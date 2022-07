Triller pide la prohibición inmediata de TikTok, llamándolo la mayor amenaza existencial a la estructura de Estados Unidos

Triller pide que todos los estadounidenses eliminen TikTok hoy y que el gobierno de Estados Unidos tome medidas directas y necesarias desde hace tiempo para prohibir TikTok

LOS ÁNGELES, July 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triller hace un llamado a CFIUS, al Presidente Joe Biden y al Congreso y al Departamento de Defensa para que se prohíba TikTok, llamándolo como la mayor amenaza a la seguridad de Estados Unidos, hoy en una carta abierta del director ejecutivo y presidente de Triller, Mahi De Silva.



Como director ejecutivo de una empresa global, cuya misión es ayudar a los creadores a tomar control de su destino en la economía creadora, utilizando tecnología adaptativa transformadora, cuento con el apoyo cada vez más solidario de funcionarios electos, reguladores, funcionarios de inteligencia , otros ejecutivos y consumidores de todo el mundo que reconocen la atrocidad del impacto devastador de TikTok en nuestra sociedad. Las señales de peligro abundan y son destacadas por los líderes de nuestra comunidad de inteligencia y hasta por los periodistas de tecnología más versátiles y conectados. Todos los padres estadounidenses deben averiguar lo que esta aplicación de video social sabe sobre sus hijos y cómo esas señales se utilizan para obtener información más detallada de la ubicación, preferencias y hábitos de sus padres y toda la familia. Los petaflops de datos enviados por los usuarios estadounidenses de TikTok comienzan con preferencias de contenido e información de localización que pueden conducir rápidamente a determinar quién es el propietario de la vivienda, su horario de trabajo y planes vacacionales y una serie de datos mucho más detallados sobre todo aspecto de nuestra vida en Estados Unidos.

Hoy, hacemos un llamado a todos los estadounidenses a que eliminen TikTok de sus dispositivos de inmediato. Además, Triller pide al gobierno de Estados Unidos que tome medidas inmediatas y prohíba TikTok y su compañía matriz, ByteDance, de propiedad China. El riesgo nunca fue tan alto.

El reciente artículo del profesor Scott Galloway, TikTok: Trojan Stallion , ilustra esto diestramente:

“El gobierno chino tiene el poder de acceder los datos de empresas del sector privado cuando quiera. Una amplia gama de leyes hacen esto posible, incluso la Ley de protección de secretos de Estado (Law of Guarding State Secrets): Si se sospecha que usted guarda información estatal confidencial, debe conceder acceso. El estado toma posiciones de pequeño propietario, conocidas como acciones de oro (que normalmente conceden posiciones en el directorio) en negocios considerados estratégicos para el estado. Uno de esos acuerdos de acciones de oro es con ByteDance. Y aunque TikTok no es accesible para los consumidores chinos, el acceso chino a los datos de TikTok no está en disputa. En junio, Buzzfeed obtuvo más de 80 grabaciones de audio de reuniones internas de TikTok, confirmando que la administración de ByteDance en China tenía acceso sin restricciones a los datos de TikTok. Un gerente de TikTok se refiere a un ingeniero en Beijing, conocido como el ‘Administrador Maestro’, que "tiene acceso a todo".

Esto crea algunas preocupaciones meteóricas en torno a TikTok en Estados Unidos.

Los sistemas de IA que impulsan la recomendación de videos de formato corto se ampliarán para influir el comercio electrónico y su cadena de suministro asociada, lo que, a su vez, moldeará e influirá en el futuro del comercio estadounidense. ByteDance, de propiedad China y su agente en Estados Unidos, TikTok, ya tienen la mayor parte de la atención digital, donde los estadounidenses dedican hasta 90 minutos al día desplazándose por el contenido recomendado por IA, mucho más que el tiempo que pasan en plataformas como Google, Facebook o Amazon.

Más importante aún, nuestras preocupaciones como estadounidenses debe ir más allá de nuestra billetera y llegar hasta la estructura misma de nuestra sociedad: la democracia representativa y la libertad de expresión. Los sistemas de IA controlados por ByteDance, de propiedad China y distribuidos vía TikTok son la penúltima herramienta de influencia para nuestra juventud moldeando el contenido y las percepciones para favorecer una agenda pro-China.

Está claro que en el léxico de la tecnología, la relación señal-ruido para TikTok y su compañía matriz china, ByteDance, es totalmente señal. Se volvió inevitable que la posición extremamente influyente de TikTok en el mercado no es simplemente una amenaza dentro del ecosistema de creador de contenido, sino una amenaza para toda nuestra economía, debido a que sus propietarios chinos no tienen que regirse por las mismas reglas que otras plataformas en este espacio. Estos peligros presentes y futuros amenazan toda la economía de innovación estadounidense.

