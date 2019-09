Vista Global trae conectividad de vuelo más rápida para la aviación privada

El servicio de conectividad revolucionario LuxStream estará disponible en toda la flota mundial Vista Global de 116 aviones.Emprendimiento innovador para la experiencia de vuelo de los miembros de Vista Global Revolucionarios 25 megabits por segundo en Estados Unidos, y 15 megabits por segundo en todo el mundo. Como socio de lanzamiento, Vista Global promueve aún más la tecnología innovadora en la industria de la aviación privadaDUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, el grupo dedicado a simplificar la aviación privada, anuncia una asociación de tecnología revolucionaria con Collins Aerospace Systems que proporcionará a los clientes de aviación privada las velocidades de banda ancha más rápidas disponibles. Esta es una demostración más de que Vista Global trae al mercado la más reciente e innovadora tecnología al mercado y promueve cambios tecnológicos radicales a través de la industria de la aviación privada.El acuerdo revolucionario verá los servicios de conectividad LuxStream adoptados en toda la flota de 116 aviones de Vista Global, incluyendo las marcas VistaJet y XO, ofreciendo a los clientes conectividad digital inigualable. LuxStream se integrará primero en los 36 aviones ejecutivos que operan bajo la marca VistaJet.Thomas Flohr, fundador y presidente de Vista Global, comentó:“LuxStream marca la más reciente medida de Vista Global para transformar y promover la industria de la aviación. El servicio revolucionará por completo lo que significa mantenerse conectados con el mundo exterior durante un vuelo, proporcionando a nuestros clientes con un nivel de velocidad de banda ancha que coincide con la conectividad que esperan en tierra. La velocidad incomparable de LuxStream pone el poder de la conexión en las manos de nuestros miembros, asegurando una continuidad transparente y simple de sus negocios y su vida familiar, mientras están en el aire, manteniéndose un paso adelante en el mundo actual".El sistema LuxStream ofrecerá futuro y los servicios de conectividad existentes VistaJet y miembros de la XO sin precedentes digitales, mientras que en vuelo y permite mantener a sus clientes:La conectividad digital a bordo 24/7 con la capacidad para la transmisión simultánea de contenido HD ultra y acceso a su suite completa de dispositivos conectados;Un servicio único que ofrece la anchura de banda de vuelo más alta disponible; hasta 25 Mbps en Estados Unidos y 15 Mbps a nivel mundial.Vista Global mantiene una asociación larga y confiable con Collins Aerospace, una unidad de United Technology Corporation, un líder en soluciones de conectividad aérea Los miembros de Vista Global se beneficiarán de la experiencia completa que Collins ofrece por medio de su reconocida red de servicio y soporte. La red LuxStream es operada por SES, el operador satelital líder mundial con más de 70 satélites en dos órbitas diferentes, Órbita Geoestacionaria (GEO) y Órbita Media Terrestre (MEO), con una trayectoria comprobada de inversión en satélites pioneros y tecnología relacionada.Este es el logro más reciente en doce meses de gran movimiento para Vista Global, en que el Grupo alcanzó una serie de puntos que definen la industria, incluyendo el lanzamiento de XO, el mercado global de aviación privada, posteriormente a las principales adquisiciones de JetSmarter, una plataforma tecnológica que transforma la industria, y XOJET, la empresa líder de aviación de negocios On Demand en Estados Unidos.Acerca de Vista GlobalVista Global Holding ofrece servicios de vuelos de negocios en todo el mundo. Un grupo global con sede en el DIFC en Dubái, Vista Global integra un portafolio único de compañías que ofrecen servicios de activos básicos para cubrir todos los principales aspectos de la aviación de negocios: cobertura de vuelos internacionales garantizados y On Demand, leasing y financiamiento de aviones; y tecnológica de vanguardia de aviación. La misión del grupo es liderar el cambio para ofrecer a los clientes los servicios de vuelos más avanzados y el mejor valor, a cualquier hora, en cualquier lugar en todo el mundo. El conocimiento y entendimiento de Vista Global de todas las facetas del sector permiten proporcionar la mejor oferta completa y tecnología a cualquier cliente de aviación de negocios, a través de sus servicios de marca VistaJet y XO Más información y noticias de Vista Global en, vistaglobal.com Acerca de VistaJetVistaJet es la primera y única empresa de aviación global. Con su flota de más de 70 aviones ejecutivos de color plata y rojo, VistaJet transportó pasajeros de corporaciones, gobiernos y clientes privados a 187 países, cubriendo el 96% del mundo. Fundada en 2004 por Thomas Flohr, la empresa fue la pionera de un modelo de negocios innovador donde los clientes tienen acceso a toda una flota de aviones, mientras pagan únicamente por las horas que vuelan, sin las responsabilidades y riesgos de activos relacionados con la propiedad de los aviones. La membresía del programa exclusivo de VistaJet ofrece a los clientes una inscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de aviones de medio y largo alcance, para volar en cualquier momento y a cualquier lugar. Los clientes también pueden solicitar vuelos directos de una sola vez a través de la primera aplicación de reservaciones integral de la industria o del equipo global 24/7. VistaJet es parte de Vista Global Holding - el líder mundial en soluciones de vuelos de negocios, integrando una cartera única de empresas que ofrecen soluciones de activos livianos para cubrir todos los aspectos clave de la aviación de negocios. Más información y noticias de VistaJet en,vistajet.com Acerca XOXO es el primer mercado digital mundial para la aviación privada. La plataforma centralizada combina la experiencia operacional confiable y centrada en el cliente de XOJET con la velocidad y conveniencia de la tecnología originalmente desarrollada por JetSmarter. Todos los clientes de aviación privada pueden solicitar un vuelo o reservar un asiento de manera instantánea en la aplicación XO o en línea, con acceso a miles de aviones privados a través de todas las categorías, desde aviones de tamaño liviano, mediano, súper-mediano y de largo alcance.Los miembros de XO también pueden beneficiarse de los precios preferenciales y acceso garantizado, y recibir asistencia 24 horas al día, siete días de la semana de los Asesores de Aviación de XO.Más información y noticias de XO en,flyxo.comAcerca de XOJETXOJET es una aerolínea líder con sede en Estados Unidos con licencia FAA - Parte 135 que opera más de 40 aviones ejecutivos y opera a través de sus subsidiarias directas una de las redes de transporte corporativo exclusivas más grandes de Estados Unidos con más de 200.000 pasajeros al año. XOJET Aviation LLC es controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses, Vista Global mantiene una participación minoritaria no controladora. Acerca de Collins AeroespacialCollins Aerospace Systems, una unidad de United Technologies Corp. (NYSE: UTX), es una empresa líder en soluciones tecnológicamente avanzadas e inteligentes para la industria aeroespacial y de defensa mundial. Creada en 2018, mediante la unión de UTC Aerospace Systems y Rockwell Collins, Collins Aerospace posee las capacidades, el portafolio completo y la experiencia y conocimientos para solucionar los desafíos más difíciles de los clientes y para satisfacer las demandas de un mercado mundial de rápida evolución. Para más información, visite CollinsAerospace.comAcerca de United Technologies CorporationUnited Technologies Corp., con sede en Farmington, Connecticut, ofrece servicios y sistemas de alta tecnología para las industrias de construcción y aeroespacial. Al combinar la pasión por la ciencia con la ingeniería de precisión, la empresa crea las soluciones inteligentes y sostenibles que el mundo necesita. Para más información acerca de la empresa, visite nuestro sitio web, utc.com o síganos en Twitter: @UTC.Acerca de SESSES es el operador satelital líder mundial con más de 70 satélites en dos diferentes órbitas, Órbita Geoestacionaria (GEO) y Órbita Media Terrestre (MEO). Ofrece a una diversa gama de clientes servicios globales de distribución de vídeo y conectividad de datos a través de dos unidades de negocios: SES Video y SES Networks. SES Vídeo llega a más de 355 millones de hogares con televisión, a través de plataformas directas al hogar (DTH) y a cable, terrestres y redes IPTV a nivel mundial. SES Video ofrece una conjunto completo de servicios innovadores de extremo a extremo de valor agregado para distribución lineal y digital, e incluye el sistema satelital ASTRA, que tiene el mayor alcance televisivo DTH en Europa. SES Networks ofrece servicios globales de datos gestionados, conectando a las personas en una variedad de sectores, tales como telecomunicaciones, marítimo, aeronáutico y energético, así como los gobiernos y las instituciones en todo el mundo. El portafolio de SES Networks, incluye GovSat, una asociación 50/50 pública-privada entre SES y el gobierno de Luxemburgo, y O3b, el único sistema no geoestacionario que ofrece servicios de banda ancha similares a la fibra hoy. Información adicional está disponible en: ses.com