VIA Motors International, Inc. y AT Motors Corporation anuncian Acuerdo de Asociación de Desarrollo Conjunto

La Asociación lanzará una línea de vehículos eléctricos de distribución urbana (UDEV's) para venta y distribución en México e internacional.

La línea de productos incluirá camiones y furgonetas eléctricas de distribución urbana, clase 2 a 5, basados en sistemas de transmisión eléctrica de alta eficacia y arquitectura modular de monopatín.

Como parte de este acuerdo, AT Motors estará a cargo del ensamblaje y soporte de ventas y distribución en México.

OREM, Utah, June 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La visión corporativa y la misión de VIA es la electrificación de flotas comerciales y de distribución urbana en el mundo, proporcionando una economía de ciclo de vida superior para nuestros clientes de empresas de flotas líderes, mejorando la huella ecológica y garantizando el acceso continuo a los principales centros urbanos. VIA se enorgullece de asociarse con AT Motors como ciudadanos globales responsables.

VIA cuenta con un equipo altamente experimentado de líderes del sector automotriz y pioneros en vehículos eléctricos, junto con tecnología avanzada comprobada de conducción eléctrica. AT Motors, con sus muchos años de producción, ensamblaje, distribución y venta de vehículos comerciales de calidad, acordó el desarrollo conjunto y la producción de una variedad de vehículos eléctricos de distribución urbana, clase 2 a 5 (UDEV's) que abordan directamente y cumplen con los principales motivadores de los propietarios para la electrificación de flotas, inclusive la sostenibilidad, mayor tiempo de operación y costo más bajo de propiedad.

Bob Purcell, director ejecutivo de VIA, dijo, "Hemos observado la dramática respuesta del mercado a nuevos vehículos tales como, Tesla, Rivian y Nikola y ahora los camiones y furgonetas de trabajo son mucho más inteligentes. Son limpios, silenciosos y eficaces”. Dijo además, "AT Motors es un socio estratégico ideal para VIA Motors en México. Nos sentimos honrados y emocionados de asociarnos con ellos. Este acuerdo permite a VIA implementar nuestra estrategia con el lanzamiento de un portafolio ampliado de UDEV's para satisfacer las necesidades y requisitos específicos de nuestros clientes en México”.

“AT Motors está encantada de asociarse con VIA en un momento en que el sector automotriz experimenta una transición importante a la electrificación, en especial en el sector de vehículos comerciales con el comercio electrónico y la entrega de última milla, impulsando una demanda sin precedentes de camiones y furgonetas de distribución a nivel mundial", dijo Bernardo García-Manzano, director ejecutivo. Agregó: "Siempre estamos explorando oportunidades de crecimiento en el mercado mexicano y en otros países. VIA es un ajuste perfecto para nosotros en este sentido”.

ACERCA DE VIA MOTORS

VIA Motors International, Inc., una empresa líder en sistemas de conducción eléctrica y vehículos de distribución urbana con tecnología avanzada de conducción eléctrica comprobada y aproximadamente 5 millones de millas de experiencia de cliente en carretera, diseña, desarrolla y comercializa vehículos eléctricos de distribución urbana con una economía de ciclo de vida superior para su uso a través de una amplia base de clientes conformada por empresas de flotas líderes.

La tecnología patentada de software y sistemas de control, el diagnóstico integrado y la telemática, y la capacidad de integración de vehículos de VIA ofrecen soluciones rentables de energía limpia para las clases de vehículos comerciales de clase 2 a clase 5. Estos vehículos están optimizados para la seguridad, el rendimiento, la eficacia y el cumplimiento normativo. Loa vehículos de VIA se comercializan bajo la marca VTRUX™.

ACERCA DE AT MOTORS CORPORATION

AT MOTORS es una empresa mexicana fundada en 2007 dedicada a la producción, importación, ensamblaje, distribución y venta de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción.

AT MOTORS cuenta con una planta de ensamblaje de vehículos y maquinaria de 15 hectáreas ubicada en la carretera Xalapa-Veracruz. La planta tiene una capacidad de producción actual de 15.000 unidades con espacio para expansión. Tiene tres líneas flexibles que pueden producir una amplia variedad de vehículos que van desde pequeños automóviles sedán de pasajeros, camiones y furgonetas de servicio ligero/mediano hasta camiones pesados y maquinaria de construcción. Además, tiene numerosas certificaciones de calidad para el montaje y exportación de vehículos. Con la creciente demanda, una segunda planta de ensamblaje está en consideración.

AT MOTORS ha obtenido representación para ensamblar y comercializar una variedad de marcas internacionales.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

No tenemos la certeza de que cualquier expectativa, pronóstico o suposición formulada en la preparación de las declaraciones prospectivas resulte precisa, o de que cualquier proyección se lleve a cabo. Se espera que pueda haber diferencias entre los resultados previstos y los reales. Nuestras declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha de su emisión inicial, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o modificar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

Para más información, comuníquese con:

Norteamérica:

Alan Perriton

Presidente

Alan.perriton@viamotors.com Información de contacto general:

VIA Motors International Inc.

165 Mountain Way Drive

Orem, UT 84058

USA

801 764 9111

info@viamotors.com