Comprendemos que algunos pueden argumentar que Google, Facebook y Triller también recopilan una infinidad de granitos de arena digitales de los usuarios; sin embargo, como cualquier otra empresa de Estados Unidos, Triller opera bajo las leyes de Estados Unidos. También puede parecer conveniente que una empresa pida la prohibición de la empresa más grande en su espacio. Sin embargo, en nuestra esencia, Triller se trata de dar a los creadores un control total sobre su contenido y datos de sus fans y, por último, control total de su destino.

Como el Profesor Galloway concluyó acertadamente, como sociedad, aceptamos a un protagonista extranjero para seducir a nuestros hijos y dominar este mercado, y lo hicimos sin objeciones.

Triller cree que eso debe terminar.

Con la expansión de Triller para desarrollar la plataforma para creadores y sentar las bases para su plataforma de creadores, la pionera en su tipo, desarrollamos un entendimiento mucho más profundo de la economía de creador de contenido. Desde nuestra perspectiva, que observa más de 175 mil millones de ítems de contenido de redes sociales por trimestre, cubriendo más de dos millones de creadores y 25,000 marcas, constatamos que TikTok suprime contenido y contribuciones de creadores de la raza negra, haciendo ese contenido invisible para sus audiencias. Es indiscutible que el algoritmo TikTok AI diseñado por ByteDance es la mejor herramienta de propaganda, por lo que India prohibió la aplicación a sus ciudadanos. Otro ejemplo es el rol de TikTok en las recientes elecciones en las Filipinas para Bongbong Marcos, según lo detalla Bloomberg . Así como el artículo magistralmente atribuye la culpabilidad al rol de TikTok en reescribir la historia de las Filipinas, lo que debe ser también un aviso muy claro para que cada uno de nosotros entienda que ese exacto mecanismo está en cada uno de nuestros hogares.

Sin duda TikTok juega un papel decisivo en la habilitación de redes de vigilancia dentro y fuera de China. Los medios en que estas tecnologías pueden acceder nuestras vidas son casi ilimitadas. Este es un peligro evidente y presente y una cuestión de seguridad nacional.

Observe la amplitud de los datos a los que TikTok tiene acceso y entendimiento. Luego, haga una conexión con las preocupaciones más amplias que plantean nuestros líderes políticos, la comunidad de inteligencia y los líderes empresariales, donde hay humo, hay fuego.

Triller está disparando la alarma de incendio hoy.



No tenemos tiempo que perder.



Triller, la plataforma para creadores de contenido por creadores de contenido, desarrolló una red de servicios y productos para creadores. Configuró un ecosistema revolucionario para atender las necesidades inmediatas y a largo plazo de las personas que buscan compartir sus pasiones con el mundo. Mientras nuestro enfoque está en el creador de contenido y el futuro de la economía creadora, consideramos que el futuro más amplio de la innovación estadounidense está en riesgo debido a nuestra continua indiferencia ante esta amenaza que está literalmente en nuestras manos.

Únase a nosotros hoy y tome medidas. Únase a nosotros y a todos los estadounidenses amantes de la libertad con una visión clara, que creen en los mercados libres, libertad creativa, innovación y un futuro en el que podamos conducir nuestra vida sin obstáculos de fuerzas oscuras.

Mahi de Silva

Director Ejecutivo

Triller, Inc.

Acerca de Triller:

Triller es la plataforma de tecnología Open Garden alimentada por IA para creadores de contenido Con la integración de la cultura musical con los deportes, moda, entretenimiento e influencers a través de una visión de 360 grados de contenido y tecnología, Triller impulsa a sus influencers a publicar el contenido creado en la aplicación en diferentes plataformas de redes sociales y utiliza tecnología de IA patentada para impulsar y monitorear su contenido de forma viral en sitios y redes afiliadas y no afiliadas, permitiéndoles llegar a millones de usuarios adicionales. Además, Triller es propietario de VERZUZ, la plataforma de música en vivo lanzada por Swizz Beatz y Timbaland; Amplify.ai, una plataforma líder de interacción con el cliente; FITE, un sitio de transmisión global de PPV, AVOD y SVOD de nivel superior; y Thuzio, un líder en eventos y experiencias de influencers premium B2B. Triller recientemente presentó una oferta pública inicial que se espera que ocurra a finales de este año.

Acerca de TikTok:

TikTok es un caballo de Troya del partido comunista chino disfrazado de aplicación de formato corto que el 80 por ciento de los niños estadounidenses descargaron en su teléfono. TikTok puede leer, descargar, ver, copiar, rastrear y controlar todos y cada uno de los aspectos del teléfono, información del propietario y de quienes están cerca, y envía la información al mayor enemigo de Estados Unidos, el Partido Comunista de China. No se equivoquen con esto, TikTok no es un juguete, sino más bien, una de las armas de guerra más avanzadas que jamás haya invadido Estados Unidos.

Una foto adjunta a este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ca8bb25e-7e18-4071-846d-6d75cf7bfbe9