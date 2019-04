Wildflower destacado en la publicación de NetworkNewsWire en análisis de la oportunidad en la fiebre del CDB

NUEVA YORK, April 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- a través de NetworkWire -- Wildflower Brands Inc: SUN) (OTCQB: WLDFF) anuncia hoy su publicación en una editorial publicada por NetworkNewsWire ("NNW"), una empresa editora y de noticias financieras multifacética que trabaja con entidades públicas y privadas.

Para ver la publicación completa titulada " CBD Going Mainstream amid Flood of New Products, Celebrity Endorsements, and Emerging Consensus about Benefits " (El CBD se populariza con una inundación de productos nuevos, la adhesión de las celebridades y un incipiente consenso sobre sus beneficios), visite: http://nnw.fm/5xAwt

Muchos analistas afirman que la fiebre del CDB apenas está comenzando. Recientemente se ha estimado que el mercado del CDB por sí solo podría eclipsar el resto del mercado de cannabis combinado. Wildflower parece ver que esto es un hecho y tiene la intención de aprovechar los 1 882 millones de dólares en ingresos de la reciente y sobrevendida oferta privada de la compañía.

Una marca de renombre cuya misión es conectar a las personas con el poder curativo de las plantas a través de la línea cada vez más sofisticada de vaporizadores, cápsulas, tinturas, jabones y productos tópicos de CBD de la compañía, Wildflower Wellness, con sede en Vancouver, empaqueta sus extractos con aminoácidos esenciales y terpenos con muchos beneficios.

Wildflower Brands es una empresa con sede en Vancouver que crea marcas de renombre y productos de calidad que incorporan los efectos sinergéticos de las plantas y sus extractos. Para más información, visite el sitio web de la compañía en www.WildflowerBrands.co

NetworkNewsWire (NNW) es una compañía de distribución de noticias y contenidos financieros que proporciona (1) acceso a una red de servicios de cable a través de NetworkWire para llegar a todos los mercados, industrias y poblaciones de la manera más efectiva posible, (2) distribución sindicada de artículos y editoriales a más de 5 000 medios de comunicación, (3) servicios de comunicados de prensa mejorados para asegurar el máximo impacto, (4) distribución en redes sociales a través de la Red de Marcas de Inversores (IBN, por sus siglas en inglés) a casi 2 millones de seguidores, (5) una amplia gama de soluciones de comunicaciones corporativas, y (6) una solución de cobertura total de noticias con NNW Prime. Al ser una organización multifacética con un amplio equipo de colaboradores periodistas y escritores, NNW está en una posición única para dar el mejor servicio a las empresas privadas y públicas que desean llegar a una amplia audiencia de inversores, consumidores, periodistas y el público en general. Al reducir la sobrecarga de información en el mercado actual, NNW ofrece a sus clientes visibilidad, reconocimiento y conciencia de marca sin precedentes. NNW es donde convergen las noticias, el contenido y la información. Para más información, visite https://www.NetworkNewsWire.com.



