Wildflower figura en publicación de NetworkNewsWire destacando mayor cobertura mediática de productos de CBD

NEW YORK, May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire — Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) anuncia hoy su presencia en un editorial publicado por NetworkNewsWire ("NNW"), una compañía noticiosa y de contenido editorial financiero multifacética para entidades públicas y privadas.



Para ver la publicación completa, titulada “Celebrity Attention Fuels Rising Press Profile of CBD” (Atención de celebridades impulsa el aumento de perfil mediático del CBD) visite: http://nnw.fm/Zz6o5

En los meses recientes se ha observado el CBD en el centro de atención de los medios más que nunca. El compuesto natural relajante, derivado de las plantas de marihuana y cannabis (hemp and cannabis), pero sin las cualidades psicoactivas del THC, ha atraído la atención a través de la internet y los medios de prensa y televisivos. Lo que tenía un interés limitado hace apenas unos años, hoy se ha convertido en un tema de enorme atención de los medios tradicionales.

Una de las marcas que se ha beneficiado enormemente de este furor de atención de los medios es Wildflower Brands Inc. (CSE:SUN) (OTCQB:WLDFF), un creador de productos de salud y bienestar. Wildflower, con sede en Vancouver, Columbia Británica, se ha expandido hacia Canadá y Estados Unidos, ya que Norteamérica es cada vez más hospitalaria para los productos CBD. La compañía está centrada en desarrollar marcas en torno a productos basados en plantas para atraer a quienes busquen una manera natural de relajarse y llevar una vida saludable.

