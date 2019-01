VistaJet registra un aumento del 31 % de nuevos miembros a nivel mundial mientras celebra 15 años en la industria

La empresa unicornio líder en aviación ejecutiva está en condiciones óptimas para conquistar una cuota del mercado aún mayor en 2019

El número de vuelos aumentó un 25 % a nivel mundial y un 46 % en Norteamérica en 2018

Además de superar el rendimiento del mercado en Europa; aumentó el número de clientes nuevos en su Programa en un 105 %

Aumentó la utilización de las aeronaves en un 20 %, dado que cada aeronave dio la vuelta al mundo 20 veces

Ahora, VistaJet es parte de Vista Global Holding para seguir revolucionando el fragmentado sector de la aviación ejecutiva

VistaJet fortalece su posición global y su flota de más de 70 aeronaves de largo alcance, y forma parte de una red global de 116 jets ejecutivos propios y más de 1500 expertos en aviación a través de Vista Global

NUEVA YORK, Jan. 30, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la primera y única compañía global de aviación ejecutiva, anunció hoy otro año récord en 2018, con nuevos Miembros y un aumento prominente en el número de vuelos año a año. Al comienzo de su 15to, la compañía VistaJet con sede en Malta registró un gran progreso en sus prioridades estratégicas centrales, y así mejoró su posición en el mercado mundial.

En consonancia con la macrotendencia de activos ligeros, VistaJet observó un crecimiento del 31 % en los contratos nuevos de su emblemático Programa de membresía en 2018 y un aumento del número de vuelos del 25 %. A medida que la demanda vuelos más largos y comodidad continúa en crecimiento en la industria, la utilización de VistaJet aumentó un 20 % en toda su flota de más de 70 aeronaves: lo que ahora equivale a la cantidad de horas suficiente como para dar la vuelta al mundo con cada aeronave un promedio de 20 veces.

A nivel regional, Europa demostró ser un mercado importante para vuelos privados de empresas e individuos y representa el 48 % del total de vuelos de VistaJet en 2018. Los nuevos Miembros del Programa tuvieron un aumento significativo del 105 % en la región, donde la mayor parte del crecimiento proviene de clientes que residen en el Reino Unido, que duplicaron sus nuevos contratos.

Norteamérica se mantuvo como el principal motor de crecimiento de VistaJet y representó el mayor aumento de vuelos del 2018, con un incremento del 46 %. Para satisfacer la demanda creciente de clientes de la región, el 21 % de la flota global de VistaJet está en el mercado en todo momento, con la flota Global 5000 que vuela más tiempo en el año que la aeronave Challenger.

VistaJet continúa su liderazgo del mercado en cuanto a la innovación y el servicio. Además de su cobertura global y su modelo único de suscripción a vuelos por horas, la compañía ofrece nuevas experiencias para los Miembros del Programa, diseñadas en torno a sus pasiones. Su propuesta abarca colaboraciones clave con colaboradores líderes en el arte y el deporte, como Christie's y British Polo Day, así como los lanzamientos de los más amplios programas para viajeros destinados a los niños y enófilos de la aviación privada.

Otros hitos del 2018 incluyen:

Mientras que en Oriente Medio la industria se ha visto debilitada, la clientela de VistaJet parece encontrarse más fuerte que nunca, con un aumento del 38 % en el número de vuelos y del 24 % en el número de pasajeros. Los EAU representan la mayor parte de los vuelos de la región, con un 29 %, y un 34 % de horas de vuelo.

Visto que Dubái continúa demostrando ser un importante centro global, VistaJet abrirá oficinas de ventas a mayor escala en la región en enero de 2019.

Se registran cifras sólidas en Asia, con un aumento del 26 % en los vuelos. Singapur lidera los resultados con un crecimiento del 71 % en el número de vuelos desde y hacia el país, lo que refleja el pronóstico económico del PIB.

Thomas Flohr, fundador y presidente de VistaJet, dijo:

“El 2018 fue un año de mayores logros para VistaJet. A pesar de las crecientes adversidades económicas y geopolíticas, anticipamos que nuestra clientela será resiliente en 2019. Como la mayor región en riqueza del mundo, con más del 34 % de los individuos con alto poder adquisitivo del mundo, prevemos que la mayor oportunidad de crecimiento continuará en los EE. UU. Como parte de Vista Global, VistaJet recibirá el apoyo de XOJET para continuar atendiendo a este poderoso mercado. Creo firmemente que VistaJet y Vista Global continuarán revolucionando la industria de la aviación al proporcionar una mejor alternativa a la adquisición de aeronaves en esta economía globalizada y compartida, y desatará el crecimiento a largo plazo para nuestros negocios y nuestros clientes”.

Con una valuación patrimonial de $2 650 millones alcanzada y publicada en 2017 y su posición dentro de una de las cinco principales empresas unicornio de Europa, el robusto rendimiento financiero de VistaJet demuestra sin lugar a dudas el modelo de negocios fuerte y resiliente de esta compañía en un contexto de complejos desafíos económicos y geopolíticos. VistaJet confía en que continuará ejerciendo su influencia con servicios líderes en la industria y desafiando la oferta del sector de la aviación ejecutiva.

Nota a los editores:

Las afirmaciones de este comunicado se basan únicamente en información disponible a la fecha de esta comunicación, no son afirmaciones integrales de los resultados financieros o las posiciones de la Compañía hasta o en la totalidad de 2018, y no han sido auditadas, evaluadas o compiladas por una compañía contable registrada independiente. Por esto, la información financiera de este comunicado es preliminar, no auditada y sujeta a revisión una vez que la Compañía haya completado sus procesos de cierre y auditoría. La Compañía no asume obligaciones de actualizar la información contenida aquí, salvo aquella cuya divulgación sea requerida por la ley.

Información

Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet.com

Acerca de VistaJet

VistaJet es la primera y única compañía global de aviación. VistaJet ha prestado sus servicios a empresas, gobiernos y clientes privados de 187 países, y logró así abarcar el 96 % del mundo con su flota de más de 70 jets ejecutivos plateados y rojos. La compañía fundada en 2004 por Thomas Flohr, fue precursora de un modelo de negocios innovador en el que los clientes tienen acceso a toda la flota, pero pagan únicamente por las horas en las que están en vuelo y no tienen las responsabilidades y los riesgos de activos vinculados a la posesión de aeronaves. El Programa de membresías emblemático de VistaJet ofrece a sus clientes una suscripción personalizada de horas de vuelo en su flota de jets de medio y largo alcance, para que puedan volar en ellos en cualquier momento y a cualquier lugar. Los clientes también pueden solicitar vuelos únicos Directos a través de la primera aplicación de reservas de la industria desde el primer hasta el último paso o a través del equipo global disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

VistaJet es parte de Vista Global Holding, el líder mundial en soluciones de vuelos comerciales, que integra una cartera única de compañías que ofrecen soluciones de activos ligeras para cubrir todos los aspectos fundamentales de la aviación comercial.

Más información y novedades de VistaJet disponibles en vistajet.com

La fotografía que acompaña este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6f7e0ab4-bf15-4059-ae14-6fbb8faf986d