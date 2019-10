Virgin Pulse acelera innovación global; ofrece experiencias de bienestar inclusivas y adaptivas para atraer miembros en todo el mundo

La empresa profundiza la oferta de bienestar global con coaching, HRA y recompensas optimizadas, EAP integrado, opciones ampliadas de moneda y cumplimiento; anuncia Virgin Pulse GO, un evento global llave en manoPROVIDENCE, Rhode Island, Oct. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virgin Pulse, el proveedor líder mundial de software, servicios y soluciones de salud y bienestar, anunció hoy que expandió y optimizó de manera significativa sus capacidades globales de apoyo para sus miembros en más de 190 países.Los recientes avances que destacan el liderazgo global de Virgin Pulse incluyen la asociación estratégica de la empresa con Workplace Options, el proveedor líder mundial de servicios integrados de soporte y equilibrio vida-trabajo para empleados. A través de esta asociación, los miembros de Virgin Pulse pueden participar en coaching de bienestar y optimización de estilo de vida, incluyendo control de peso, nutrición, dejar el hábito de fumar, actividad física, control de estrés en idiomas locales en todos los países en los que Virgin Pulse presta servicios. Los clientes también tendrán acceso a un Programa de Asistencia a los Empleados (EAP) multilingüe e integrado, permitiendo la localización de idiomas para una experiencia superior de bienestar para sus empleados globales. La asociación entre Virgin Pulse y Workplace Options, la primera en su clase en el mercado de bienestar de los empleados, asegura que los miembros en todo el mundo tengan acceso 24 horas al día y 7 días de la semana a las herramientas digitales y el soporte humano necesarios para crear hábitos y estilos de vida saludables.“Virgin Pulse impulsa esta globalización para ayudar a las organizaciones en todo el mundo a integrar sus poblaciones en salud y el bienestar diariamente”, dijo David Osborne, director ejecutivo de Virgin Pulse. “Contamos con miembros en casi todos los países del mundo. Nuestra capacidad de atraerlo en su idioma y de maneras culturalmente relevantes, es un factor clave para ayudarlos a construir y sustentar estilos de vida saludables y prevenir condiciones crónicas. En Virgin Pulse, hemos sido intencionales en el diseño de una plataforma de salud y bienestar y experiencia basada en propósito para atraer a las personas. De hecho, nos enorgullece informar que hoy, cerca del setenta por ciento de nuestros miembros participan en la plataforma de Virgin Pulse por lo menos 21 días al mes. El nivel de participación es un cambio de vida para nuestros miembros y un cambio revolucionario para nuestra industria". Experiencias optimizadas específicas por país Además de su asociación global con Workplace Options, Virgin Pulse ha lanzado varias innovaciones globales incluyendo una Evaluación Global de Riesgo de Salud (Health Risk Assessment -HRA) con contenido certificado por la NCQA, y Virgin Pulse JourneysTM, una estructura de cambio de comportamiento globalmente relevante que incentiva a los miembros a crear hábitos más saludables, un pequeño paso a la vez. La empresa mejoró su estructura global de recompensas, añadiendo soporte para monedas adicionales y la capacidad de los clientes para lanzar locales específicos por país con mercancía relevante localmente. Opciones ampliadas de cumplimiento también están disponibles a través de asociaciones con Virgin Pulse con tarjetas de regalo Tango y OC Tanner. Estas optimizaciones, juntamente con soporte en la región y disponibilidad de la plataforma en 20 idiomas, facilita a los clientes de Virgin Pulse personalizar las experiencias de bienestar en regiones específicas, poblaciones y culturas.Contenido global, expansión de idioma y socios Como parte de su reciente expansión de contenido, Virgin Pulse presentó nuevos temas a nivel global, incluyendo diversidad y sostenibilidad, para clientes que buscan profundizar los conocimientos en áreas más amplias de bienestar en el lugar de trabajo. El contenido está disponible para todos los clientes, listo para usar, en 20 idiomas. Para personalizar aún más la experiencia de bienestar para poblaciones específicas, los clientes tienen la capacidad de crear contenido regional y específico por país, tarjetas y hábitos diarios. También pueden integrar fácilmente contenido de su socios locales, así como de socios de Virgin Pulse. A medida que Virgin Pulse continúa avanzando su ecosistema de socio global, los clientes tendrán la capacidad de integrar programas y soluciones de una variedad de proveedores de bienestar, incluyendo Kaia Health, Lifespeak, Allen Carr, GymPass y más. Reforzando su compromiso continuo con la innovación global, Virgin Pulse continua invirtiendo fuertemente en soporte lingüístico. Con las recientes adiciones de tailandés y holandés, la plataforma de Virgin Pulse hoy está disponible en 20 idiomas, con árabe planificado para 2020.Virgin Pulse GO Para organizaciones globales, en particular las que buscan una solución que se pueda implementar rápidamente, Virgin Pulse recientemente anunció Virgin Pulse GO. Esta nueva solución llave en mano, está diseñada para ayudar a las organizaciones en todo el mundo a crear culturas de salud en el lugar de trabajo, ofreciendo a los empleados una experiencia de bienestar holística y personalizada que apoye el bienestar físico, mental, financiero y social. También disponible en 20 idiomas, Virgin Pulse GO es un evento semestral que incluye una evaluación de salud previa y posterior al evento, un desafío intra-empresa de nueve semanas, así como la capacidad de lanzar desafíos individuales, entre compañeros y de hábitos saludables. Coaching digital sobre 30 temas, incluyendo dejar de fumar y el bienestar financiero, tambíen está disponible a través de Virgin Pulse JourneysTM. Un punto de entrada ideal para las empresas que buscan impulsar el bienestar dentro de sus organizaciones, Virgin Pulse GO ofrece una trayectoria integrada a ofertas más amplias de salud, bienestar y participación continua. Virgin Pulse GO se lanzará en mayo de 2020. Para más información, visite Virgin Pulse GOSeguridad y Privacidad de Datos Globales Virgin Pulse continúa marcando el estándar y liderando el mercado de bienestar en asegurar la privacidad y la seguridad de datos de sus miembros en todo el mundo. Aunque muchas empresas afirman estar listas GDPR, Virgin Pulse mantiene su compromiso de mantener conformidad plena con todos los aspectos de la Regulación General de Protección de Datos (EU Data Protection Regulation - (GDPR) de la UE y recientemente se convirtió en el único proveedor de bienestar en obtener su sistema de APEC de Reglas de Privacidad Transfronterizas (APEC Cross-Border Privacy Rules - CBPR) de APEC y APEC de Reconocimiento de Privacidad para Procesadores (Privacy Recognition for Processors - PRP) certificadosAcerca de Virgin PulseVirgin Pulse es la empresa más grande y más completa de salud, bienestar y participación digital en el mundo. Fundada como parte de Virgin Group de Sir Richard Branson, la empresa está centrada en atraer a los usuarios todos los días para construir y sostener estilos de vida saludables e impulsar resultados mesurables para los empleados, empleadores y planes de salud. Virgin Pulse fusiona la alta tecnología con un alto toque para ofrecer la única plataforma digital integrada de la industria con navegación de beneficios, análisis de solicitudes y coaching en vivo para apoyar a los clientes y miembros a través de todo el ciclo de vida de salud, bienestar y beneficios — desde análisis y evaluación hasta la activación, cambio de comportamiento y la adopción de hábitos sostenibles y saludables para condicionar el soporte de gestión y cerrar las brechas en los cuidados. Para más información, visite, Virgin Pulse y síganos en Twitter o LinkedIn.Contacto para los medios de comunicación:Press@virginpulse.com