Zoom Video Communications divulga resultados financieros del primer trimestre del año fiscal 2022

SAN JOSÉ, California, June 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunció hoy los resultados financieros del primer trimestre fiscal terminado el 30 de abril de 2021.

“Iniciamos el año fiscal con un primer trimestre muy fuerte, presentamos un crecimiento de ingresos totales de 191% en comparación con el mismo período del año anterior combinado con fuerte rentabilidad y flujo de efectivo. Nuestro firme compromiso de capacitar a los clientes para trabajar y aprender desde cualquier lugar con nuestra plataforma de comunicaciones de video expansiva, innovadora y sin fricción continuó impulsando nuestros resultados. Con este sólido comienzo, nos complace elevar nuestro rango de orientación total de $ 3.975 mil millones a $ 3.990 mil millones para todo el año fiscal ", dijo Eric S. Yuan, fundador y director ejecutivo de Zoom. “También abrimos nuestro portafolio de tecnología para los desarrolladores a través de nuestro potente SDK de video y para que las empresas expandan su alcance a través de Zoom Events. El trabajo ya no es un lugar fijo, es un espacio donde Zoom sirve para capacitar a los equipos para conectarse y dar vida a las mejores ideas. Estamos energizados para ayudar a liderar la evolución al trabajo híbrido que permite mayor flexibilidad, productividad y felicidad para conexiones presenciales y virtuales”.

Aspectos financieros destacados del primer trimestre del año fiscal 2022:

Los ingresos GAAP de las operaciones del primer trimestre fueron de $ 226.3 millones, sobre $ 23.4 millones en el primer trimestre del año fiscal 2021. Después del ajuste con gastos de compensación basados en acciones e impuestos sobre nómina de pagos relacionados, gastos relacionados con adquisiciones y acuerdos de litigios, los ingresos netos no-GAAP de las operaciones para el primer trimestre fueron $ 400.9 millones, sobre $ 54.6 millones en el primer trimestre del año fiscal 2021. Para el primer trimestre, el margen operativo GAAP fue del 23.7% y el margen operativo no-GAAP fue del 41.9%.

Ingresos netos e ingresos netos por acción: El ingreso neto GAAP atribuible a las acciones ordinarias en el primer trimestre fue de $227.4 millones o $0.74 por acción, un aumento sobre $27.0 millones o $0.09 por acción en el primer trimestre del año fiscal 2021.

El ingreso neto no-GAAP para el trimestre fue $ 402.1 millones, después del ajuste para gastos de compensación basados en acciones e impuestos sobre nómina de pagos relacionados, gastos relacionados con adquisiciones, acuerdos de litigios, ganancias netas y no distribuidas atribuibles a valores participantes. El ingreso neto no-GAAP por acción fue e $1.32. En el primer trimestre del año fiscal 2021, el ingreso neto no-GAAP fue de $ 58.3 millones o $ 0.20 por acción.



El ingreso neto no-GAAP para el trimestre fue $ 402.1 millones, después del ajuste para gastos de compensación basados en acciones e impuestos sobre nómina de pagos relacionados, gastos relacionados con adquisiciones, acuerdos de litigios, ganancias netas y no distribuidas atribuibles a valores participantes. El ingreso neto no-GAAP por acción fue e $1.32. En el primer trimestre del año fiscal 2021, el ingreso neto no-GAAP fue de $ 58.3 millones o $ 0.20 por acción.

Valores negociables y efectivo: El efectivo total, equivalentes de efectivo y valores negociables, excluyendo el efectivo restringido, al 30 de abril de 2021 fue $ 4.7 mil millones.

El efectivo total, equivalentes de efectivo y valores negociables, excluyendo el efectivo restringido, al 30 de abril de 2021 fue $ 4.7 mil millones. Flujo de efectivo: El efectivo neto generado por las actividades operativas fue de $ 533.3 millones para el primer trimestre, en comparación con $ 259.0 millones en el primer trimestre del año fiscal 2021. El flujo de efectivo libre, que es efectivo neto generado por las actividades operativas menos las compras de propiedades y equipos, fue de $ 454.2 millones, en comparación con $ 251.7 millones en el primer trimestre del año fiscal 2021.



