventas disminuyeron 45% debido a la profunda caída de la actividad en los Estados Unidos y Canadá, donde el número promedio de equipos de perforación en actividad disminuyó 57% en comparación con el trimestre anterior. En América del Sur sufrimos una abrupta caída de la actividad en Argentina y la región andina. En Europa registramos mayores ventas de tubos de conducción para proyectos de la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI) y productos OCTG en el Mar del Norte y Rusia. En Medio Oriente y África registramos un alto nivel de ventas en la región del Mar Caspio, en Qatar y para una tubería offshore en África Occidental, compensado por menores ventas en el resto de la región. En Asia Pacífico, registramos mayores despachos en China, compensados por menores ventas a Tailandia y Australia

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una pérdida de US$75 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con una pérdida de US$478 millones en el trimestre anterior y una ganancia de US$216 millones en el segundo trimestre de 2019. La pérdida operativa para nuestro segmento de negocios Tubos incluyó cargos por indemnizaciones por despido de US$52 millones en el trimestre y US$23 millones en el trimestre anterior. El primer trimestre también incluyó un cargo por desvalorización de US$582 millones. A pesar de la reducción de los costos de insumos, los costos laborales y los gastos de comercialización y administración, nuestro resultado operativo experimentó una baja absorción de costos fijos y semi-fijos e ineficiencias relacionadas con la abrupta caída de los volúmenes.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros T2 2020 T1 2020 T2 2019 Ingresos por ventas netos (millones de US$) 51 105 (51 %) 104 (50 %) Resultado operativo (millones de US$) (15 ) (32 ) 52 % 18 (182 %) Margen operativo (% de ventas) (29.5 %) (30.2 %) 17.7 %

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron a la mitad en forma secuencial e interanual. Si bien los ingresos de todos nuestros negocios comprendidos en el segmento Otros disminuyeron durante el trimestre, la mayor parte de la disminución correspondió a varillas de bombeo. El margen operativo negativo refleja la menor absorción de costos fijos y las ineficiencias relacionadas con el bajo nivel de utilización de capacidad durante el trimestre.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a US$286 millones, o 23.0% de los ingresos por ventas netos en el segundo trimestre de 2020, en comparación con US$357 millones, o 20.3% en el trimestre anterior y US$339 millones, o 17.7% en el segundo trimestre de 2019. Los gastos de comercialización y administración disminuyeron un 20% secuencial, principalmente debido a menores gastos de comercialización asociados con la disminución de los volúmenes de despachos, menor depreciación y amortización y una disminución de los costos laborales parcialmente compensados por cargos por indemnizaciones por despido por US$26 millones incluidas en estos gastos.

Los resultados financieros ascendieron a una pérdida de US$14 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con una pérdida de US$22 millones en el trimestre anterior y una pérdida de US$6 millones en el segundo trimestre de 2019. La pérdida del trimestre corresponde principalmente a una pérdida cambiaria no monetaria de US$10 millones sobre saldos intercompañía, US$5 millones relacionados con la apreciación del euro sobre deudas intercompañía denominadas en euros y US$4 millones relacionados con la depreciación del real brasileño sobre deuda intercompañía denominada en dólares en nuestras subsidiarias brasileñas. Estos resultados son compensados en gran medida por cambios en nuestra reserva de conversión monetaria.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas ascendió a US$4 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con US$2 millones en el trimestre anterior y US$26 millones en el segundo trimestre del año pasado. Los resultados del trimestre derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y Techgen, parcialmente compensados por pérdidas derivadas de nuestra participación accionaria en Usiminas.

El impuesto a las ganancias ascendió a una ganancia de US$49 millones en el segundo trimestre de 2020, en comparación con una pérdida de US$136 millones en el trimestre anterior y una pérdida de US$15 millones en el segundo trimestre del año pasado. Secuencialmente, el impuesto a las ganancias del trimestre se vio influenciado por menores resultados imponibles atribuibles a las pérdidas operativas incurridas y al efecto puntual sobre cargos por impuesto diferido registrados en el primer trimestre en relación con la devaluación de varias monedas frente al dólar estadounidense, en particular el efecto de la devaluación de 25% del peso mexicano sobre la base fiscal utilizada para calcular impuestos diferidos en nuestras subsidiarias mexicanas cuya moneda funcional es el dólar estadounidense.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al segundo trimestre de 2020

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el segundo trimestre de 2020 ascendió a US$448 millones, en comparación con US$516 millones en el primer trimestre de 2020 y US$342 millones en el segundo trimestre del año pasado. Durante el segundo trimestre de 2020, generamos US$446 millones por la reducción del capital de trabajo.

