TOMI Environmental Solutions, Inc. implementa SteraMist en Pfizer, Chesterfield, Mo.

BEVERLY HILLS, Calif., April 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.® (“TOMI”) (OTCQX:TOMZ), una empresa global especializada en productos esenciales para desinfección y descontaminación, anunció hoy que SteraMist® implementó un Sistema Integrado Personalizado iHP® en una instalación de Pfizer recientemente construida en Chesterfield, MO. TOMI utiliza su plataforma principal Binary Ionization Technology® (BIT™) (Tecnología de Ionización Binaria) por medio de manufactura, licenciamiento, servicio y venta de su marca de productos SteraMist® - empañamiento y nebulización basados en peróxido de hidrógeno.



SteraMist es utilizada actualmente en múltiples instalaciones Pfizer a través del país, demostrando una asociación sólida, y dedicada a limitar la diseminación de patógenos peligrosos. Las instalaciones de Chesterfield, con aproximadamente 295.000 pies cuadrados, es la sede del grupo BioTherapeutics Pharmaceutical Science, un edificio destinado a la investigación y desarrollo (I&D) de nuevos medicamentos potenciales.

Los sistemas SteraMist fueron instalados en cuatro (4) suites cGMP en salas estériles, un total de veinte (20) aplicadores SteraMist instalados en el techo conectados con gabinetes de control de generador doble, programados para operar uno (1) o todos los aplicadores simultáneamente. El sistema utiliza nuestro barril con 55 galones de solución BIT e incluye un botón E-stop (apagado de emergencia), HMI con programación personalizada con tiempos de reloj, sensor de H 2 O 2 , e informes de resultados compatibles con PDF. El Sistema Integrado Personalizado SteraMist será utilizado diariamente para garantizar la total desinfección y descontaminación.

Elissa Shane, COO (directora de operaciones) de TOMI, dice, “TOMI está encantada con su asociación con Pfizer, mientras que continuamos la expansión de sus instalaciones. SteraMist es el ajuste perfecto para las empresas farmacéuticas con una solución rápida y altamente eficaz que ofrece la tecnología iHP”.

TOMI™ Environmental Solutions, Inc.: Innovating for a safer world®

(Innovando para un mundo más seguro)

TOMI™ Environmental Solutions, Inc. (OTCQX: TOMZ ), es una empresa global de descontaminación y prevención de infecciones, que proporciona soluciones ecológicas para desinfección de superficies interiores a través de la manufactura, venta y licenciamiento de su plataforma principal Binary Ionization Technology® (BIT™). Una tecnología inventada bajo una subvención de defensa en asociación con la Agencia de Proyectos de Investigación (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la solución BIT™ utiliza un bajo porcentaje de Peróxido de Hidrógeno como su único ingrediente activo para producir un radical hidroxila (.OH ion), referido como Peróxido de Hidrógeno ionizado (iHP™). Representado por la marca de productos SteraMist™, iHP™ produce un aerosol que elimina los gérmenes y que funciona como un gas tóxico visual.

Los productos TOMI están diseñados para ofrecer servicios a una amplia variedad de estructuras comerciales, incluyendo, mas sin limitación, hospitales e instalaciones médicas, barcos cruceros, edificios de oficinas, habitaciones de hoteles y moteles, escuelas, restaurantes, instalaciones de procesamiento de carnes y productos agrícolas, cuarteles militares, departamentos de policía y cuerpo de bomberos e instalaciones deportivas. Los productos y servicios TOMI también son utilizados en viviendas unifamiliares y multifamiliares.

TOMI desarrolla programas de capacitación y protocolos de aplicación para sus clientes y es miembro activo de la Asociación Norteamericana de Seguridad Biológica, la Asociación Norteamericana de Bancos de Tejidos, la Asociación para los Profesionales de Control de Infecciones y Epidemiología, la Sociedad de Epidemiología Hospitalaria de Norteamérica y la Asociación de la Industria de Restauración.

Para obtener información adicional, visite, http://www.tomimist.com/ o comuníquese con nosotros, info@tomimist.com .

Pfizer Inc.: Working together for a healthier world™

(Trabajamos juntos por un mundo más saludable)

En Pfizer, aplicamos la ciencia y nuestros recursos globales para ofrecer terapias que extienden y mejoran sustancialmente la vida de las personas. Nos esforzamos por establecer estándares de calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y manufactura de productos para el cuidado de la salud. Nuestro portafolio global incluye medicamentos y vacunas, así como muchos de los productos de consumo para los cuidados de salud más conocidos en el mundo. Todos los días, los colegas de Pfizer trabajan en los mercados desarrollados y emergentes para promover el bienestar, prevención, tratamiento y cura que desafían las más temidas enfermedades de nuestro tiempo. Siendo consistentes con nuestra responsabilidad como una de las empresas biofarmacéuticas innovadoras líderes mundiales, colaboramos con los proveedores de servicios de salud, gobiernos y las comunidades locales para apoyar y expandir el acceso a una atención de salud confiable y accesible en todo el mundo. Desde hace más 150 años, Pfizer trabaja para hacer la diferencia para todos los que confían en nosotros. Continuamente publicamos información importante para los inversores en nuestro sitio web www.pfizer.com. Además, para obtener más información, visite, www.pfizer.com y síganos en Twitter at @Pfizer y @Pfizer_News, LinkedIn, YouTube y haga like en Facebook en, Facebook.com/Pfizer.

Declaración de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995

Ciertas declaraciones escritas y verbales hechas por nosotros pueden ser consideradas “declaraciones prospectivas”, (forward-looking), según su definición en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (la “Ley de Reforma”). Las declaraciones prospectivas se identifican por palabras y frases tales como “esperamos”, “se espera que”, “estima”, “estimó”, “perspectiva actual”, “esperamos que”, “equivaldría a”, “proyecta”, “proyecciones”, “se prevé que sea”, “anticipa”, “anticipó”, “creemos”, “podría ser” y otras frases similares. Todas las declaraciones que abordan el rendimiento operativo, los eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurrirán en el futuro, incluyendo las declaraciones relacionadas con el aumento de los ingresos, ganancias, aumento de las ganancias por acción, o proyecciones similares, son declaraciones prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma. Son declaraciones prospectivas, y deben ser evaluadas en vista de los factores de riesgo importantes que pueden causar que nuestros resultados reales difieran, de modo material, de los resultados anticipados. La información proporcionada en este documento se basa en los hechos y circunstancias conocidos en este momento. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado.