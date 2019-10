Wealth Minerals firma un memorándum de entendimiento con Uranium One Group

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wealth Minerals Ltd. (la “Empresa” o “Wealth”) - (TSXV: WML; OTCQX: WMLLF; SSE: WMLCL; Fráncfort: EJZN), se complace en anunciar la suscripción de un memorándum de entendimiento (“MOU”) estratégico con Uranium One Group (“U1G”). El MOU establece la adquisición (“Transacción propuesta”) por parte de U1G de hasta un 51% de participación en el proyecto de litio Atacama de la Empresa (“Proyecto Atacama”), un lugar bajo licencia de aproximadamente 46.200 hectáreas, ubicado en el salar de Atacama, en la Región II de Antofagasta, norte de Chile (ver el comunicado de prensa de fecha 23 de noviembre de 2016), conforme a los términos comerciales que acordarán las partes. El MOU establece un período de diligencia debida durante el cual U1G puede llevar a cabo tareas de diligencia debida técnicas, geológicas, legales, impositivas, financieras y de otro tipo en el Proyecto Atacama, a exclusivo cargo de U1G. El MOU le otorga derecho a U1G a combinar los términos de cualquier transacción alternativa propuesta.El cierre de la Transacción propuesta estará sujeto a condiciones y aprobaciones de cierre habituales, lo que incluye la capacidad de las partes para celebrar un contrato de compraventa final, mediante el que U1G estará satisfecho con los resultados de la diligencia debida y la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y corporativas obligatorias, incluidas aquellas de TSX Venture Exchange (“TSXV”) respecto de la Transacción mencionada. El MOU estipula que las partes celebrarán un contrato de compra en firme, con términos y condiciones mutuamente acordados, mediante el cual U1G tendrá derecho a comprar el 100% de los productos elaborados del Proyecto Atacama, siempre que la Transacción propuesta se cierre.Asimismo, el MOU establece una mayor cooperación entre las partes para el desarrollo de proyectos de litio. Se prevé que dicho desarrollo incluya, entre otros, la aplicación de tecnología de extracción de litio de absorción ecológica de U1G.Tim McCutcheon, presidente de Wealth, afirmó: “El futuro crecimiento de la industria de litio depende de los cambios profundos que se producen en la forma en que el mundo usa la energía. El equipo de Wealth invirtió mucho tiempo en el estudio y el análisis de las mejores metodologías para desarrollar sus activos de litio, con el fin de evitar la evaporación solar. Al asociarse con U1G, Wealth podrá acelerar el desarrollo de los proyectos de litio usando tecnología moderna y alejándose de la obsoleta evaporación solar, mediante la adquisición de tecnología de absorción más eficiente y ecológica".AntecedentesLas operaciones de producción de litio que usan salares (depósitos de salmuera subterráneos), por lo general, usan la evaporación solar como la parte principal del proceso de recuperación de litio. Mientras este proceso tiene un bajo costo operativo y es simple a nivel tecnológico, también requiere porciones de tierra significativas para los estanques en los que se coloca la salmuera de litio para el secado, después del bombeo subterráneo. Además, el agua de la salmuera se evapora a la atmósfera, lo que hace que se pierda del área para siempre. En áreas extremadamente secas, como las altas montañas de los Andes, donde se ubica la mayoría de las operaciones de salmuera de litio, se observa que la evaporación solar tiene problemas de sustentabilidad a largo plazo. Hay varias tecnologías nuevas para recuperar litio de la salmuera, no obstante, la mayoría de estas tecnologías tienen aspectos negativos con respecto a la metodología, lo que detuvo su implementación comercial.U1G proporciona una tecnología de extracción de litio para procesar material de salmuera con litio, que tiene material catalizador reutilizable para extraer litio de la salmuera, mediante lo que se elimina la necesidad de evaporación solar. Con el uso de esta tecnología de absorción, se reduce en gran medida el espacio físico requerido para una operación de evaporación solar, específicamente, grandes estanques de evaporación revestidos de múltiples fases. Su tecnología también mejora la calidad de los niveles de extracción y recuperación del litio, en comparación con la evaporación solar tradicional. Por último, después de la recuperación del litio, la salmuera puede retrobombear al salar, lo que ayuda a garantizar una viabilidad operativa y ambiental a largo plazo.Acerca de U1GU1G es una empresa de energía global y uno de los productores de uranio líderes mundiales, con una cartera de activos diversa, inclusive en Kazajistán, Estados Unidos, Tanzania y en otros lugares. U1G mantiene su compromiso con los más altos estándares ecológicos, con la salud y la seguridad de sus empleados y la sostenibilidad a largo plazo de las diversas comunidades en las que opera en todo el mundo. Consulte: http://www.uranium1.com/.Acerca de Wealth Minerals Ltd.Wealth es una empresa de recursos minerales con operaciones en Canadá, México, Perú y Chile. El punto de enfoque principal de la empresa es la adquisición y el exploración de proyectos de litio en América del SurLa dinámica del mercado de litio y un precio de metal en rápido crecimiento son el resultado de profundas cuestiones estructurales para que la industria pueda satisfacer la demanda futura anticipada. Wealth está posicionada para ser una de las mayores beneficiadas de este futuro desajuste entre la oferta y la demanda. La compañía también mantiene y continúa evaluando una cartera de proyectos en etapa de exploración de metales preciosos y básicos.Para más detalles acerca de la empresa, los lectores pueden consultar el sitio web de la empresa, (www.wealthminerals.com) y sus informes regulatorios canadienses presentados ante SEDAR en www.sedar.com.A nombre del directorio deWEALTH MINERALS LTD."Hendrik van Alphen" Hendrik van Alphen Director EjecutivoPara más información, comuníquese con: Marla Ritchie, Henk van Alphen o Tim McCutcheon Teléfono: 604-331-0096 Ext. 3886 o 604-638-3886 E-mail: info@wealthminerals.com 