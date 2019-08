WOODFINE MANAGEMENT CORP. Anuncia alianza estratégica con Vector Casa de Bolsa, SA de CV

NUEVA YORK, Aug. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- WOODFINE MANAGEMENT CORP, en su calidad de agente de Woodfine Capital Projects Inc. (la “Compañía Matriz”) y sub-agente de Woodfine Professional Centres Limited Partnership (el “Fondo Canadiense”), anuncia que Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (“Vector”), aceptó una propuesta no vinculante de colaboración, con el fin de evaluar y coordinar las inversiones de los inversores a través de “Certificados de Capital de Desarrollo” ( “CKD”) o cualquier otro vehículo autorizado por las autoridades mexicanas, en (i) $10 millones de participaciones LP emitidas por el Fondo Canadiense, a $100 por participación, (ii) $3 millones por 150.000 acciones ordinarias emitidas por la Compañía Matriz a $20 por acción, y (iii) participaciones LP emitidas por Woodfine Professional Centres II LP (el “Fondo de Estados Unidos”) y Woodfine Professional Centres III LP (el “Fondo Mexicano”), una vez que los prospectos con relación a las ofertas públicas iniciales de participaciones LP en el Fondo de Estados Unidos y el Fondo Mexicano hayan sido aprobadas; (iv) u otros activos establecidos por las Partes.



A cambio de obtener la inversión agregada arriba mencionada, Vector obtendrá el derecho de solicitudes de capital (“ROCCs”) de sus clientes o cualquier otra persona en México, para asignar o alcanzar hasta US$25 millones de participaciones LP en el Fondo de Estados Unidos, por formarse a futuro, y hasta 500 millones de pesos de participaciones LP en el Fondo Mexicano, por formarse a futuro.

La Compañía Matriz, emitirá acciones de bonos a Vector, o la entidad seleccionada por Vector, en tres grupos iguales al 6% del capital emitido (máximo 18%) en la finalización de cada una de las inversiones arriba mencionadas.

Todas las referencias al tipo de moneda en este comunicado de prensa están en dólares canadienses y pesos mexicanos, a menos que se indique lo contrario.

Tarifas de colocación

Pagaderas por los emisores, las tarifas de colocación del 6% con respecto a la venta de participaciones en el Fondo Canadiense, y el 10% con respecto a la venta de acciones en la Compañía Matriz.

Estados Unidos y otras leyes de valores

Las acciones y las participaciones descritas en este comunicado no están y no estarán registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según su enmienda, y no se pueden ofrecer o vender en los Estados Unidos, sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para la compra de valores. No habrá venta de acciones o participaciones en cualquier provincia, estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las regulaciones y leyes de valores aplicables.

CONTACTO PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:

Mathew Woodfine

Director de Operaciones

Woodfine Management Corp.

7 World Trade Center, 46th Floor

250 Greenwich Street

New York, NY 10007

+1 212-210-6832

info@woodfine.co

www.woodfine.co



