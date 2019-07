El gigante del comercio electrónico Amazon ha comenzado los fichajes para la serie basada en "The Lord of the Rings" que estrenará en su plataforma de contenidos, con la actriz Markella Kavenagh como primera incorporación al reparto, informó la revista Variety este lunes.

Según la exclusiva del medio especializado, la intérprete está negociando su contrato para encarnar a un personaje llamado Tyra, del que se desconocen más detalles, en la nueva ficción que dirigirá el cineasta español Juan Antonio Bayona.