El flujo libre de efectivo ascendió a US$402 millones luego de inversiones en activos fijos e intangibles de US$46 millones y nuestra posición neta de caja aumentó a US$670 millones al 30 de junio de 2020, de US$271 millones al 31 de marzo de 2020.

Análisis de los resultados del primer semestre de 2020

6M 2020 6M 2019 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 3,003 3,790 (21 %) Resultado operativo (millones de US$) (600 ) 494 (222 %) (Pérdida) ganancia del período (millones de US$) (716 ) 482 (248 %) (Pérdida) ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía

(millones de US$) (708 ) 484 (246 %) (Pérdida) ganancia por ADS (US$) (1.20 ) 0.82 (246 %) (Pérdida) ganancia por acción (US$) (0.60 ) 0.41 (246 %) EBITDA* (millones de US$) 338 760 (55 %) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 11.3 % 20.1 %

*EBITDA se define como resultado operativo más depreciaciones, amortizaciones y cargos/reversiones por desvalorizaciones. EBITDA incluye cargos por indemnizaciones por despido de US$77 millones en los 6M 2020. De no incluirse dichos cargos, EBITDA habría ascendido a US$416 millones (13.8%) en los 6M 2020.

Nuestras ventas en el primer semestre de 2020 disminuyeron 21% en comparación con el primer semestre de 2019 debido a que los volúmenes de productos tubulares despachados cayeron 17% y los precios de venta promedio disminuyeron 4%. La caída de las ventas en el primer semestre de 2020 se debió a la pandemia de COVID-19, el consiguiente confinamiento y las medidas adoptadas en todo el mundo para contener la pandemia, así como al colapso de la demanda global de petróleo y los precios del petróleo causado por una situación de exceso de oferta en el mercado y, por lo tanto, en las inversiones de las compañías de petróleo y gas. EBITDA disminuyó 55% a US$338 millones en el primer semestre de 2020 en comparación con US$760 millones en el primer semestre de 2019, luego de la disminución de las ventas, la menor absorción de costos fijos y las ineficiencias relacionadas con el bajo nivel de utilización de capacidad entre marzo y junio de 2020. En el primer semestre de 2020 registramos una pérdida neta atribuible a los accionistas de la Compañía de US$708 millones, o ($1.20) por ADS, en comparación con una ganancia de US$484 millones o US$0.82 por ADS en el primer semestre de 2019. La pérdida refleja el impacto de las condiciones de mercado severas asociadas con la pandemia, que se evidencia en la caída de las ventas, las ineficiencias asociadas con la baja utilización de nuestra capacidad de producción y un cargo por desvalorización de US$622 millones.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a US$964 millones en el primer semestre de 2020, incluyendo una reducción del capital de trabajo de US$763 millones. Luego del pago de US$1,100 millones por la adquisición de IPSCO en enero de 2020 e inversiones en activos fijos e intangibles por US$114 millones durante la primera mitad de 2020, mantuvimos una caja neta positiva (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes, derivados cubriendo préstamos e inversiones menos deuda financiera total) de US$670 millones a fin de junio de 2020.

El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:

Ingresos por ventas netos (millones de US$) 6M 2020 6M 2019 Aumento/(Disminución) Tubos 2,848 95 % 3,578 94 % (20 %) Otros 155 5 % 212 6 % (27 %) Total 3,003 100 % 3,790 100 % (21 %)

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos (miles de toneladas métricas) 6M 2020 6M 2019 Aumento/(Disminución) Sin costura 1,111 1,314 (15 %) Con costura 278 357 (22 %) Total 1,389 1,671 (17 %)

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 6M 2020 6M 2019 Aumento/(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) América del Norte 1,364 1,757 (22 %) América del Sur 370 667 (45 %) Europa 303 352 (14 %) Medio Oriente y África 638 616 4 % Asia Pacífico 173 186 (7 %) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 2,848 3,578 (20 %) (Pérdida) Ganancia operativa (millones de US$) (553 ) 455 (222 %) Margen operativo (% de ventas) (19.4 %) 12.7 %

