WPT®, Grupo Salinas y TV Azteca Llevarán Los Activos de WPT a la Creciente Audiencia Latinoamericana

La Compañía de WPT, Allied Esports, y Grupo Salinas firman un acuerdo para desarrollar y lanzar una estrategia de esports en México

LOS ANGELES, March 06, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El World Poker Tour® anunció hoy una alianza estratégica de cinco años con TV Azteca, una compañía de Grupo Salinas — grupo de empresas de rápido crecimiento— que llevará contenido de póker de WPT® a una creciente audiencia latinoamericana. Adicionalmente, la compañía de WPT, Allied Esports, y Grupo Salinas acordaron trabajar por el desarrollo y lanzamiento de una estrategia de esports en México.



De conformidad con la alianza, la red de multimedios de TV Azteca promoverá vigorosamente el WPT®, y en asociación con las compañías de Grupo Salinas, el World Poker Tour presentará sus principales eventos de póker en todo México. Adicionalmente, WPT licenciará su marca reconocida internacionalmente a TV Azteca para desarrollar productos de póker social y juegos personalizados exclusivamente para el mercado de América Latina. A medida que crezca la presencia mundial de World Poker Tour, Grupo Salinas comercializará mercancía con la marca WPT en sus puntos de contacto ubicados en México y en América Latina.

TV Azteca también presentará un juego de póker social con la marca WPT en español, la primera oferta de este tipo creada exclusivamente para este mercado. Dicha oferta se ampliará para incluir póker, juegos de casino, educación y se convertirá en un centro de juegos sociales para la región. Además, TV Azteca planea incorporar los activos de WPT en la región para crear un programa de recompensas diferente a cualquier otro en el póker social actual. Se espera que la oferta de la marca se anuncie pronto y se personalice completamente en términos de idioma, estilo y sistema de pago para la comunidad mexicana y latinoamericana en general.

TV Azteca se compromete a incluir en todos los programas de WPT comentaristas de renombre, que serán anunciados en una fecha posterior. Se espera que la incorporación de una lista de celebridades locales de TV Azteca asegure que las 17 temporadas de contenido televisado de WPT tengan una nueva vida y un mayor impacto para las grandes audiencias en televisión abierta. Ambas empresas también colaborarán para producir programas originales en español en los estudios de vanguardia de TV Azteca ubicados en la Ciudad de México. TV Azteca es un importante medio de transmisión de deportes en México y tiene una red de 40 estaciones locales y regionales de televisión abierta. Los canales de TV Azteca llegan efectivamente a más del 95 por ciento del mercado mexicano.

Además de los planes para la distribución de televisión multicanal, WPT se asociará con TV Azteca para organizar hasta dos eventos del WPT Main Tour y ocho eventos WPTDeepStacks y WPT500 cada temporada. Estos torneos de póker de clase mundial se llevarán a cabo como parte del recientemente desarrollado WPT LATAM Tour, y se espera que el primer evento se realice dentro de los primeros doce meses de la alianza.

Grupo Salinas se conforma por las siguientes empresas: TV Azteca, TV Azteca Digital, Grupo Elektra, Banco Azteca, Advance America, Seguros Azteca, Afore Azteca, Punto Casa de Bolsa, Italika, Totalplay, Totalplay Empresarial y Totalsec. Compañías de Grupo Salinas operan en México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Panamá.

"Este extraordinario acuerdo con TV Azteca representa un avance histórico para el World Poker Tour en América Latina a medida que WPT continúa su crecimiento global," comentó Adam Pliska, Director General del World Poker Tour. "Alinearse con Grupo Salinas y tener su compromiso en este proyecto nos permite aprovechar su extensa distribución por televisión abierta, casinos terrestres, plataformas de redes sociales e infraestructura comercial, para participar en el mercado de juegos y póquer en América Latina.”

Acuerdo de esports: la siguiente fase

Con más de 2,200 millones de jugadores en todo el mundo, y la audiencia y los ingresos creciendo a tasas de doble dígitos, esports representa una gran oportunidad. Al reconocer esto, Allied Esports y Grupo Salinas están trabajando para lograr un acuerdo para ofrecer experiencias de deportes electrónicos en vivo, contenido relacionado con deportes y una plataforma en línea para los mercados de México y de América Latina.

