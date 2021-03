Utah lanza programa piloto pionero de licencia de conducir móvil

WALTHAM, Massachussets y BOSTON and SALT LAKE CITY, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La División de Licencias de Conducir (DLD) de Utah, lanzó un programa piloto de licencias de conducir móviles (mDL) para ofrecer licencias de conducir y tarjetas de identificación en teléfonos móviles. El programa piloto demostrará una mejora en la privacidad y seguridad ciudadana, al mismo tiempo que destacará la conveniencia y seguridad de las transacciones tap and go (pago sin contacto). Utilizará una aplicación móvil totalmente compatible con la norma ISO 18013-5, siguiendo las Normas de Implementación de mDL de la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados de Estados Unidos (AAMVA).



Los nuevos mDL son una forma de identificación digital segura y sin contacto que proporciona a los ciudadanos el control de sus datos de identidad. Eligen la información personal que comparten con las empresas. El programa piloto fomentará la aceptación pública de mDL en escenarios del mundo real como banca, viajes, paradas de tráfico y transacciones de restaurantes y licorerías que requieren verificación de edad. El desarrollo de un ecosistema abierto durante el programa piloto donde los mDL sean aceptados en muchos negocios preparará el terreno para que los mDL sean viables para los más de dos millones de conductores con licencia de Utah. Los habitantes de Utah podrán dejar su billetera en casa muy pronto.

A diferencia de otros pilotos, Utah utilizará completamente la norma ISO 18013-5 para mDL, que ofrece el beneficio de la prueba criptográfica de identidad que evita la falsificación y no se puede lograr simplemente mostrando la pantalla de su teléfono a un empleado de un negocio.

“Nuestra División de Licencias de Conducir se compromete a trabajar con los residentes y las partes interesadas para implementar una solución que brinde el mayor valor a los habitantes de Utah: una vez que sea aceptada en cualquier lugar y ofrezca mayor privacidad, seguridad y control personal", dijo Jess L. Anderson, Comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. “La privacidad de los habitantes de Utah es de suma importancia para nosotros y la mDL les permite tener control de sus datos. Eligen qué información compartir cuando se solicita su identificación”.

Para mDL, Utah DLD utilizó GET Group North America y su socio tecnológico Scytáles para ofrecer GET Mobile ID, una aplicación compatible con la norma ISO 18013-5 que coloca una licencia de conducir oficial o tarjeta de identificación en el teléfono inteligente de un ciudadano. El documento de identificación sin contacto se puede verificar con un toque o escaneo y se acepta en todo el mundo utilizando cualquier lector compatible con ISO 18013-5, como GET Mobile Verify. La tecnología GET/Scytáles mDL fue la primera en aprobar las pruebas formales de evaluación de conformidad, destinadas a garantizar el cumplimiento de los estrictos estándares que permiten la aceptación global.

“Utah DLD tiene una visión y tiempo increíbles para liderar el mundo con mDL estandarizados. Nos enorgullece apoyar a Utah DLD mientras comienzan el lanzamiento de un programa mDL a gran escala", dijo Alex Kambanis, presidente y director general de GET Group North America. “El COVID aceleró la importancia de la identificación sin contacto para los ciudadanos así como para los negocios que aceptan la identificación. Utah DLD ofrece a los habitantes de Utah un enorme beneficio con impactos financieros, de seguridad y relacionados con la salud”.

“Los habitantes de Utah hoy liderarán el país en tener el beneficio de una forma de identificación móvil completamente segura, centrada en la privacidad y estandarizada. Nuestro equipo espera apoyar a Utah en su rol pionero en la implementación del primer mDL totalmente compatible con ISO", dijo Geoff Slagle, presidente y director de desarrollo de negocios de Scytáles, Inc.

El programa piloto comenzará con aproximadamente 100 participantes seleccionados y se ampliará a 10.000 participantes, incluyendo el público en general, durante 2021. Los negocios de Utah pueden participar en el programa piloto para aceptar mDLs ahora y prepararse para cuando la mDL esté disponible para todos los habitantes de Utah.

Acerca de GET Group North America

GET Group North America y sus socios desarrollan, fabrican e implementan soluciones integrales para credenciales físicas y móviles seguras que permiten a las agencias gubernamentales, departamentos de vehículos automotores, municipalidades, organizaciones de cumplimiento de la ley y otras entidades aprovechar lo último en tecnologías de gestión de identidad segura. Desde tarjetas de identificación con foto, licencias de conducir y pasaportes hasta mDL y mID, GET Group NA ofrece capacidades avanzadas de emisión, verificación y personalización que evitan el fraude de identificación, satisfacen las necesidades diversificadas de los clientes y respaldan el futuro de los casos de uso de documentos de identificación.

Acerca de Scytáles

Scytáles abre nuevos caminos desarrollando y ofreciendo Licencias de Conducir Móviles, Identificaciones Móviles, Identificaciones Móviles derivados y Pasaportes de Vacunación Móvil compatibles con las normas ISO como complemento a los Documentos Impresos de Seguridad, y mecanismos de Validación en tiempo real en modos en línea y fuera de línea. La empresa participa como especialistas en Identidad Móvil a través del organismo de estandarización (SIS) y participa en el Grupo de Trabajo 14 sobre Licencias de Conducir Móviles dentro de ISO/IEC JTC1/SC17/WG10. Scytáles también ofrece a un proveedor de servicios de credenciales (CSP), una ICP 9303/PKD de la OACI, que soporta múltiples DLs/IDs móviles y proveedores de validación de identidad en línea. Scytáles sienta las bases para una línea completa de servicios digitales en línea, que atiende a miles de millones de usuarios, y asimismo permite que los documentos impresos y billetes de alta seguridad se vuelvan digitales y móviles.