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 20% a US$2,848 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con US$3,578 millones en el primer semestre de 2019 debido a una reducción de 17% en los volúmenes y una disminución de 4% en los precios de venta promedio. La disminución de las ventas se registró en todas las regiones, excepto Medio Oriente y África, y fue particularmente pronunciada en América del Norte y América del Sur, donde la actividad de perforación en promedio disminuyó 38% en comparación con el primer semestre de 2019. En el resto del mundo, la cantidad de equipos de perforación en actividad disminuyó en promedio un 6% interanual.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una pérdida de US$553 millones en la primera mitad de 2020 en comparación con una ganancia de US$455 millones en la primera mitad de 2019. Además de la reducción de las ventas luego de la caída de la actividad de perforación, nuestros resultados recibieron el impacto negativo de una menor absorción de costos fijos y las ineficiencias relativas al bajo nivel de utilización de capacidad entre marzo y junio de 2020. Adicionalmente, los resultados de los primeros seis meses de 2020 se vieron afectados por cargos por indemnizaciones por despido de US$75 millones y un cargo por desvalorización de US$582 millones, reflejo de las difíciles condiciones de negocios generadas por la pandemia de COVID-19, con el colapso de la demanda y los precios del petróleo y el impacto en la actividad de perforación y la demanda de tubos de acero.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 6M 2020 6M 2019 Aumento/(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de US$) 155 212 (27 %) (Pérdida) Ganancia operativa (millones de US$) (47 ) 39 (219 %) Margen operativo (% de ventas) (30.0 %) 18.4 %

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron 27% a US$155 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con US$212 millones en el primer semestre de 2019, principalmente debido a menores ventas de varillas de bombeo.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una pérdida de US$47 millones en la primera mitad de 2020, en comparación con una ganancia de US$39 millones en la primera mitad de 2019. Los resultados negativos durante la primera parte de 2020 se deben a la disminución de la demanda a causa de la pandemia de COVID-19, y recibieron el impacto negativo de la menor absorción de costos fijos y las ineficiencias relacionadas con el bajo nivel de utilización de capacidad entre marzo y junio de 2020. Adicionalmente, los resultados en los primeros seis meses de 2020 fueron afectados por un cargo por desvalorización de US$40 millones relacionado con los negocios de varillas de bombeo y coiled tubing.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a US$643 millones en el primer semestre de 2020, representando 21% de las ventas, y a US$684 millones en el primer semestre de 2019, representando 18% de las ventas. Durante el primer semestre de 2020, los gastos de comercialización y administración incluyen US$36 millones de cargos por indemnizaciones por despido.

Los resultados financieros ascendieron a una pérdida de US$36 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con una ganancia de US$18 millones en el primer semestre de 2019. La pérdida en el primer semestre de 2020 corresponde a costos financieros netos de US$10 millones, reflejo de una menor posición neta de caja y un menor rendimiento sobre la posición, y a una pérdida cambiaria de US$26 millones neta de resultados de derivados, principalmente correspondiente a una pérdida de US$21 millones relacionada con la depreciación del real brasileño sobre deuda intercompañía denominada en dólares en nuestras subsidiarias brasileñas, que es compensada en gran medida por cambios en nuestra reserva de conversión monetaria.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de US$6 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con una ganancia de US$55 millones en el primer semestre de 2019. Los resultados del primer semestre de 2020 derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y Techgen, parcialmente compensada por pérdidas por nuestra participación accionaria en Usiminas.

El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de US$86 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con US$85 millones en el primer semestre de 2019.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al primer semestre de 2020

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el primer semestre de 2020 ascendió a US$964 millones (incluyendo una reducción en el capital de trabajo de US$763 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas por US$890 millones (incluyendo una reducción en el capital de trabajo de US$346 millones) en el primer semestre de 2019.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a US$114 millones en el primer semestre de 2020, en comparación con US$183 millones en el primer semestre de 2019. El flujo libre de efectivo ascendió a US$850 millones en el primer semestre de 2020.

Luego del pago de un dividendo de US$1,100 millones por la adquisición de IPSCO en enero de 2020, nuestra posición financiera al 30 de junio de 2020 ascendió a una posición neta de caja (es decir, efectivo, otras inversiones corrientes y no corrientes, derivados cubriendo préstamos e inversiones menos deuda financiera total) de US$670 millones.

