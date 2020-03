VistaJet reporta resultados de 2019 y se muestra cautelosamente optimista para 2020, a pesar de los desafíos extraordinarios actualmente enfrentados en todo el mundo

La compañía de aviación ejecutiva líder registra un aumento del 16% en viajes tras un fuerte rendimiento en 2019 gracias a su modelo de negocios comprobado

La compañía registró un fuerte inicio durante las primeras diez semanas de 2020, a pesar de los desafíos impuestos por el coronavirus

La membresía del programa en Estados Unidos continuó en aumento, registrando un aumento del 24%

Resultados particularmente fuertes en el Medio Oriente con un aumento de miembros del 26%, aumento de horas de vuelo del 24% y aumento de pasajeros de 35%

Como parte de Vista Global Holding, la compañía está preparada para aprovechar el sector de aviación comercial fragmentado con su red global de 115 jets de negocios propios y más de 1.700 expertos de aviación

LONDRES, March 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, la primera y única compañía global de aviación ejecutiva, inicia el año 2020 con una novedad de mercado en medio de una serie de desafíos extraordinarios impuestos por el coronavirus (COVID-19), así como un resumen de su crecimiento sólido durante 2019 y los éxitos para el año.

La compañía, con operaciones basadas en Malta, tuvo un comienzo positivo en el 2020, pues los clientes buscan el compromiso de VistaJet con la seguridad, la flexibilidad de viajes y la privacidad, que ningún otro tipo de transporte garantiza durante tiempos de inestabilidad. Las primeras cifras de enero 2020 hasta hoy, destacan que el número total de vuelos de VistaJet aumentó en más del 16% año tras año (YOY) y la compañía continúa observando una fuerte demanda a través de todas las regiones. Estados Unidos registró el mayor número de vuelos durante los dos primeros meses del año, lo que representa el 23% de los vuelos globales. A pesar del profundo impacto de la propagación del virus a través de Asia, la demanda del continente continua estable al 11%.

Para velar por la seguridad de los pasajeros y la tripulación, la compañía ha dado pasos adicionales para fortalecer aún más los procedimientos de seguridad y protección todos los días. Los equipos dedicados de Aprobación y Coordinación de Vuelos están trabajando 24/7 para evaluar y aprobar cualquier solicitud de reservación y cambio desde un punto de vista técnico, de seguridad y protección. Para ayudar a reducir la propagación del virus, VistaJet trabaja con especialistas líderes, como Control Risks and Osprey para obtener asesoría de protección y seguridad utilizando inteligencia humana y basadas en inteligencia artificial (AI), asimismo MedAire proporciona asistencia médica en tierra y en el aire. Todos los miembros de la tripulación son evaluados para detectar señales del virus dos veces al día, y cada avión de VistaJet es desinfectado después de cada vuelo. Como una medida preventiva, si las autoridades determinan que un portador de COVID-19 viajó en un avión de VistaJet, esa cola de avión y tripulación serán retirados de uso temporalmente. Para futuras reservaciones, posiblemente se solicitará a los pasajeros que llenen documentos de viaje adicionales y certificados de salud, y a los pasajeros que hayan viajado recientemente a destinos de alto riesgo se les hará pruebas de temperatura antes de abordar.

Thomas Flohr, fundador y presidente de VistaJet y Vista Global, dijo:

“Como lo demuestran los eventos de los últimos meses, 2020 no está previsto para operar como habitualmente. No tengo duda alguna de que el fuerte aumento registrado durante las últimas diez semanas, incluye viajeros que buscan alternativas más seguras y limpias que los vuelos comerciales. La agilidad y flexibilidad como los valores fundamentales de VistaJet, aseguran que estamos bien preparados para abordar el impacto que la propagación del coronavirus está teniendo en todo el mundo.

“Principalmente, la máxima seguridad y bienestar de nuestros pasajeros y tripulantes es mi máxima prioridad. Los avances siempre cambiantes asociados con el coronavirus nos han guiado para encontrar formas inteligentes e innovadoras para superar el desafío. Hemos estado monitoreando y adaptándonos a la epidemia desde que los primeros casos fueron reportados a fines de 2019, y estamos trabajando diariamente con especialistas y autoridades para actualizar nuestros estándares a medida que evoluciona la situación”.

La línea 2020 de la compañía viene detrás de un 2019 sólido, durante el cual VistaJet tuvo un progreso significativo en sus prioridades estratégicas centrales y aumentó la participación de mercado con un crecimiento del 21% en la membresía de su programa.

Siendo consistente con las tendencias históricas y corporativas, VistaJet aumentó su número de vuelos y pasajeros en dos cifras en 2019. Su nueva estrategia de optimización de flota catalizó un crecimiento también durante la baja temporada del primer semestre, aumentando los vuelos globales en un 12%, en comparación con el mismo período el año anterior. El tercer trimestre de 2019 se mantuvo como el trimestre más popular, responsable del 28% de los viajes.

La apertura de una oficina dedicada en el Medio Oriente condujo a la región a registrar el mayor crecimiento para la compañía a través del número de vuelos, pasajeros y nuevos clientes uniéndose al Programa VistaJet — surgiendo en 24%, 35% y 26%, respectivamente. Los EAU registraron la mayoría de vuelos en la región y observaron un aumento del 21% en vuelos, seguidos únicamente por Arabia Saudita, para vuelos regionales, que experimentaron un crecimiento del 41%.

El modelo del Programa VistaJet permaneció como una solución favorable para los clientes con sede en Estados Unidos, registrando un aumento del 24% en el número de miembros en el mercado, mientras que los miembros de Asia aumentaron el 6%, con China, India y Singapur a la vanguardia. Europa registró un crecimiento del 11% en horas de vuelo frente a las cifras de 2018 y aumentó sus miembros en el mercado en un 23%. El Reino Unido, solamente registró el 24% de los vuelos de VistaJet en la región, lo que comprobó que a pesar de las incertidumbres políticas, el país continúa centrado en operaciones globales y europeas.

VistaJet continuó liderando la innovación y servicios del sector, presentando más programas diseñados para elevar la experiencia para todos los clientes. El nuevo programa de seguridad de vuelo lanzado a principios de año impulsó el software de operaciones de vuelo a nuevas dimensiones con la adopción de la tecnología de evaluación de riesgos liderada por datos de Osprey Flight Solution. Una asociación con Scuderia Ferrari como el proveedor oficinal de viajes de jet privado a través de la temporada de Fórmula Uno, destacó la promesa de máxima velocidad y eficacia de VistaJet. El lanzamiento de VistaPet, el programa líder global de viajes para mascotas en el sector de aviación, alcanzó el valor máximo para nuestros pasajeros de cuatro patas. La compañía también anunció VistaJet World — una cartera integral de viajes de aventura multi-stop únicos en su tipo diseñados específicamente en torno a las pasiones de cada miembro.

El anuncio de VistaJet, que será la primera en tener a acceso a una flota de aviones Global 7500, comenzando en 2020, juntamente con las sinergias derivadas del lanzamiento de XO de Vista Global, el mercado global de aviación privada garantiza que la compañía continúa siendo la principal alternativa de minimización de activos (asset-light) a la propiedad de aviones.

Thomas Flohr continua:

“Las soluciones de VistaJet son particularmente atractivas en momentos de incertidumbre. Los últimos doce meses fueron un logro más para la compañía, Vista Global y XO; y me enorgullece lo que hemos logrado y que continuemos a la vanguardia del sector en excelencia en servicios, innovación e infraestructura global. Comenzamos el 2020 de manera positiva durante las primeras diez semanas y esperamos continuar ofreciendo la mejor solución de aviación ejecutiva en este sector”.

Aviso a los editores:

Las declaraciones en este comunicado se basan únicamente en información disponible a la fecha de su emisión, no son una declaración completa de los resultados financieros de la compañía o posiciones a la fecha o el año completo 2019, y no han sido auditadas, revisadas o recopiladas por una firma contable registrada independiente. Por lo tanto, la información financiera en este comunicado de prensa es preliminar, no auditada y sujeta a revisión al completarse los procesos de cierre y auditoria de la compañía. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar cualesquier información contenida en este comunicado de prensa, salvo cualesquier información requerida a ser divulgada por ley.

Información

