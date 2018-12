La artista bilingüe de música urbana Amara La Negra, que concursará en Mira Quién Baila, expresó a Efe en Miami que ha tenido problemas con cadenas de televisión en inglés en el país para que incluyan la segunda parte de su nombre, que defiende como algo propio de su identidad dominicana y afrolatina.

"Hay gente que no lo quiere decir, no lo quiere usar y hasta me han dicho que me lo quite (el nombre artístico)", dijo la vocalista estadounidense, cuyo nombre real es Diana de los Santos.