Tenaris presenta su informe semestral

Tenaris S.A. anuncia que ha presentado su informe semestral por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 ante la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. Se puede obtener una copia del informe semestral ingresando al sitio web de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo en www.bourse.lu y al sitio web de Tenaris en ir.tenaris.com.

Los tenedores de acciones y ADS de Tenaris y cualquier otra parte interesada pueden solicitar una copia impresa gratuita del informe semestral llamando al 1-888-300-5432 (sin cargo desde los Estados Unidos) o al 52-229-989-1159 (fuera de los Estados Unidos).

Conferencia telefónica

El 6 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas. Para acceder a la conferencia telefónica, deberá marcar +1 866 789 1656 dentro de América del Norte, o +1 630 489 1502 internacionalmente. El número de acceso es “4172657”. Sírvase realizar el llamado 10 minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia. La conferencia telefónica también se transmitirá por internet en ir.tenaris.com/events-and-presentations.

La reproducción de la conferencia telefónica estará disponible en nuestra página web http://ir.tenaris.com/ o por teléfono desde el 6 de agosto a la 1:00 p.m. (hora del este) hasta el 14 de agosto de 2020 a la 1:00 p.m. Para acceder a la reproducción por vía telefónica, deberá marcar +1 855 859 2056 o +1 404 537 3406 y digitar la clave de acceso “4172657” cuando le sea solicitada.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Estado de Resultado Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, Período de seis meses finalizado el 30 de junio de, 2020 2019 2020 2019 Operaciones continuas No auditados No auditados Ingresos por ventas netos 1,241,045 1,917,965 3,003,356 3,789,724 Costo de ventas (1,042,322 ) (1,342,819 ) (2,335,987 ) (2,614,618 ) Ganancia bruta 198,723 575,146 667,369 1,175,106 Gastos de comercialización y administración (285,964 ) (338,608 ) (643,009 ) (683,974 ) Cargo por desvalorización - - (622,402 ) - Otros ingresos (egresos) operativos, netos (3,354 ) (2,050 ) (2,098 ) 2,372 Resultado operativo (90,595 ) 234,488 (600,140 ) 493,504 Ingresos financieros 3,792 12,736 5,669 23,197 Costos financieros (7,418 ) (11,287 ) (15,860 ) (18,269 ) Otros resultados financieros (9,894 ) (7,585 ) (25,636 ) 13,330 (Pérdida) ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias (104,115 ) 228,352 (635,967 ) 511,762 Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas 4,406 26,289 6,295 55,424 (Pérdida) ganancia antes del impuesto a las ganancias (99,709 ) 254,641 (629,672 ) 567,186 Impuesto a las ganancias 49,402 (14,942 ) (86,367 ) (84,898 ) (Pérdida) ganancia del período (50,307 ) 239,699 (716,039 ) 482,288 Atribuible a: Accionistas de la Compañía (47,961 ) 241,486 (708,029 ) 484,365 Participación no controlante (2,346 ) (1,787 ) (8,010 ) (2,077 ) (50,307 ) 239,699 (716,039 ) 482,288

Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado



(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de junio de 2020 Al 31 de diciembre de 2019 No auditados ACTIVO Activo no corriente Propiedades, planta y equipo, netos 6,368,345 6,090,017 Activos intangibles, netos 1,460,659 1,561,559 Activos con derecho a uso, netos 265,027 233,126 Inversiones en compañías no consolidadas 855,264 879,965 Otras inversiones 47,050 24,934 Activos por impuesto diferido 228,699 225,680 Otros créditos, netos 151,941 9,376,985 157,103 9,172,384 Activo corriente Inventarios, netos 1,857,713 2,265,880 Otros créditos y anticipos, netos 129,662 104,575 Créditos fiscales 126,215 167,388 Créditos por ventas, netos 1,044,768 1,348,160 Instrumentos financieros derivados 4,563 19,929 Otras inversiones 445,217 210,376 Efectivo y equivalentes de efectivo 910,957 4,519,095 1,554,299 5,670,607 Total del Activo 13,896,080 14,842,991 PATRIMONIO Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía 11,188,272 11,988,958 Participación no controlante 188,606 197,414 Total del Patrimonio 11,376,878 12,186,372 PASIVO Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 231,799 40,880 Pasivos por arrendamiento 221,544 192,318 Pasivos por impuesto diferido 379,953 336,982 Otras deudas 241,690 251,383 Previsiones 73,886 1,148,872 54,599 876,162 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 467,115 781,272 Pasivos por arrendamiento 43,236 37,849 Instrumentos financieros derivados 27,224 1,814 Deudas fiscales 97,392 127,625 Otras deudas 238,387 176,264 Previsiones 13,005 17,017 Anticipos de clientes 69,255 82,729 Deudas comerciales 414,716 1,370,330 555,887 1,780,457 Total del Pasivo 2,519,202 2,656,619 Total del Patrimonio y del Pasivo 13,896,080 14,842,991



Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado

Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, Período de seis meses finalizado el 30 de junio de, (Valores expresados en miles de USD) 2020 2019 2020 2019 No auditados No auditados Flujos de efectivo de actividades operativas (Pérdida) ganancia del período (50,307 ) 239,699 (716,039 ) 482,288 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 149,203 135,220 316,180 266,555 Cargo por desvalorización - - 622,402 - Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos (88,553 ) (164,370 ) (2,295 ) (154,419 ) Ganancia de inversiones en compañías no consolidadas (4,406 ) (26,289 ) (6,295 ) (55,424 ) Intereses devengados netos de pagos (1,765 ) (855 ) 1,371 (295 ) Variaciones en previsiones (291 ) 2,844 (11,781 ) 974 Variaciones en el capital de trabajo 446,069 146,556 763,040 346,045 Efecto de conversión monetaria y otros (2,371 ) 9,496 (2,926 ) 4,193 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 447,579 342,301 963,657 889,917 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (45,541 ) (97,378 ) (113,585 ) (183,064 ) Cambio en anticipo a proveedores de propiedades, planta y equipo 544 1,535 117 2,036 Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido - - (1,063,848 ) (132,845 ) Reembolso de préstamo por empresas no consolidadas - - - 40,470 Aumento por disposiciones de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 647 474 1,165 736 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas 278 28,974 278 28,974 Cambios en las inversiones financieras (286,733 ) 163,129 (255,439 ) 229,906 Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades de inversión (330,805 ) 96,734 (1,431,312 ) (13,787 ) Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados - (330,550 ) - (330,550 ) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias - (672 ) - (672 ) Cambios de participaciones no controlantes 1 - 2 1 Pagos de pasivos por arrendamientos (9,982 ) (9,276 ) (24,943 ) (19,447 ) Tomas de deudas bancarias y financieras 223,090 460,320 442,248 644,716 Pagos de deudas bancarias y financieras (256,628 ) (274,042 ) (571,122 ) (413,094 ) Flujos netos de efectivo (aplicados a) originados en actividades de financiación (43,519 ) (154,220 ) (153,815 ) (119,046 ) Aumento (Disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 73,255 284,815 (621,470 ) 757,084 Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 839,864 897,502 1,554,275 426,717 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio (2,221 ) 700 (21,907 ) (784 ) (Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo 73,255 284,815 (621,470 ) 757,084 910,898 1,183,017 910,898 1,183,017

Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA= Resultado operativo + Depreciaciones y amortizaciones + Cargos/(reversiones) por desvalorizaciones.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, 2020 2019 2020 2019 Resultado operativo (90,595 ) 234,488 (600,140 ) 493,504 Depreciaciones y amortizaciones 149,203 135,220 316,180 266,555 Pérdida por desvalorización - - 622,402 - EBITDA 58,608 369,708 338,442 760,059

Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicados a) originados en actividades operativas – las inversiones de capital.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, Período de tres meses finalizado el 30 de junio de, 2020 2019 2020 2019 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 447,576 342,301 963,654 889,917 Inversiones de capital (45,541 ) (97,378 ) (113,585 ) (183,064 ) Flujo libre de efectivo 402,035 244,923 850,069 706,853

Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula de la siguiente manera:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de junio de,

2020 2019 Efectivo y equivalentes de efectivo 910,957 1,201,987 Otras inversiones corrientes 445,217 360,694 Inversiones de renta fija 36,516 22,800 Derivados cubriendo préstamos e inversiones (23,458 ) 15,051 Deudas bancarias y financieras – Corrientes (467,115 ) (844,926 ) Deudas bancarias y financieras – No corrientes (231,799 ) (49,375 ) Efectivo / (deuda) neta 670,318 706,231

