Fotografía cedida por el Museo Island SPACE Caribbean donde aparecen su presidente David I. Muir (i) y su directora ejecutiva, Calibe Thompson (c) mientras reciben un cheque de 20.000 dólares de una representante de la Florida Power and Light Company (FPL) para la exhibición musical en la sede del museo situada en la ciudad de Plantation, al norte de Miami, Florida. EFE/Island SPACE /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS