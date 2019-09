VSBLTY y Energetika firman acuerdo de diez millones de dólares estadounidenses para proporcionar tecnología de seguridad y análisis a municipios en México

FILADELFIA, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ( “VSBLTY”), una compañía líder en tecnología de software minorista y Energetika, un proveedor internacional de soluciones de “iluminación inteligente”, formalizaron hoy un acuerdo definitivo por tres años para proporcionar análisis de multitudes en tiempo real y de medición de audiencias para las comunidades en América Latina.Energetika es un proveedor líder de soluciones de iluminación inteligente para aplicaciones de forma económicamente eficaz que incorporan la seguridad. Las soluciones de iluminación eficaz y energía inteligente de Energetika para aplicaciones residenciales, comerciales y gubernamentales ahora incorporarán la tecnología de seguridad de VSBLTY que incluye análisis de multitudes y reconocimiento facial.El contrato, que vence el 30 de agosto de 2022 y es renovable por períodos sucesivos, fue anunciado conjuntamente por Jay Hutton, cofundador y director ejecutivo de VSBLTY y Rodrigo Calderón, cofundador y director ejecutivo de Energetika.Al hacer el anuncio, Hutton dijo, “Estamos encantados de formalizar un contrato a largo plazo con Energetika. Proporcionaremos análisis avanzado, así como aplicaciones de seguridad pública, incluyendo seguimiento de personas de interés, detección de armas y análisis de vehículos y multitudes, utilizando el poder del aprendizaje automatizado y visión computarizada. Se espera que este contrato genere más de diez millones de dólares estadounidenses en ingresos de software como un servicio (SaaS) para VSBLTY en los tres años iniciales".Además, Hutton explicó que el producto VSBLTY Vector™ patentado de la compañía se puede utilizar de manera individual o en combinación con soluciones de iluminación y cualquier tipo de señalización digital para proporcionar seguridad durante la búsqueda de “personas de interés” o individuos portadores de armas con intención de causar daño. “Hemos trabajado estrechamente con Energetika para desarrollar una red de seguridad pública de cámaras que ofrece de forma económica reconocimiento facial de calidad a un precio muy rentable”, comentó Hutton.La plataforma de software patentada de VSBLTY, DataCaptor™, proporciona información instantánea. DataCaptor mide todos los elementos del tráfico del consumidor utilizando óptica avanzada y sensores para ofrecer mediciones objetivas, en tiempo real y cualitativas y análisis de locales comerciales y otros espacios públicos.En un comentario sobre el acuerdo Calderón dijo: “Después de concluir una larga fase de prueba, las implementaciones comenzarán el suministro de datos este próximo otoño en las municipios de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de Ciudad de México. A estas implementaciones iniciales les seguirán otros lugares de México. Nuestro objetivo siempre ha sido la implementación de energía inteligente. Ahora estos esfuerzos han sido optimizados mediante la combinación de nuestros sistemas de iluminación de eficacia energética y tecnologías de software de vanguardia de VSBLTY. Nos enorgullece haber hecho que la seguridad sea un asunto para todos los ciudadanos con la colaboración con nuestra nueva aplicación de radar. El radar es un panel de control de concienciación de situaciones con funcionalidad de alerta integral que ofrece análisis instantáneo disponible para los residentes y autoridades policiales en una aplicación telefónica. A nombre del directorio de VSBLTY Groupe Technologies Inc."Jay Hutton" Director Ejecutivo & DirectorAcerca de VSBLTY (www.vsblty.net)Con sede en Filadelfia (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY"), es el líder mundial en Proactive Digital Display™, que transforma los espacios comerciales y públicos, así como las redes de medios basadas en el lugar con software de seguridad y medición de audiencia basada en software como un servicio (SaaS) que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automatizado.Acerca de Energetika (www.energetika.com.mx)Con oficinas principales en la Ciudad de México, Energetika ofrece soluciones inteligentes de iluminación a los minoristas, las organizaciones y los gobiernos de México, Chile y los Países Bajos. Además de la iluminación avanzada, la compañía también instala sensores inteligentes que son capaces de distinguir entre personas y objetos, controles personalizables y la luz natural para tareas específicas. Energetika desarrolla sistemas que recogen información sobre la energía y la ocupación de espacios en tiempo real de lo que está sucediendo en el interior de edificios, locales comerciales y fábricas, al mismo tiempo que economiza energía, aumenta la comodidad y reduce los costos de mantenimiento a través de su aplicación de mantenimiento previsivo. 