Los impulsores del ingreso total incluyeron la adquisición de nuevos clientes y la expansión de todos los clientes existentes. A finales del primer trimestre del año fiscal 2022, Zoom tenía:

Aproximadamente 497.000 clientes con más de 10 empleados, un aumento de cerca del 87% con respecto al mismo trimestre del año fiscal anterior.

1,999 clientes contribuyen con más de $ 100,000 en ingresos de los últimos 12 meses, un aumento de aproximadamente 160% con respecto al mismo trimestre del año fiscal anterior.

Una tasa de expansión neta en dólares de los últimos 12 meses en clientes con más de 10 empleados por encima del 130% por 12º trimestre consecutivo.



Zoom ofrece la siguiente guía para su segundo trimestre del año fiscal 2022 y su año fiscal completo 2022.

Segundo trimestre del año fiscal 2022: Los ingresos totales se espera que estén entre $ 985.0 millones y $ 990.0 millones y que los ingresos no-GAAP de las operaciones estén entre $ 355.0 millones y $ 360.0 millones. La EPS diluida no-GAAP se espera que esté entre $ 1.14 y $ 1.15 con aproximadamente 311 millones de acciones promedio ponderadas no-GAAP en circulación.

Año fiscal completo 2022: El ingreso total se espera que esté entre $ 3.975 mil millones y $ 3.990 mil millones. El ingreso no-GAAP de las operaciones se espera que esté entre $ 1.425 mil millones y $ 1.440 mil millones. La EPS diluida no-GAAP se espera que esté entre $4.56 y $4.61 con aproximadamente 311 millones de acciones promedio ponderadas no-GAAP en circulación.

Información adicional sobre los resultados reportados de Zoom, incluyendo una reconciliación de los resultados no-GAAP con sus mediciones GAAP más comparables, está incluida en las tablas financieras a continuación. Una reconciliación de medidas de orientación no-GAAP con las medidas GAAP correspondientes no está disponible en una base prospectiva sin un esfuerzo irrazonable debido a la incertidumbre de los gastos que se pueden incurrir en el futuro, aunque es importante tener en cuenta que estos factores pueden ser importantes para los resultados de Zoom calculados de acuerdo con GAAP.

Una presentación financiera complementaria y otra información se puede acceder en del sitio web de relaciones con los inversores de Zoom en investors.zoom.us.

Llamada de ganancias de Zoom Video

Zoom realizará un Zoom Video Webinar para inversores el 1 de junio de 2021 a las 2:00 p. m. Hora del Pacífico/ 5:00 p. m. Hora del Este para tratar los resultados financieros y puntos más destacados del negocio de la empresa. Se invita a los inversores a unirse al Zoom Video Webinar visitando: https://investors.zoom.us/