Como se anunció en diciembre de 2018, el World Poker Tour y Allied Esports International, ambas empresas actualmente propiedad de Ourgame International Holdings Limited, están en espera de ser adquiridas, sujeto a la aprobación de los accionistas y entidades regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones, por Black Ridge Acquisition Corp. (NASDAQ: BRAC), para formar Allied Esports Entertainment, Inc. (AESE).

“Creemos que esta alianza con Grupo Salinas muestra de manera clara la integración que puede tener lugar entre WPT y Allied Esports. Estamos convencidos que Grupo Salinas y TV Azteca serán socios relevantes para WPT y Allied Esports en el mercado de América Latina," indicó Ken DeCubellis, Director General de BRAC y futuro Director de Finanzas de AESE.

"Grupo Salinas y TV Azteca le dan la bienvenida al World Poker Tour y a Allied Esports como parte de nuestra gran oferta en Latinoamérica y México," comentó Benjamín Salinas, Director General de TV Azteca. "Estamos comprometidos con el uso de nuestra amplia red para cambiar el mercado de juegos sociales por completo en México y para garantizar que estén disponibles al público. Al asociarnos con el WPT en esta relación a largo plazo, damos un gran paso a favor de los juegos sociales y del crecimiento global del póker a medida que cumplimos con nuestra misión de estar dedicados a ofrecer los mejores productos, servicios y entretenimiento mundial para el mercado."

Acerca de World Poker Tour

World Poker Tour (WPT) es la marca principal en juegos y entretenimiento televisados internacionalmente con presencia en torneos, en televisión, en línea y móviles. Liderando la innovación en el deporte del póker desde 2002, WPT inició el auge mundial del póker con la creación de un programa de televisión único basado en una serie de torneos de póker de alto nivel. WPT se transmite a nivel mundial en más de 150 países y territorios, y actualmente está produciendo su 17ª temporada, que se transmite en los canales regionales de FOX Sports en los Estados Unidos. La temporada XVII de WPT está patrocinada por ClubWPT.com.

ClubWPT.com es un sitio de membresía en línea único que ofrece acceso interno al WPT, así como a un club de póquer con base en sorteos, disponible en 35 estados de los Estados Unidos, con características innovadoras y elementos creativos de vanguardia inspirados en 16 años de experiencia en entretenimiento de juegos de WPT. WPT también participa en oportunidades estratégicas de licencia de marca, asociación y patrocinio. WPT Enterprises Inc. es una subsidiaria de Ourgame International Holdings, Ltd. Para obtener más información, visite WPT.com.

Acerca de Allied Esports International, Inc.

Allied Esports es una de las principales empresas de entretenimiento de esports con una red global de propiedades dedicadas de esports e instalaciones de producción de contenido. Su misión es conectar jugadores, emisores de señales y aficionados a través de arenas integradas y unidades de deportes móviles en todo el mundo que sirven como campos de competencia de juego y centros de generación de contenido diario. Allied Esports es una subsidiaria de Ourgame International (SEHK: 899), propietaria de WPT Enterprises, Inc., el operador de The World Poker Tour®. Ourgame ha llevado a cabo un acuerdo con Black Ridge Acquisition Corp. (NASDAQ: BRAC) para combinar, y una vez logrado el consentimiento regulatorio y de inversionistas, y las demás condiciones han sido satisfechas, Allied Esports y World Póker Tour formarán Allied Esports Entertainment, Inc.

A través de la operación directa y las relaciones de afiliación a través de Allied Esports Property Network, el primer programa de afiliación de instalaciones deportivas disponible para socios que buscan abrir nuevas instalaciones de esports en todo el mundo, las ubicaciones de Allied Esports incluyen actualmente 11 arenas en los tres principales mercados de esports en el mundo entero: Norte América HyperX Esports Arena de Las Vegas, HiperX Esports Truck “Big Meta”, Esports Arena Orange County, Esports Arena Oakland, Europe’s HiperX Esports Truck “Big Betty”, HiperX Studio en Hamburgo, Alemania, Lianmeng Dianjing de China en Beijing, Lianmeng Dianjing SEG Arena en Shenzhen, Lianmeng Dianjing Tianjin Arena, Lianmeng Dianjing Gui’an Arena y Lianmeng Dianjing LGD Hangzhou Arena. Se espera que la 12ª. propiedad de Allied Esports Property Network, administrada por Fortress Esports, se abra en Melbourne, Australia, en 2019. Para mayor información acerca de Allied Esports, visite: alliedesports.gg y siga: @alliedesports.

Acerca de Grupo Salinas

Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC Sustentable. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

