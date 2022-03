Umit Ciftci fue nombrado gerente regional de desarrollo de negocios para Turquía

TEMECULA, California, March 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Grupo de Energía Limpia y Gases Industriales (Grupo) de Nikkiso Cryogenic Industries, una parte del grupo de empresas Nikkiso Co., Ltd (Japón), se enorgullece de anunciar el nombramiento de Umit Ciftci como gerente regional de desarrollo de negocios para Turquía y áreas aledañas.

Con sede en Estambul, Turquía, estará a cargo de la toda la línea de productos del Grupo, y se reportará a Ole Jensen, NCE&IG GmbH Alemania.

Umit obtuvo una licenciatura en Ingeniería de Administración, que ofrece una formación sólida en ingeniería, así como en negocios y finanzas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en Compressed Air desempeñando varias posiciones, incluyendo ingeniero de ventas, gerente de marketing y línea de negocios en Turquía y gerente de desarrollo de negocios en los Emiratos Árabes Unidos para Atlas Copco.

"La experiencia de Umit, así como el conocimiento del mercado y la industria serán de gran beneficio para NCEIG GmbH, mientras trabajamos en el desarrollo de oportunidades potenciales en este mercado. Esperamos sus contribuciones positivas", según Ole Jensen, vicepresidente de NCEIG Europa.

Con esta adición, Nikkiso continúa su compromiso de mantener una presencia global y local para sus clientes.

ACERCA DE CRYOGENIC INDUSTRIESCryogenic Industries, Inc. (ahora miembro de Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipos de procesamiento de gas criogénico diseñados y plantas de proceso a pequeña escala para las industrias de gas natural licuado (GNL), servicios de pozos y gas industrial. Cryogenic Industries, fundada hace más de 50 años, es la empresa matriz de ACD, Cosmodyne y Cryoquip y un grupo comúnmente controlado de aproximadamente 20 entidades operativas.

Para más información visite,www.nikkisoCEIG.com y www.nikkiso.com.