Acerca de Zoom

Zoom es para usted. Le ayudamos a expresar ideas, conectarse con otras personas y construir un futuro cuyo límite sea sólo su imaginación. Nuestra plataforma de comunicaciones sin dificultades es la única que comenzó con el video como fundamento, y desde entonces hemos establecido el estándar de innovación. Es por esto que somos una opción intuitiva, escalable y segura para las grandes empresas, pequeños negocios, así como para las personas. Zoom, fundada en 2011, cotiza en bolsa (NASDAQ:ZM) y tiene su sede en San José, California. Visite zoom.com y síganos @zoom .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas" expresas e implícitas dentro del significado de la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones con respecto a nuestras perspectivas financieras para el segundo trimestre del año fiscal 2022 y el año fiscal completo 2022, la estrategia de crecimiento de Zoom y las aspiraciones comerciales para liderar la evolución hacia el trabajo híbrido. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por términos tales como; “anticipa”, "cree", “estima", "espera", "propone", "puede", "puede", "puede", "planifica", "proyecta", "hará", “haría", "debe", "podría", "puede", "predice", "potencial", "objetivo", "explora", "continúa" o la forma negativa de estos términos, y expresiones similares destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, estas declaraciones están sujetas a numerosas incertidumbres y riesgos, incluyendo factores fuera de nuestro control, que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o logros difieran de forma sustancial y adversa de los resultados anticipados o implícitos en las declaraciones, incluyendo: disminuciones en nuevos clientes y anfitriones, renovaciones o actualizaciones, dificultades para evaluar nuestros prospectos y resultados futuros de las operaciones dada nuestra historia operativa limitada, competencia de otros proveedores de plataformas de comunicaciones, incertidumbre continua con respecto al alcance y la duración del impacto del COVID-19 y las respuestas del gobierno y el sector privado, incluyendo el efecto potencial en nuestra tasa de crecimiento de usuarios una vez que el impacto de la pandemia de COVID-19 disminuya, particularmente cuando la vacuna esté más ampliamente disponible, y los usuarios regresen al trabajo o a la escuela, o de otro modo ya no estén sujetos a medidas de confinamiento, así como el impacto de COVID-19 en el ambiente económico general, cualquiera o todos los cuales tendrán un impacto en la demanda de soluciones de trabajo remoto para las empresas, así como interacciones y colaboración distribuidas generales, presenciales, utilizando Zoom, retrasos o interrupciones en los servicios de nuestros centros de datos colocalizados y fallas en la infraestructura de Internet o interferencia con acceso de banda ancha que podrían hacer que los usuarios actuales o potenciales crean que nuestros sistemas no son confiables. Los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de los contemplados en las declaraciones prospectivas están incluidos bajo el título “Factores de riesgo” y en otras secciones en nuestros más recientes informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”), incluido nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2021. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente a la fecha en que se realizan las declaraciones y se basan en información disponible para Zoom en el momento en que se realizan dichas declaraciones y/o la creencia de buena fe de la administración en ese momento con respecto a eventos futuros. Zoom no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha en que fueron realizadas, excepto cuando lo exija la ley.

Medidas financieras no-GAAP

Zoom proporcionó en este comunicado de prensa información financiera que no ha sido preparada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos (“GAAP”). Zoom utiliza estas medidas financieras no-GAAP internamente para analizar sus resultados financieros y considera que el uso de estas medidas financieras no-GAAP es útil para los inversores como una herramienta adicional para evaluar las tendencias y resultados operacionales actuales y comparar los resultados financieros de Zoom con otras empresas en su sector, muchas de las cuales presentan medidas financieras no-GAAP similares.

Las medidas financieras no-GAAP no se deben considerar de forma aislada o como un sustitución de las medidas financieras GAAP comparables y se deben leer únicamente en conjunto con los estados financieros consolidados condensados de Zoom preparados de acuerdo con GAAP. Una reconciliación de las medidas financieras históricas no-GAAP de Zoom con las medidas GAAP más directamente comparables se proporciona en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa, y se incentiva a los inversores a revisar la reconciliación.

Ingreso no-GAAP de operaciones y márgenes operativos no-GAAP. Zoom define los ingresos no-GAAP de las operaciones como ingresos de las operaciones, excluyendo gastos de compensación basados en acciones e impuestos sobre nómina de pagos relacionados, gastos relacionados con donaciones caritativas de acciones comunes, gastos relacionados con adquisiciones y acuerdos de litigios, netos. Zoom excluye los gastos de compensación basados en acciones y los gastos relacionados con la donación caritativa de acciones ordinarias, debido a que no son de naturaleza monetaria y excluyendo estos gastos proporciona información complementaria significativa con respecto al rendimiento operativo de Zoom y permite a los inversores la capacidad de hacer comparaciones más significativas entre los resultados operativos de Zoom y los de otras empresas. Zoom excluye la cantidad de impuestos de nómina del empleador relacionados con los planes de acciones de los empleados, que es un gasto en efectivo, a fin de que los inversores observen el efecto completo que tuvo la exclusión del gasto de compensación basado en acciones en los resultados operativos de Zoom. En particular, este gasto depende del precio de nuestras acciones ordinarias y otros factores que están fuera de nuestro control y no se correlacionan con la operación del negocio. Zoom considera los gastos relacionados con la adquisición cuando aplicables, tales como amortización de activos intangibles adquiridos, costos de transacción y pagos de retención relacionados con adquisición que están directamente relacionados con las combinaciones de negocios como eventos que no reflejan necesariamente el rendimiento operativo durante un período. Zoom excluye acuerdos de litigios significativos, netos de los montos cubiertos por el seguro, que consideramos que no están en el curso ordinario de nuestro negocio. En particular, Zoom cree que la consideración de medidas que excluyan dichos gastos puede ayudar en la comparación del rendimiento operativo en diferentes períodos que pueden o no incluir tales gastos y ayudar en la comparación con los resultados de otras empresas en el sector.

