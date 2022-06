Zoom y Genesys anuncian acuerdo estratégico posicionado exclusivamente en torno de Zoom Phone para optimizar la colaboración y experiencia del cliente

Genesys habilitará activamente el canal indirecto y directo con la solución combinada Zoom Phone y Genesys Cloud CX

SAN JOSÉ, California y SAN FRANCISCO, California, June 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) y Genesys®, un líder mundial en la nube de orquestación de experiencia del cliente, expandieron su asociación para ayudar a las empresas a ofrecer una experiencia del cliente sin esfuerzo al desarrollar su integración entre Zoom Phone y Genesys Cloud CX™. En conjunto, las ofertas proporcionan a las empresas un centro de contacto en la nube fácil de configurar y rico en funciones y una solución de comunicaciones unificadas que permite que los equipos colaboren mejor para solucionar las necesidades de los clientes.



La asociación expandida de las empresas incluye una asociación de lanzamiento al mercado donde Genesys permitirá que su canal global directo e indirecto ofrezca la solución combinada Zoom Phone plus Genesys Cloud CX.

InflowCX, un proveedor de servicios profesionales y de consultoría para centros de contacto, experiencia del cliente y soluciones de comunicaciones unificadas, está viendo un mayor potencial para que las empresas implementen Zoom y Genesys como parte de su transformación UCaaS y CCaaS.

La empresa recientemente ayudó a dos empresas, un proveedor de servicios de salud pediátrica y una aseguradora de automóviles, a implementar las ofertas integradas de Zoom y Genesys. Las dos empresas se enfocaron en facilitar que los empleados pasen información entre los usuarios del centro de contacto y otras áreas del negocio para que los clientes y pacientes puedan ser atendidos de manera más integrada, ya sea si están llamando, interactuando con los canales digitales o entrando a una oficina.

El director de ingresos de InflowCX, Mike Dolloff, dijo: "Hoy, las empresas no quieren tratar con flujos de trabajo pesados y frustrantes solo para mover las interacciones de los clientes entre las pilas de tecnología. Trabajando en conjunto, Zoom y Genesys resuelven un enorme obstáculo para muchos de nuestros clientes, uniendo las comunicaciones a través de toda la empresa y mejorando la experiencia de empleados y clientes. En todos los sectores e independientemente del tamaño de la empresa, constantemente escuchamos de las empresas que la presencia y la disponibilidad de directorios entre Zoom Phone y Genesys Cloud es fundamental para capacitar a los empleados para dirigir a un cliente al recurso acertado en tiempo real".

"Al profundizar el alineamiento de nuestra asociación con Genesys, aceleraremos el lanzamiento de Zoom Phone en la robusta base de clientes de Genesys Cloud CX, llevando a esas empresas una solución moderna de telefonía en la nube como parte de una plataforma unificada e integrada para mejorar la colaboración de los empleados y crear experiencias de cliente más sólidas y significativas", dijo Ryan Azus, director de ingresos de Zoom. "La innovadora solución de teléfono de Zoom se alinea perfectamente con las capacidades de orquestación de experiencia de Genesys y el objetivo de transformar la forma en que las empresas se conectan con sus clientes y empleados. Estamos muy contentos de incorporar esta integración fortalecida en nuestro ecosistema de socio abierto para ofrecer a las empresas la flexibilidad y capacidad de optimizar sus soluciones de centro de contacto y comunicaciones en la nube".

"El aumento de la demanda del mercado de comunicaciones unificadas combinadas y soluciones de centro de contacto reconoce es un reconocimiento de las empresas de que, finalmente, cada empleado sirve al cliente, ya sea frente al cliente o no", dijo ML Maco, director de ingresos de Genesys. "Por esto, junto con Zoom, disminuimos las barreras para las empresas y permitimos que nuestro ecosistema ayude a los clientes conjuntos a conectar mejor la empresa y superar las expectativas de los consumidores en un mundo digital cambiante".

Para más información, únase a Genesys Xperience 2022 esta semana para escuchar al director de producto de Zoom, Oded Gal, y al director de estrategia de Genesys, Peter Graf, tratar sobre cómo las empresas trabajan conjuntamente para ayudar a las empresas a ganarse la confianza de los clientes y empleados en una sesión moderada por el influencer de CX Blair Pleasant, presidente y analista principal de COMMfusion. La sesión conjunta con Zoom y Genesys tendrá lugar el segundo día de Xperiencia de 5:30-6 a.m. ET; 1:30-2 p.m. ET el 9 de junio; y a pedido después del evento. Inscríbase ahora .

Acerca de Zoom

Zoom es para usted. Le ayudamos a expresar ideas, conectarse con otras personas y construir un futuro limitado sólo por su imaginación. Nuestra plataforma de comunicaciones sin dificultades es la única que comenzó con el video como fundamento, y desde entonces hemos establecido el estándar de innovación. Es por esto que somos una opción intuitiva, escalable y segura para las grandes empresas, pequeños negocios, así como para las personas. Zoom, fundada en 2011, cotiza en bolsa (NASDAQ:ZM) y tiene su sede en San José, California. Visite zoom.com y siga @ zoom .

Acerca de Genesys

Todos los años, Genesys orquesta más de 70 mil millones de experiencias del cliente extraordinarias para empresas en más de 100 países. Por medio del poder de nuestras tecnologías de nube, digital e IA, las empresas pueden realizar la Experiencia como ServiceSM, nuestra visión para experiencias empáticas del cliente a escala. Con Genesys, las empresas tienen el poder de ofrecer experiencias proactivas, predictivas e hiperpersonalizadas para profundizar la conexión con el cliente en todos los momentos de marketing, ventas y servicios en cualquier canal, además de mejorar la productividad y el compromiso de los empleados. Al transformar la tecnología de back-office en un mecanismo moderno de velocidad de ingresos, Genesys permite una verdadera intimidad a escala para fomentar la confianza y lealtad del cliente. Visite www.genesys.com.

©2021 Genesys. Todos los derechos reservados. Genesys, el logotipo de Genesys, Genesys Cloud CX, Genesys Multicloud CX, Genesys DX y Experience as a Service son marcas comerciales, marcas de servicio y/o marcas comerciales registradas de Genesys. Todos los otros nombres y logotipos de empresas pueden ser marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas.

