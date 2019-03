Validado con Microsoft Skype Empresarial, Patton ofrece integración basada en la nube

Las puertas de enlace de voz sobre IP y eSBC SmartNode™, validados por TekVizion, integran la telefonía tradicional, las comunicaciones ALL-IP —o ambas al mismo tiempo— con Skype Empresarial



Voz sobre IP SmartNode™… ¡Mucho más que solo hablar!

GAITHERSBURG, Md., March 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton —proveedor de soluciones de activación para comunicaciones unificadas (unified communications, UC), comunicaciones unificadas como servicio (unified communications as a service, UCaaS) y en la nube con sede en Estados Unidos— anuncia que toda la versión de los productos VoIP SmartNode 3.X —incluido SmartNode virtual (vSN)— están validados para la interoperabilidad con Skype Empresarial (Skype for Business, SfB).

Los productos SmartNode son validados por TekVizion , un laboratorio certificado por Microsoft, en categorías de puertas de enlace mejoradas y controladores de borde de sesión (session border controller, SBC), y son compatibles con futuras versiones de Microsoft Teams.



>> Certificado de validación: Patton SBC/Gateway 3.X



El Servicio de orquestación de borde Patton Cloud facilita en gran medida la activación, la configuración y la administración de la conexión admitida por SmartNode con el servicio Skype Empresarial alojado o en el sitio.



Además de permitir la transición empresarial a ALL-IP usando SfB, los productos de equipo local del cliente (customer-premise equipment, CPE) de VoIP de Patton también admiten sistemas de telefonía tradicional coexistentes, durante la migración o para siempre.



“Los ejecutivos saben que la comunicación efectiva con los clientes, socios y empleados es clave para el crecimiento sostenible”, comentó Robert R. Patton (Bobby), presidente y director ejecutivo.



“Aun así, innumerables organizaciones operan hoy en día utilizando el sistema de claves tradicional o las comunicaciones de voz TDM PBX. Con la interoperabilidad validada con Skype Empresarial, Patton permite a esas empresas conectarse al mundo IP, proporcionando mayor movilidad, mejor trabajo en equipo, más participación de los clientes y mayor productividad”, afirmó el Sr. Patton.



Al instalar las puertas de enlace de voz sobre IP y los controladores de borde de sesión empresarial (enterprise session border controllers, eSBC) SmartNode, las organizaciones pueden obtener los ahorros en costos y los beneficios de productividad de las soluciones UC y UCaaS de SfB, a la vez que mantienen las inversiones en equipos analógicos o digitales de ramales privados de conmutación (private branch exchange, PBX) y de fax, teléfonos, altavoces, intercomunicadores y sistemas de buscapersonas , sin sacrificar la conectividad de líneas de red de telefónica pública conmutada (public switched telephone network, PSTN) tradicional.



Conocido como el CPE de VoIP “más interoperable” del mundo, SmartNode ofrece todas las interfaces de telefonía estándar, por lo que las empresas pueden interconectar sin problemas sus redes híbridas o ALL IP, los servicios FXS/FXO POTS existentes, las líneas ISDN BRI/PRI y los sistemas de telefonía de protocolo de inicio de sesión (session initiation protocol, SIP) que, de otro modo, no serían compatibles con SfB.



El Sr. Patton agregó: “Al proporcionar acceso universal a la plataforma de colaboración y comunicaciones unificadas (unified communications and collaboration, UCC) de alta potencia SfB, Patton ofrece mayor movilidad, trabajo en equipo mejorado, más participación de los clientes y mayor productividad para las empresas”.



Para facilitar la instalación sin problemas, Patton ha publicado una versión gratuita de la Guía de configuración de SfB para productos SmartNode .