Ingresos netos no-GAAP e ingresos netos no-GAAP por acción, básica y diluida. Zoom define el ingreso neto no-GAAP y el ingreso neto no-GAAP por acción, básica y diluida, como ingreso neto GAAP atribuible a acciones comunes e ingreso neto GAAP por acción atribuible a acciones comunes, básicas y diluidas, respectivamente, ajustado para excluir gastos de compensación basados en acciones e impuestos sobre nómina de pagos relacionados, gastos relacionados con donaciones caritativas de acciones comunes, gastos relacionados con adquisiciones, acuerdos de litigios, ganancias netas y no distribuidas atribuibles a valores participantes. Zoom excluye las ganancias no distribuidas atribuibles a valores participantes debido a que la administración considera que están fuera de los resultados operativos principales de Zoom, y excluirlas ofrece a los inversores y a la administración mayor visibilidad del rendimiento subyacente de las operaciones de negocios de Zoom, facilita la comparación de sus resultados con otros períodos y también puede facilitar la comparación con los resultados de otras empresas en el sector.

Para calcular el ingreso neto no-GAAP por acción, básica y diluida, Zoom utiliza un conteo de acciones promedio ponderadas no-GAAP. Zoom define las acciones promedio ponderadas no-GAAP utilizadas para calcular el ingreso neto no-GAAP por acción, básica y diluida, como acciones GAAP promedio ponderado utilizadas para calcular el ingreso neto por acción atribuible a acciones comunes, básicas y diluidas, ajustadas para reflejar las acciones comunes emitidas en relación con la OPI, incluida la colocación privada concurrente, que están en circulación al final del período como si estuvieran en circulación al comienzo del período para su comparabilidad.

Flujo de efectivo libre Zoom define flujo de efectivo libre como efectivo neto GAAP generado por las actividades operativas menos las compras de propiedades y equipos. Zoom considera que el flujo de efectivo libre es una medida de liquidez que proporciona información útil a la administración y a los inversores con respecto al efectivo neto generado por las actividades operativas y el efectivo utilizado para las inversiones en propiedades y equipos necesarios para mantener y hacer crecer el negocio.

Métricas del cliente:

Zoom define a un cliente como una entidad de compra separada y distinta, que puede ser un anfitrión pagado individual o una organización de cualquier tamaño (incluida una unidad distinta de una organización) que tiene varios anfitriones pagados.

Zoom calcula la tasa de expansión neta en dólares al final del período comenzando con los ingresos recurrentes anuales (“ARR”) de todos los clientes con más de 10 empleados a los 12 meses anteriores (“ARR del período anterior”). Zoom define ARR como la tasa de ejecución de ingresos anualizada de acuerdos de suscripción de todos los clientes en un determinado momento. Luego calculamos el ARR de estos clientes a partir del final del período actual (“ARR del período actual”), que incluye cualquier aumento de ventas, contracción y desgaste. Zoom divide el ARR del período actual entre el ARR del período anterior para llegar a la tasa de expansión neta en dólares. Para el cálculo de los últimos 12 meses, Zoom toma un promedio de la tasa de expansión neta en dólares durante los últimos 12 meses.

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Balance Sheets

(Unaudited, in thousands)

As of April 30,

2021 January 31,

2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents $ 1,557,270 $ 2240,303 Marketable securities 3132,309 2004,410 Accounts receivable, net 366,346 294,703 Deferred contract acquisition costs, current 148,645 136,630 Prepaid expenses and other current assets 136,326 116,819 Total current assets 5340,896 4792,865 Deferred contract acquisition costs, noncurrent 155,295 157,262 Property, plant & equipment, net 192,410 149,924 Operating lease right-of-use assets 93,780 97,649 Goodwill 24,340 24,340 Other assets, noncurrent 81,890 75,953 Total assets $ 5888,611 $ 5297,993 Liabilities and stockholders’ equity Current liabilities: Accounts payable $ 8,324 $ 8,664 Accrued expenses and other current liabilities 450,678 393,018 Deferred revenue, current 1069,334 858,284 Total current liabilities 1528,336 1259,966 Deferred revenue, noncurrent 25,089 25,211 Operating lease liabilities, noncurrent 86,433 90,415 Other liabilities, noncurrent 56,020 61,634 Total liabilities 1695,878 1437,226 Stockholders’ equity: Preferred stock — — Common stock 293 292 Additional paid-in capital 3292,241 3187,168 Accumulated other comprehensive income 200 839 Retained earnings 899,999 672,468 Total stockholders’ equity 4192,733 3860,767 Total liabilities and stockholders’ equity $ 5,888,611 $ 5297,993

Nota: El monto de las cuentas por cobrar no facturadas incluidas dentro de las cuentas por cobrar, neto en los balances consolidados condensados fue de $ 28.8 millones y $ 24.6 millones al 30 de abril de 2021 y al 31 de enero de 2021, respectivamente.

Zoom Video Communications, Inc.

Condensed Consolidated Statements

(Unaudited, in thousands, except share and per share amounts)

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Revenue $ 956,237 $ 328,167 Cost of revenue 264,994 103,707 Gross profit 691,243 224,460 Operating expenses: Research and development 65,175 26,389 Sales and marketing 245,667 121,556 General and administrative 154,089 53,130 Total operating expenses 464,931 201,075 Income from operations 226,312 23,385 Interest income and other, net 2,619 5,790 Income before provision for income taxes 228,931 29,175 Provision for income taxes 1,400 2,100 Net income 227,531 27,075 Undistributed earnings attributable to participating securities (148 ) (39 ) Net income attributable to common stockholders $ 227,383 $ 27,036 Net income per share attributable to common stockholders: Basic $ 0.77 $ 0.10 Diluted $ 0.74 $ 0.09 Weighted-average shares used in computing net income per share attributable to common stockholders: Basic 293794,778 279891,111 Diluted 305412,419 295184,958

Three Months Ended April 30, 2021 2020 Cash flows from operating activities: Net income $ 227,531 $ 27,075 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Stock-based compensation expense 98,969 28,777 Amortization of deferred contract acquisition costs 37,766 16,287 Charitable donation of common stock — 1,000 Provision for accounts receivable allowances 4,055 3,868 Depreciation and amortization 10,663 5,339 Non-cash operating lease cost 4,274 2,248 Other 5,866 (1,421 ) Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable (75,665 ) (142,501 ) Prepaid expenses and other assets (29,975 ) (49,080 ) Deferred contract acquisition costs (47,813 ) (124,854 ) Accounts payable 1,592 1,756 Accrued expenses and other liabilities 88,656 167,322 Deferred revenue 210,896 322,862 Operating lease liabilities, net (3,513 ) 287 Net cash provided by operating activities 533,302 258,965 Cash flows from investing activities: Purchases of marketable securities (1425,451 ) (207,546 ) Maturities of marketable securities 291,047 137,014 Sales of marketable securities — 26,613 Purchases of property and equipment (79,074 ) (7,272 ) Purchase of equity investment — (8,000 ) Purchase of convertible promissory note (6,500 ) (5,000 ) Purchase of intangible assets — (162 ) Other — 1,319 Net cash used in investing activities (1219,978 ) (63,034 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from employee equity transactions (remitted) to be remitted to employees and tax authorities, net (9,984 ) 218,540 Proceeds from exercise of stock options 3,368 9,586 Other 337 — Net cash (used in) provided by financing activities (6,279 ) 228,126 Net (decrease) increase in cash, cash equivalents, and restricted cash (692,955 ) 424,057 Cash, cash equivalents, and restricted cash – beginning of period 2293,116 334,082 Cash, cash equivalents, and restricted cash - end of period $ 1600,161 $ 758,139